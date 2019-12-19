联赛杯1/4决赛利物浦二队出战被维拉5球零封出局，曼城多数替补出战在客场3比1拿下牛津联晋级，曼联主场3比0科尔切斯特也如愿晋级，接下来三强争冠也是看点。这几场比赛数据上都比较接近，这也说明弱旅也是制造了机会的，只是把握机会能力强的球队走到了最后。

牛津联近期的状态不错，本轮比赛前的9场比赛中只输了1场。曼城因为兼顾周末的联赛，所以本场比赛也派遣多数替补阵容出战，主力球员中也只有斯特林和马赫雷斯领衔。蓝月亮近9场比赛的战绩是4胜3平2负，所以瓜帅也是在安排阵容上很谨慎，这样做也是坚决拒绝球队再度爆冷失分。

牛津联的打法是很保守的，所以比赛一般都是小比分，而本场比赛曼城的非主力阵容还是三次洞穿了对手的球门，这说明进攻端的实力还是很明显的占据优势的。全场比赛曼城射门18比18，射正4比5，角球6比6，越位3比2，扑救4比1，控球率67%比33%，其实对手也并非软柿子，曼城门将的4次扑救也很关键，所以说本赛季英超豪门也是各种压力，任何一场比赛都不是很容易。

牛津联本赛季曾在主场4比0大胜英超球队西汉姆联，铁锤帮曾在客场1比0力擒切尔西、2比0曼联，也是很顽强的球队，所以会惨败牛津联的确是因为对手发挥更好，所以本轮杯赛曼城这套阵容也是经得起考验的。本场比赛后曼城客场豪取4连胜，因为球队防线不稳，近11场比赛丢了11球，本场也有一粒失球算是美中不足，不过替补阵容的表现也是可以接受的。

曼城本赛季受困于防守端的不稳，但是进攻端的表现是不错的，本赛季曼城的25场比赛只有一场比赛没有进球。本轮杯赛中的上半场开始曼城就不断施压对手，只是斯特林获得不少机会为能洞穿对手的球门，无论是他自己射门还是给队友送机会都差之毫厘，对手防线也扎得很稳，这样的情况下就需要曼城的核心球员寻找机会。福登如赛前所料是连续首发出场的，他利用战术角球的机会给安赫利诺送机会，可惜队友的头球攻门高出了横梁，比赛中也很活跃，看来这员小将还会得到更多的重用。

曼城习惯于掌控比赛的节奏，但是破铁桶阵也的确需要很耐心。曼城本场比赛中打破僵局的进球是在第22分钟的时候。当时球队传球长传球右路，坎塞洛杀入禁区直接挑射破门，禁区内对手6名球员回放依旧无法化解这次威胁，这一射也是艺高人胆大。曼城本赛季上半场能破门的比赛基本都是比较稳的，所以下半场刚上来曼城球员也有一些轻敌，所以开场不久就失球了。当时主队球员利用快发定位球来制造威胁，皮球开出直接传到禁区边沿的队友，马蒂-泰勒灵巧的扣过曼城的一位防守球员将球打进，禁区内三名曼城防守球员同样无力阻挡。

所幸的是曼城不久就再度反超比分，这次进攻打得很简单，曼城球员得球后直接传球到左侧，安杰利诺直接斜传球到门前，斯特林及时插上轻松进球。这次机会也是考验两人默契度的，瓜帅看到这个精妙的传球也会给安杰利诺更多登场的机会，因为这员虎将是大心脏的球员。本赛季这员小将也有几场比赛很是关键，其中最为惊艳的是曼城客战利物浦的比赛，当时球队3球落后，安杰利诺在第78分钟的时候在禁区左侧传中球助攻贝尔纳多破门，帮助球队挽回了一丝颜面，最终的比分是1比3。

此外在英超第16轮曼城对阵曼联的比赛中，球队最终1比2不敌红魔，遗憾的是瓜帅的球队场上占据优势却最终输球，核心球员们的表现也是差强人意的。但是那场比赛也有亮点，安杰利诺的发挥成为赛后的热点，他当场比赛的攻防数据上都有优势，防守端有3次抢断、2次拦截和2次解围，全场比赛81次传球是当场比赛传球次数最多的球员，进攻端送出7次传中，2次射门，也给红魔制造了威胁。

每个赛季的杯赛都是给年轻球员表现的机会，所以这些比赛也都是很重要的，因为豪门俱乐部同样需要新鲜血液可以在新赛季开启为球队所用。本场比赛新援坎塞洛捕捉战绩的能力不俗，斯特林近期连续进球说明状态回暖了，末尾替补登场帮助球队锁定胜局的热苏斯会让主帅更满意，因为当阿奎罗遭遇伤病困扰的时候，巴西人能有稳定的发挥很重要，曼城的未来还是更寄望热苏斯的超发挥。