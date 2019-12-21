本周末英超将再度开战，有几场比赛成为焦点，曼城将主场迎战目前排名联赛第二的莱斯特城，阿森纳客战埃弗顿，热刺主场迎战切尔西。后面这场也是蓝军旧帅穆里尼奥和昔年弟子兰帕德对阵，也是本轮比赛中唯一的一场强强对话。曼联客战沃特福德相对比较容易过关，利物浦因为世俱杯的比赛，所以客战西汉姆的比赛延期了。

本轮比赛可以左右联赛的排名，热刺赢球就将升至第四位，穆帅一定会全力出战。兰帕德本赛季率队打强强对话都没能赢球，所以本轮比赛也要考验他的部署和应变能力。穆帅也是兰帕德的恩师，彼此很了解，所以这场师徒大战也有很多种可能，对于切尔西来平局也是可以接受的。

本赛季的英超除了利物浦战绩稳定外，其余强队的失分场次都多于此前的赛季，所以每轮比赛都需要规避冷门的出现。切尔西近4场比赛2胜2负，再之前3场不胜，所以对于球队来说的确是身处困境，利好的是目前球队伤员只有奇克还需要一些时间复出，其他球员则都可以供主帅选择，本轮比赛保平争胜是理智的选择。

上赛季切尔西和热刺有四次交手，联赛主场赢客场输，联赛杯两回合交手先输后赢淘汰了热刺，蓝军还是有一些心理优势的。只是本赛季阿扎尔已经离队，而且球队以往客战热刺的战绩并不理想，所以本轮比赛赢球很难。回看上赛季两队第一次交战切尔西客场1比3不敌热刺的比赛，主队第8分钟进球，埃里克森任意球传球助攻阿里头球破门，第16分钟还是埃里克森传球助攻凯恩反弹球再下一城，短时间两次助攻的确是关键的，这员虎将也是切尔西的克星。

下半场的进球是阿里助攻孙兴慜破门，比赛末尾吉鲁替补登场建功，阿兹皮利奎塔传中球助攻吉鲁头球破门挽回一次颜面。那场比赛的阵容除了阿扎尔、莫拉塔外，其余球员都是本赛季的主力球员，亚布拉罕本赛季发挥很到位，本轮比赛还需要他把握住机会。

上赛季联赛杯两回合也是各自赢了主场的比赛，热刺主场1比0、客场3比6被切尔西淘汰。蓝军客场输球是惜败，热刺的进球也是一粒点球，凯帕扑倒凯恩送点，后者主罚命中，切尔西比赛中有两次射门击中立柱的确运气不济。那场比赛的数据切尔西射门17比6，射正5比4，角球7比1，数据全面占据优势。两队次回合的比赛中切尔西上半场率先破门，坎特抽射打中加扎尼加腿偏转入网，上半场末尾巴克利开出任意球，蓝军队长传中球助攻阿扎尔推射建功。但是下半场罗斯传中助攻略伦特破门，双方两回合战平进入点球大战，戴尔和小卢卡斯点球罚丢，切尔西晋级决赛。

联赛切尔西回到主场2比0再度复仇，下半场还是来自切尔西队长阿兹皮利奎塔的直塞球助攻佩德罗破门，下半场末尾吉鲁头球一蹭造成了特里皮尔失误送出乌龙大礼，从而也锁定了胜局。这场比赛是在2019年2月28日开战的，切尔西射门11比9，射正1比0，角球2比2，这是一场相互限制的比赛，蓝军1次射正就进球，还让对手送乌龙，对于切尔西来说的确是很提气的一战。

最近的这场比赛的蓝军的阵容是卡巴列罗、阿斯皮利奎塔、吕迪格、路易斯、阿隆索、若日尼奥、坎特、科瓦契奇、佩德罗、伊瓜因、阿扎尔，路易斯和阿扎尔离队，阿隆索近期没有出战。这场比赛中三名替补出战的球员是奇克、吉鲁和威廉，后者第60分钟替换阿扎尔登场。从上赛季四战热刺的比赛可以看出切尔西队长是对手的克星，所以本轮比赛还要看他的发挥，此外亚布拉罕能否延续本赛季多数比赛的强势效率也是客战能否拿分的关键。

穆帅执教热刺之后的战绩是5胜2负，初期三连胜的确惊艳，随后的两场败仗都是对阵强队，联赛客场1比曼联，欧冠客场1比3拜仁，其余比赛都是对阵中下游球队，所以穆帅执教热刺还没有拿到强强对话的胜局。切尔西本赛季联赛强强对话没赢球，球队先后0比4曼联、1比2利物浦和曼城，此外联赛杯1比2曼联被淘汰，本轮比赛也的确需要一场为己正名的胜仗。

切尔西上轮联赛爆冷不敌弱旅，进攻端把控能力不强，不过强强对话的比赛中球员会更努力，这一点倒是可能有出其不意的赛果。目前联赛射手榜上切尔西的亚布拉罕打进11球位列第二，普利西奇和芒特都打进5球。热刺方面凯恩打进9球排名第9，阿里5球，小卢卡斯4球。两队17轮联赛的进球数是切尔西31球和人热刺32球，失球数是25球和24球，数据上相近，失球数都有点多，因为前三的球队分别丢了14、11、19球。

马上就要进入2020年，冬窗转会也很关键，利物浦已经捷足先登和一强援达成协议，切尔西则要谨慎的对阵容进行补强，而热刺方面则要送走埃里克森，因为这员大将拒绝和球队续约，所以接下来是必定离开。埃里克森如果本轮比赛不出场的话对于切尔西是有利的，因为这员大将在对阵切尔西的比赛中比较出色，此外蓝军还需要盯防孙兴慜速度冲击，防线稳固对于球队很重要。



