切尔西进入2020年第一战是客场对阵布莱顿，本赛季球队客战成绩不俗，所以这场比赛球队有望延续联赛模式。切尔西上轮逆转阿森纳的比赛很见功力，用兰帕德的话是球队不能没有精气神，这也是人们常常提及的血性气质。那场比赛威廉、亚布拉罕都有出色的发挥，主帅一直被诟病的临场应变方面也有精进，因为他换下埃莫森是最正确的决定，此外的两人换人也很有针对性。

少帅和名帅的区别其实就在于战术部署和临场应变上，本场比赛兰帕德和阿森纳新帅阿尔特塔的比拼也在这两个点上。本赛季之前切尔西和争冠集团的球队对战都占据场面上的优势，只是赛果很遗憾，本场比赛兰帕德明显是技高一筹，所以这场比赛对于切尔西来说绝对不仅仅是一场胜局，还增加了对本赛季的更多期待，因为兰帕德执教能力也在提升。

切尔西的第一粒失球是角球防守存在漏洞，钱伯斯头球摆渡助攻奥巴梅扬头球破门，因为速度足够快，所以凯帕无法将球扑出。本赛季切尔西先失球的比赛最终都输了，所以第13分钟就丢球的确是很危险的。失球后切尔西进攻打不开，再这样耽搁下去则可能就输了，关键时刻兰帕德用若日尼奥换下了埃莫森，这个换人是见效的，同时揭示了主帅要拿下比赛的决心。

下半场刚开始托莫里又被19岁小将兰普提换下，这个换人更是搏命的感觉，看看英超本赛季球队落后的情况下派遣更年轻的小将出场，很显然在平时的训练中他也是做了一些尝试，并且在储备了一些变化的，否则不会如此笃定的在下半场第一时间调整。上半场数据显示阿森纳射门5比3，射正都是2次，角球2比1，犯规切尔西13比5，比分落后之后蓝军还是有效的限制了对手，在这段激烈的拼战中阿森纳也有大将因伤下场，这也为球队逆转战做了一定的铺垫。

切尔西下半场数据优于上半场，这其中射门8比2，射正2比0，对手无射正，切尔西2次射正全部转换为进球，这样的数据也是本赛季最好的，在客场能祭出如此上佳的数据也的确是惊喜。其他数据方面切尔西角球2比0，全场比赛关键传球10比6，黄牌4比5，可见下半场阿森纳陷入被动中之后也是想用犯规限制切尔西核心球员的发挥，遗憾的是并没有奏效。

看看下半场被委以重任的两位球员的表现，若日尼奥打了56分钟的比赛，1次射门且射正，1次抢断，3次犯规和2次被犯规，54次传球的成功率为88.89%，更为重要的是他打进扳平比分的进球，为切尔西吹响了冲锋号。兰普提下半场登场后传1次威胁球，2次抢断都成功，1次过人，1次被犯规，总体来看小将发挥不错，兰帕德对于切尔西青训人才和年轻储备还是有更多了解的，这一点也优于其他任何一位教练。

切尔西的第二粒进球是在进球后5分钟打进的，这也是本赛季少有的连续进球模式。当时威廉左侧传中击中路易斯后偏转，亚布拉罕将球打进，皮球还穿了莱诺的小门，阿森纳门将的确太狼狈了，而小锋霸捕捉战绩的能力则很突出，他这柄利器再度开启也同样能给予球队更多。