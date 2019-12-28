切尔西主场0比2再度爆冷不敌南安普敦，上半场对手断球后妙传撕开防线先声夺人，奥巴费米的进球很轻松，防线上祖玛的问题再度暴露了出来。下半场一开始兰帕德就换人变阵，但是芒特的出场后增加了进攻机会却没能扭转败局，反而是对手利用反击机会由阿姆斯特朗助攻雷蒙德单刀破门。2球落后切尔西居然无法在主场打进挽回颜面的一球，这才是令人失望的事情。此外本赛季切尔西在先失球的情况下无逆转，三次不敌保级队的确是主帅应变能力上的不足所导致的。

诚然兰帕德的处子赛季必定会遇到一些问题，战绩受到影响也是必然的，只是总爆冷不敌保级队的确很伤士气，这样的切尔西还有血性可言吗。了解英超的人们也都知道豪门球队能保住前四的位置的要素，那就是拒绝爆冷且捍卫主场尊严，此外在强强对话中不败，只有这两点都能做到才可能拿到下赛季欧冠资格。本赛季的切尔西已经4次不敌保级队和遭遇连败的球队，近4场败仗分别是主场0比1西汉姆、客场1比3埃弗顿、主场0比1伯恩茅斯，主场0比2不敌南安普顿。蓝军送温暖次数也太多了，甚至要和曼联比送温暖的次数了。

本场比赛下半场一上来祖玛就被芒特换下，前者这样被换下也会一些泄气，而芒特登场后球队是加强了进攻，但是下半场也只有2次射正，但是没能洞穿对手的球门。切尔西陷入这样的窘境很熟悉，因为本赛季已经多次出现相同的情况。

本场比赛的上半场数据显示切尔西射门3比2，射正都是1次，角球2比0，控球率69%比32%，控球的优势并没有在门前制造更多的机会，反而是对手1次射正就进球了。下半场蓝军射门7比3，射正2比2，角球6比1，但是遗憾的是球队仍然没有进球，对手打进杀死比赛的进球。

因为这不是切尔西第一次爆冷输球，所以必须总结出球队的问题。回看本赛季切尔西对阵中下游球队失分的比赛，对阵莱斯特城是蓝军率先破门，但是下半场被恩迪迪破门，球队没能再度反超比赛，所以到手的3分变成了1分。随后2比2平谢菲联是在2球领先的情况下，下半场失球加祖玛乌龙球让赢球变成平局。此后0比1不敌西汉姆是下半场开始不久被对手打进一球，克雷斯维尔过掉詹姆斯起脚射门将球打进，令人遗憾的是随后40多分钟的时间里切尔西无法进球，主帅先后派遣威廉、坎特和奥多伊登场都没人能扭转败局。几场比赛都是年轻球员交学费，但是进攻端也的确没有进球来扭转败局，这一点更令人不解。

这场败仗后有人认为当场比赛派遣了之前被放在板凳席很久的佩德罗和吉鲁登场，老将状态下滑明显是输球的主因，而事实上却不是这样的。因为在随后1比3不敌埃弗顿的比赛中主帅排除全主力阵容还是在上半场就失球，下半场2球落后的情况下由科瓦契奇打进一球，但是比赛末尾勒温进球3比1拿下切尔西。这场比赛首发的中前场球员是科瓦契奇、坎特、威廉、芒特、普利西奇和亚布拉罕，这同样是在证明吃到败仗并不仅仅是轮换了两名老将造成的。

球队此后0比1不敌伯恩茅斯的比赛是久攻不下，对手第84分钟利用角球机会进球绝杀切尔西。这场阵容是绝对的全主力阵容，主帅也没为随后的对阵热刺的比赛保存实力，所以从这一点上看兰帕德的确没能做出更合理的阵容安排。对阵热刺一战的确是三军用命，兰帕德面对恩师穆里尼奥交出了一份满分的成绩单，球员们也是竭尽全力了，所以体能和精神上的消耗也比较大。

或许很多人都没有想到强势拿下热刺的切尔西再度爆冷失分，而且是在主场再度被保级队零封，对手的两粒进球还都极其精彩，这一战也让蓝桥蒙羞了。切尔西风暴的确制造了惊喜，但是也在近期暴露了很多的问题，主帅在应对铁桶阵打防守反击球队的时候显得很无力，而且多场比赛一套阵容出战也是不断失分的重要原因。

近两场对阵热刺和南安普顿的比赛中，首发阵容只有三个人员上的调整，刚结束的比赛中埃莫森、奥多伊、若日尼奥取代科瓦契奇、阿隆索、芒特首发。但是后防线四人和亚布拉罕、威廉、坎特等大将都没得到休息的时间，比赛中这三人的表现明显有一些疲惫，尤其坎特更为明显一些，所以主帅在轮换阵容方面还是不够到位的。

事实上冬季转会窗口即将开启，如吉鲁这样的老将们还是可以得到一些登场的机会的，阿隆索在对阵热刺之前缺席了很多比赛，连场作战也没有太多的问题，而且他对于进攻端的帮助和得分能力更可能帮助球队拿下比赛。祖玛的确是防线上的一枚定时炸弹，但是近期的比赛中基本都是场场首发，所以也不能够要求球员在疲劳作战的期间不出错，这同样是主帅按部就班的一个恶果。

本赛季主场战绩不佳也是值得深思的，目前蓝军主场战绩是6胜3平6负，客场战绩是8胜1平3负。联赛19轮战绩10胜2平7负，输球场次是英超排名前11位中第二多的，纽卡输了8场比赛，水晶宫输了7球。可以看出切尔西虽然位居第四位，但是输球的场次的确有点多。切尔西最早崛起的时候是1比0小胜对手的场次比较多，到安切洛蒂时代则是大比分赢球的场次增多了。上赛季萨里带队的联赛战绩是21胜9平8负，而兰帕德率队赛程刚过半就有7场败仗，这的确说明主帅的能力上有不足，这一点的确是需要时间来改善的，或有一位更得力的助教辅助。

虽然冬窗转会开启后会给兰帕德一些引援上的支持，但是目前的切尔西的确不是来一到两位新援就能解决的问题，这其中主帅需要交的学费应该比球员要多一些，毕竟在英超中下游球队居多。欧冠开启后还要两回合对阵拜仁的比赛，这期间的联赛更可能会失分，那样的话赛季末想保定前四就更艰难了。