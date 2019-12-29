英超第20轮有一场强强对话，阿森纳主场迎战切尔西，目前客队位居联赛第4位，主队则排名第11位，两队的积分差距是8分。目前英超19轮战罢，利物浦获得半程冠军，阿森纳的战绩是5胜9平5负，切尔西10胜2平7负，蓝军虽然排名靠前，但是球队输球的场次多，本轮比赛客场作战还需竭力。不过回顾本赛季切尔西的主客场战绩，客战的成绩是优于主场的，所以这场比赛的确有能力拿分。

历史数据显示两阿森纳近7次在主场对阵切尔西只输过一场比赛，最近一次主场作战2比0拿下切尔西，不过两队本赛季变动比较大，所以本场比赛并不能拿之前的战绩来定论。上轮联赛切尔西主场爆冷0比2不敌南安普顿，后防线问题比较多，兰帕德的确受限铁桶阵加防守反击的打法，防线的漏洞始终存在，所以才会三度爆冷。阿森纳同样无力，球队上轮联赛在客场1比1被伯恩茅斯逼平，数据上枪手更惨，这场比赛阿森纳17次射门只有2次射正，伯恩茅斯12次射门有4次射正，所以枪手能拿一分也很侥幸。

切尔西上轮比赛主场爆冷的确很意外，但是数据上还有优势，切尔西10次射门3次射正，圣徒5次射门3次射正，主帅换人针对性不足，即便坎特、威廉、亚布拉罕都打满全场依旧没能扭转败局。本赛季切尔西被对手零封场次有5场，对手分别是曼联、巴伦西亚、西汉姆、伯恩茅斯、南安普顿，后面三场爆冷不敌弱旅是近期发生的，所以近期的切尔西也不在状态。不过这3场败仗有2场是主场作战，本轮是客战阿森纳，还是会有一些不同。

两队都有伤情，阿森纳方面蒂尔尼、帕帕斯塔索普洛斯、科拉希纳茨伤停，此外出战成疑的是贝莱林、塞瓦略斯、霍尔丁、马丁内利。切尔西方面伤停的有里斯-詹姆斯、范金克尔、奇克，阿隆索伤疑，这几人的缺席不影响兰帕德排兵布阵。之前客场拿下热刺的阵容只有阿隆索出战成疑，如果悍将无法出场的话，埃莫森可以替代。

阿森纳近期4场不胜，联赛3场不胜，战绩是2平1负，球队先后0比3曼城，0比0埃弗顿、1比1伯恩茅斯。在客场3比1拿下西汉姆前，阿森纳9场不胜，战绩是5平4负，两队对比还是枪手更加低迷一些。本赛季切尔西给保级队和多场不胜的球队送分比较多，所以此役想拿三分也不易。

阿森纳近6个主场的比赛不胜，这也是俱乐部1995年以来的最差成绩，

阿尔特塔是目前的阿森纳新帅，上轮平局是他执教球队的首场比赛，但是没有看到球队有复苏的迹象，所以本轮比赛在阵容上会有一些变化。两位主帅都是首次执教英超豪门，相比较兰帕德更能把握目前的切尔西，而刚刚拿起教鞭的阿尔特塔则还需要用临场的应变来为己正名。

伯恩茅斯本赛季战绩也不好，此前曾先后1比3曼城和莱斯特城、0比1阿森纳，1比0曼联、2比3热刺、1比0切尔西，的确也是神经刀的球队。在对抗豪门球队的方面是有一些办法的，阿森纳客场平局也是有情可原的，阿森纳新帅第一个主场的比赛则会三军用命。切尔西本赛季最大的问题是先失球的比赛无法完成逆转，所以这场德比战也需要在上半场加固防线，只有这样才能有拿分和进球的希望。

切尔西上轮联赛伤停的科瓦契奇本轮可以复出，兰帕德会派他首发出场，本赛季这员虎将首发出战的表现是可圈可点的，这也是本轮比赛中蓝军的一个优势。切尔西本赛季最强进攻利器是亚伯拉罕，但是这员小将已经连续三轮联赛陷入进球荒了，本场比赛他的表现也是一个关键点。上轮比赛亚布拉罕打满全场只有1次射门，1次抢断成功，3次过人，1次解围。对阵热刺一战中有3次射门，3次过人，1次解围。不敌伯恩茅斯的比赛中有4次射门，1次射正，传1次威胁球，3次解围。可以看出近两场比赛的确低迷，就看本轮比赛能否破除对手的严防打破进球荒。

本场比赛最佳的阵容还是阿隆索和普利西奇都能首发，这两人对于进攻端的帮助更多一些，强强对话中的经验和表现也略好一些，本场德比战的确不能有所保留，所以只要没有伤病都会全力出战。近期前法国国脚佩蒂特公开表示更喜欢看切尔西的比赛，并为阿森纳表示担心，因为他曾经先后效力这两只球队，对于本轮比赛也很关心。这位名宿还肯定了近两个赛季萨里和兰帕德对于切尔西的打造，并认为给予蓝军主帅时间就能有更好的战绩。