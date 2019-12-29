新的一轮英超再度开战，但是争冠形势却是一边倒的，因为上轮联赛位居第二的莱斯特城被利物浦4比0血洗，曼城却在客场2比3被狼队双杀，赛后红军13分领跑英超，本赛季争冠的悬念不大。本轮联赛狼队将迎战利物浦，曼城则对阵谢菲联，预计曼城连续爆冷的几率不大，所以本轮的焦点则要看黑马狼队能否拦截一下势如破竹的利物浦了。

曼城本赛季基本就只能在欧冠争冠了，目前19轮战罢积38分，和榜首的利物浦的分差多达14分，想追赶和反超利物浦的确需要奇迹，因为红军本赛季联赛的表现堪为完美。12月的魔鬼赛程的确令曼城受困，虽然在战狼队前保持着4连胜的战绩，但是比赛的过程并不是游刃有余。巧合的是曼城和利物浦先后战狐狸城，曼城丢一球拿下对手，利物浦却4球零封对手，这也揭示出瓜帅的球队和克洛普的球队的差距，防线的比拼利物浦占据绝对的优势。红军18轮丢了14球，蓝月亮19轮丢了23球。

对阵狼队的比赛前瓜帅也曾抱怨赛程太过于密集，这也揭示球队上下都有一些压力。本赛季的曼城不是第一次错失缩小分差的机会，所以再度不敌狼队这一战也很伤士气。本赛季曼城失分的比分是2比2热刺，争冠集团的比拼最终平局是可以接受的。但是随后客场2比3不敌诺维奇就很不该，自然主场0比2不敌狼队更令支持者失望，再之后就是英超天王山大战，曼城在客场1比3不敌利物浦，这一战之后分差被拉大了，这也意味着曼城随后不能再度失分了。

令人遗憾的是之后曼城客场2比2纽卡、主场1比2不敌曼联、客场2比3不敌狼队，而利物浦只是在客场1比1平曼联，联赛其他比赛全部全取了三分，这显然是两队之间的一个巨大差距。上轮再度失分后很多人不明白的是曼城在伤情已经得到缓解的情况还会再度爆冷，目前球队只有拉波尔特还没有复出，的确不该第二次在狼队身上失分。

不过在年末的魔鬼赛程中上轮联赛爆冷失分的球队也只是曼城，切尔西爆冷输给保级队，阿森纳客场平弱旅，热刺险胜布莱顿，曼联和利物浦赢得更为轻松一些。虽然曼城也有惺惺相惜的豪门球队同一轮失分，但是上轮联赛结束后积分榜前四的排名并没有改变，唯一变化的是利物浦扩大了领跑的积分优势。本轮比赛则关乎排名，莱斯特城和曼城积分差距只有1分，随时都可以改版，第四的切尔西和曼城有6分差距，赢球也不能提升排名，输球则可能跌出前四。

值得一提的是莱斯特城被利物浦零封一战的数据也是一边倒，狐狸城射门3比15，射正0比6，角球2比8，越位6比3，扑救2比0。如果不是门将立功，莱斯特城还可能更大比分失利，所以对比下来曼城和利物浦的差距是很明显的。莱斯特城目前高居第2位，而狼队排名第5，两队实力的确有差距。巧合莱斯特城先后对阵曼城和利物浦之后，狼队也先后对阵两大豪门，球队先克曼城后能否阻截英超榜首球队则是本轮的最大看点。狼队目前只比切尔西少2分，赢球的话也有机会位居第四位。

无论对手战绩如何，曼城都需要尽力的全取三分，回看曼城不敌狼队一战中也有一些意外的情况影响了瓜帅的部署。开场11分钟曼城门将就被红牌罚下，这无疑给球队赢球增加了难度，埃德森本来是很有经验的门将，开场就这样莽撞犯错和判断失误有关，此外和球队本赛季防线出错的次数太多也相关，因为门将时刻存在警戒状态。曼城嫩赛季零封的场次锐减，门将也是太想利用自身的能力化解险情，但是却不想领红牌下场。本赛季的英超没有在遭遇红牌少打一人的情况下最终取胜的例子，曼城也不例外，不过比赛中也是竭力了。

门将的意外情况让主帅不得不换下刚刚伤愈复出的阿奎罗，派上第二门将布拉沃。随后马赫雷斯赢得点球机会，斯特林两次主罚都没第一射命中，所幸的是第二次主罚补射建功。必须承认的是曼城少打一人一球领先，如果加固防线的话或许也能博到3分。下半场瓜帅用加西亚换下了马赫雷斯，这同样是加固防线的一个换人，但是很遗憾并没有力保球门不失，事实说明换下马赫雷斯也是一个错误，因为他能制造点球也是能威胁狼队的关键人。

曼城第二球是第50分钟德布劳内助攻斯特林单刀破门，这也核心个人能力的体现。但是2球领先后的这个时刻也是最为危险的，因为当曼城放松警惕的时候就要失球了，本赛季这样的情况也不是第一次出现。令人意外的是狼队的第一球是斯特林中场丢球送出的机会，狼队的内维斯助攻特劳雷扳回一球。不理解的是关键时刻瓜帅出昏招，他在第67分钟用京多安换下了德布劳内，球队随后在第82分钟和第89分钟连续失球，将好局葬送了。可以说瓜帅本场的两个换人都是错误的，将有威胁的球员换下就埋下了隐患。

狼队连续进球是特劳雷抢断门迪后的机会，他的传中球助攻希门尼斯轻松破门，这之后曼城并没能制造更多的威胁，第89分钟多尔蒂内切传球给希门尼斯，后者脚后跟妙传助攻多尔蒂绝杀曼城。本场比赛斯特林虽然建功但是并不稳健，因为主罚点球并不稳不是常态，这显然是心态上发生了变化。不过在德布劳内被换下的情况下，伤停补时还是他制造了威胁，可惜的是定位球射门只是击中了横梁没能扭转败局。

这场比赛如果给曼城找输球的借口，第一是过早出现红牌，第二是最后斯特林击中横梁运气不足，否则可以拿到一分。但是从2球领先，到3比2输球，就这个变化来看曼城真该好好反省，因为这些借口都不足以成为输球的主因，更重要的是曼城本赛季的攻防两端的问题一直没有彻底解决。狼队本赛季曾0比0平莱斯特城、1比1平曼联和阿森纳，但是球队也曾先后不敌切尔西和热刺，但是却能双杀曼城的确是因为针对性做足了，瓜帅在应对狼队的比赛中很无力。

曼城接下来的对手是谢菲联，这支球队本赛季曾2比2平切尔西、0比1利物浦、1比0阿森纳、1比1热刺、3比3曼联、1比1狼队，所以曼城本轮同样不能轻视对手。因为本轮曼城和利物浦的比赛都是在周一凌晨开战，双雄能否拒绝爆冷失分还需要在比赛中论证，不过必须提醒瓜帅的是千万别太早换下德布劳内了。

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