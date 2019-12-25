英超12月魔鬼赛程是不到2天的时间要打两场比赛，所有的球队都需要竭尽全力，这个阶段也是抢分的好时机，就看谁能在这段时间保持连胜。本周中的英超热刺主战布莱顿、阿森纳客战伯恩茅斯、曼联和切尔西都坐镇主场分别迎战纽卡和南安普顿。利物浦客战莱斯特城是焦点战，毕竟两队目前排名联赛第一和第二。曼城客战狼队则需要规避冷门的出现，毕竟蓝月亮先后两次在这个劲旅身上失分，本赛季球队联赛已经被红军拉开分差，本轮的确不能再度失分了。

利物浦接下来的两场比赛是莱斯特城和狼队，这两队都是有爆冷豪门实力的球队，红军也可能在年末爆冷失分。莱斯特城的对手是红军和西汉姆，后者战绩不佳狐狸城只需要全力拼对阵榜首球队的比赛。曼城的对手是狼队、谢菲联，切尔西战罢圣徒后要客战阿森纳。热刺的对手是布莱顿和诺维奇，曼联将先后对阵纽卡和伯恩利，两强赛程上难度不大。不过因为本赛季弱旅爆冷豪门的次数增多，所以看似比较轻松的比赛也可能有意想不到的赛果。目前在降级区的球队是沃特福德、诺维奇和维拉，这些球队为了保级也会更竭力。

近期魔鬼赛程中切尔西和狼队的压力要大于其他球队，因为蓝军上轮战热刺，下轮联赛要对阵阿森纳，短时间两碰争冠球队的确是有压力的。狼队同样很难，球队近期的对手分别是热刺、诺维奇、曼城以及利物浦，接下来45小时内连踢曼城和利物浦的确可能遭遇连败，球队此前主场就曾1比2惜败热刺。英超赛程中也极少会出现4场比赛中有3场是对阵豪门球队的，而且4场比赛要在15天内打完，所以狼队的确是面临很严峻的考验。

狼队本赛季战绩不错，一度长时间占据前四的位置，目前排名联赛第六位，比第四的切尔西少6分，比曼城少11分。狼队18轮联赛的战绩是6胜9平 3负，打进26球，失22球。曼城18 轮联赛取得12胜2平4负的战绩，球队共打进50球是英超最多，失20球是英超第5少。从阵容和实力对比曼城都占优，但是狼队却是瓜氏曼城的第一克星。

狼队主帅努诺虽然也抱怨赛程，但是也需要勉为其难，中下游球队板凳深度不足，主力球员也需要疲劳作战。本赛季英超群雄的积分都比较靠近，狼队虽然位居第六，但是仅仅比身后的热刺多1个积分，比曼联多2分，比排名第11位的阿森纳多3分，所以任何一轮联赛都可能更改联赛排名。倘若狼队随后两连败的话都可能跌出前十，所以全力阻截曼城和利物浦也是球队必须努力的事情。

利物浦现在以10分优势领跑，如果接下来两场比赛平狐狸城和狼队也还是可以接受的，只是球队一定拒绝输球，曼城方面想要缩小分差和回到联赛第二的位置就必须全取三分，球队的首要任务就拿下狼队。

回看狼队本赛季不胜的比赛，球队先后在主场0比0莱斯特城、1比1逼平曼联和伯恩利，随后客场2比3埃弗顿、2比5切尔西、1比1水晶宫和南安普顿。此外主场1比1纽卡斯尔、谢菲联，客场1比1阿森纳、2比2布莱顿，最近输球是主场1比2不敌热刺。可以看出球队的平局较多，本赛季也曾先后3次从豪门球队身上拿分，所以此役曼城同样需要规避冷门。

狼队本赛季第一次对阵曼城就在客场2比0赢球，球队近16场英超和欧联杯的比赛战绩是8胜7平1负，球队极少被零封，这说明球队进攻端还有足够的威胁。相关数据显示狼队近28场比赛中只有一场没有进球，近7场比赛3胜3平1负，球队共打进17球，丢了10球，三场胜仗中有两场零封对手。

狼队还是本赛季英超平局大王，因为联赛中有9场平局，这也说明球队防线稳健，所以才会有末尾进球逼平对手的赛果。

曼城在主场1比2不敌曼联之后豪取4连胜，这其中球队客场3比0阿森纳，上轮联赛主场3比1莱斯特城，球队整体状态不错，本场爆冷的几率比较小。球队本赛季客场失分的比赛有4场，联赛3场比赛分别是2比3诺维奇、1比3利物浦、2比2纽卡。不过曼城近4个客场连胜，而且每场进球数在3球以上，整体发挥是有提升的，防线的问题也得到了缓解。本赛季球队不胜的比赛有8场，这也说明球队主客场都不稳。曼城近11个客场的战绩是8胜2平1负，整体战绩是优于主场的。

从近几个赛季曼城和狼队的交战数据来看，两队近5场比赛曼城取得1胜3平1负的战绩。本赛季困扰曼城的是防线的问题，近期曼城曾在客场3比0零封了阿森纳，而球队上一次零封对手则是10月26日3比0阿斯顿维拉的，本赛季球队零封对手的场次明显比上赛季少。曼城失球的场次增多也是战绩不稳的一个重要因素，所以本轮比赛还需要规避上半场被对手先声夺人，因为本赛季先失球最终完成逆转的比赛也不多。

因为本轮联赛利物浦和莱斯特城开战，如果红军保持不败，曼城赢球就可以登上联赛第二的位置，基于这个目标球队也会全力出战，并且对狐狸城完成复仇。瓜迪奥拉近期也对赛程的安排很不满，因为球队很多伤员刚刚伤愈复出，如果过度使用也可能导致再度受伤。不过曼城的阵容厚度还是足以应对这样的赛程的，起码和其他球队相比是有足够的优势的，年轻球员中也有被唯一重任的球员。

不过必须承认的是曼城2019年最后两战的对手都比较难缠，狼队本赛季爆冷曼城、曼联和阿森纳，谢菲联近期豪取三连胜，之前曾3比3逼平曼联、1比1热刺、1比0阿森纳、2比2切尔西，不敌利物浦也只是0比1小负。曼城面对这样的对手的确不能大意，而且近期发挥出色的德布劳内还需要率队尽早的杀死比赛的悬念。

近期还有消息爆出曼城俱乐部的确向英超官方递交一份陈述，内中的内容是球队比其他英超球队的赛程更紧，明年欧冠开打又有两回合的苦战，所以寄望相关部门能对球队的赛程进行调整。这也是主帅的未雨绸缪，因为欧冠期间如果联赛也遭遇强强度化的话，极其可能导致一些比赛中失分，而欧冠则更是输不起的比赛。不过如果相关部分给曼城调整赛程，其他有欧战的球队也会如法炮制申请一样的待遇，所以曼城很可能不会如愿。



