英超第18轮曼城主场3比1拿下排名第二的莱斯特城，德布劳内再度祭出完美一战，伤员逐渐回归球队之后的曼城也再度呈现一场较为满意的表现。不过曼城即便拿下了狐狸城仍以一分之差排名第三，比身后少赛一场的切尔西多9个积分。本赛季莱斯特城18轮取得12胜3平3负的战绩，曼城12胜2平4负，蓝月亮输球的场次增多的确是一些差强人意。莱斯特城没有欧战，专注国内的赛事的确更游刃有余一些。

本赛季利物浦一骑绝尘基本是可以将冠军收入囊中了，所以本赛季豪门球队争夺前四排名的战役也会更激烈，本轮比赛曼城能拿下莱斯特城也对其他4强有力，因为另外两个前四的席位是群雄渴望得到的。罗杰斯带队战绩的确出色，豪门球队如果能在直接对话中拿下这个对手也就能将狐狸城逼出前四，这样的话4大豪门则可能全部拿到下赛季欧冠资格，否则始终会有球队无缘欧战。不过想完成这个目标并不容易，因为本赛季狐狸城在对阵强队的比赛中的表现也不错，球队先后在客场1比1平切尔西、0比1曼联、1比2利物浦、1比3曼城，主场则先后2比1拿下热刺、2比0零封阿森纳。狐狸城客战全败表现不稳，但是主场却有不错的表现，所以下半程赛事中豪门球队需要在客场先后阻截莱斯特城才行。

莱斯特城接下来就要在主场迎战利物浦，连续对阵前三的球队也会令狐狸城捉襟见肘，因为球队的阵容厚度还是不足。本赛季狐狸城的瓦尔迪长时间占据联赛榜首的位置，目前已经打进17球，第二的亚布拉罕只打进11球。莱斯特城目前已经打进41球在联赛排名第三，目前比利物浦少1球，比曼城少9球。失球数是联赛最少，和利物浦一样只丢14球，如果红军在补赛中失球的话，狐狸城就成为英超失球数最少的球队了。由此可以看出莱斯特城攻防两端都有不俗的表现，本赛季占据前四的位置也是有可能的。

综上所述可以看出莱斯特城是一个难缠的对手，所以曼城本轮比赛能轻松的全取三分说明球队的状态在提升，同时还有其他因素的帮衬。两队周中都有联赛杯的比赛，但是曼城基本都是替补出战，只有三名主力领衔，而莱斯特城则是主力球员出战。队内的瓦尔迪、佩雷拉、奇尔维尔、恩迪迪、麦迪逊等主力球员都打满全场，所以体能上也有一些不足，加上客场作战输球也有一定的必然性。

曼城进攻端方面的能力还是有保证的，只是防线的问题还需要在冬窗解决，否则的话欧冠争冠也会存在隐患。和上赛季的战绩相比，本赛季17轮联赛丢了16分，上个赛季38轮联赛才丢了16分，由此可见防线不稳的问题的确比想象的还大。本场比赛曼城上半场第22分钟失球，当时巴恩斯直传球撕开了防线，瓦尔迪速度占优直接面对门将将球打进，身后的防守球员因为追不上而想动手拉拽的时候，但是已经晚了一步，可以看出目前曼城防线的回追速度慢，的确需要新锐来取代目前的老将们。

曼城以往很少先失球，但是本赛季这样的次数在增多，这也是最需要主帅纠错的地方。本场比赛马赫雷斯和贝尔纳多得到首发机会，前者很是活跃，也给队友制造了一些射门机会，但是失球前马赫雷斯起码浪费了三次很好的得分机会，否则率先破门的应该是曼城。所幸的是失球后马赫雷斯还是第一时间站出来扳平了比分，来自门迪的传中悍将起脚射门打中对方球员后偏转入网，这也有运气的成分。

值得一提的是曼城第二粒进球是斯特林制造的点球，京多安主罚命中，但是这次判罚却是有争议的，多数人认为斯特林是自己倒地，对手并没有特别明显的大动作，而且有明显收脚的动作，所以赛后多数人认定曼城本场比赛也因为裁判获益了。曼城第三球是热苏斯打进的，但是巴西人本场比赛起码浪费了4次绝佳的射门机会，德布劳内更是不止一次送妙传给他都被浪费，末尾这次传中球交给热苏斯的时候，巴西人身边没有防守，所以悍将也终于空门得手了。

本场比赛全场最佳是德布劳内，因为他制造了很多机会，如果队友能把握住就是一场酣胜。比利时人是目前足坛很全面的中场球员，他能突破能传球，还有精妙的脚法可以一球定乾坤。本场比赛他出场89分钟有4次射门2次射正，传7次威胁球，送出1次助攻，3次过人，5次抢断3次成功，1次解围，2次被犯规，34次传球的成功率为82.35%。之前的赛季的一些比赛中德布劳内也会偶尔急躁，但是本赛季却很懂得控制情绪，在遭遇一些阻截的赛季更需要核心球员的大心脏，这一特质则可以给予球队更多。

瓜帅的球队一向是注重控球率和传球成功率以及中场的控制，本场比赛的德布劳内就是大师级的掌控着比赛的节奏，进攻打得很流畅，中场不断施压和送出妙传，而且本场比赛也注重前场逼抢压迫，有效的限制了对手的进攻，所以狐狸城即便有射手榜第一的瓦尔迪也难以再度攻破曼城的球门。本场比赛中场是德布劳内、京多安和贝尔纳多，另外两位相对有点一些沉寂，在大卫席尔瓦没有登场的情况下更能看出德布劳内的个人能力和对于曼城的重要性。

狐狸城阵容厚度不足，瓦尔迪也是队内最强的攻击手，罗杰斯一心想阻截曼城，第一捍卫联赛的排名，第二还可以帮助利物浦阻截曼城，让后者本赛季争冠的希望彻底破灭，但是令狐狸城主帅没有想到的是德布劳内的关键属性。瓦尔迪本场比赛打进1球，但是全场比赛也只有2次射门的机会，此外还有传1次威胁球，4次过人的数据，很明显是被曼城限制了。

目前能限制德布劳内发挥的就是伤病，所以合理的安排他的出场时间是很关键的，周中联赛杯他得到休息的时间，周末联赛就更到位。本赛季一直都有规劝瓜帅更着力于欧冠的言论，而事实上人如果进入2020年联赛和欧冠一周双赛的话，瓜帅必须做出取舍。德布劳内一周内两场比赛不能全部首发出战，这样才能延续更为高光的表现，减少伤病对于曼城争冠的确是同样重要的。

瓜帅执教巴萨期间中场就很强大，足坛中哈维、梅西都在瓜帅账下强势难挡，而今德布劳内也将成为前辈之后的绝对巨星，随着时间的推进也会给予曼城更多。马赫雷斯面对旧主也是极力表现的，但是可以称之为浪射王，本场比赛他有10次射门4次射正只打进1球，传4次威胁球，5次过人，2次抢断，或许是因为太想建功所以才频频的错失良机。

接下来曼城2019年的比赛就剩下两场，下一轮比赛将客战狼队，随后回到主场迎战谢菲联，因为本赛季曼城曾在主场0比2不敌狼队，所以12月28日的这场客战则需要球员们更为竭力一些，因为曼城的确不能接受爆冷失分了。

分享： 喜欢 0 赠金笔

加载中，请稍候......