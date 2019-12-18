明晨3点国家德比大战即将开打，巴萨将坐镇主场迎战皇马，西甲联赛两队同积35分位列西甲第一和第二，联赛中都有一些爆冷失分的比赛。上轮联赛都是平局收场，两队集体爆冷也有点巧合。巴萨本轮有主场优势，且拥有近几个赛季德比战的数据优势，两队近6次交战皇马一胜难求，所以这场德比战巴萨各方面是占优的。

两队每个赛季开战都引人注目，皇马近期对阵巴萨不胜的比赛是2017-18赛季主场0比3巴萨，客战巴萨2比2握手言和。2018-19赛季皇马客战巴萨1比5惨败，当赛季的国王杯比赛中在客场1比1平巴萨。之后回到主场想完成复仇，但是遗憾的是皇马在国王杯和联赛的两场比赛都输给了巴萨，比分是0比3和0比1，两场被零封的确是很惨的。基于以上这些因素，本轮比赛看好皇马赢球的人应该不多，平局的几率要大一些。

对于皇马的支持者来说，2010-11赛季至2011-12赛季是不想回忆的，因为这期间皇马7战巴萨不胜，战绩是3平4负。利好的是皇马近期的表现不错，球队目前保持着双线作战的11场不败纪录，战绩是8胜3平。此外一些新援的注入或许会给德比战带来不一样的赛果，不过赛前公布的大名单中J罗、阿扎尔、马塞洛都因伤无缘本场大战，这对于皇马的影响也是很明显的。

巴萨方面内马尔离队之后，其他新援还没能和梅西完成化学效应，苏亚雷斯在一些比赛中也有一些不稳定，格列兹曼则没有祭出符合身价的表现，这也是球队本赛季先后7场比赛失分的主要原因。巴萨本赛季不胜的比赛分别是客场0比1毕尔巴鄂竞技遭遇赛季开门黑，此后客场2比2奥萨苏纳、欧冠0比0多特，紧接着联赛客场0比2格拉纳达CF，客场1比3来说万特，欧冠主场0比1布拉格斯拉维亚也是本赛季最大的冷门。球队之后豪取双线作战6连胜，上轮联赛客场意外2比2平皇家社会，可以看出球队客场失分的比赛较多，本场比赛坐镇主场可保不败或小胜。

皇马本赛季初期也是遭遇了很多冷雨的，球队本赛季遭遇9场不胜。赛季前4轮遭遇两连平，球队主场1比1巴利亚多利德、客场2比2比利亚雷亚尔。随后欧冠首轮客场0比3大巴黎，这也是齐达内率队比赛中的耻辱一战。之后回到联赛客场0比0马竞，紧接着欧冠第二轮主场2比2布鲁日，主场在弱旅身上失分的确有雪上加霜的感觉。欧冠小组赛第三轮开打前皇马联赛客场0比1不敌马洛卡，第四轮开打前皇马主场0比0皇家贝蒂斯，欧冠第五轮主场2比2平大巴黎，欧冠第六轮结束后皇马客场1比1瓦伦西亚。

皇马失分的比赛主场3次客场5次，和巴萨一样都是客场失分比较多。综上所述可以看出皇马在遭遇联赛和欧冠一周双赛的时候就容易失分，这也是本赛季最大的症结，接下来欧冠淘汰赛要两战曼城，如果那个时候还无法兼顾一周双赛的话，恐怕联赛会失去争冠的机会。齐达内第二次回来执教皇马遇到的阻力大于第一次执教，所以本赛季也是考验他执教能力的一个赛季。之前接班的时候皇马已经被前任主帅磨合成型了，齐达内的三连冠也有前任主帅功劳，而二进宫之后则需要自身的运筹才可能有第二次的高潮。

本赛季两队都不太稳定，上轮联赛中意外失分或许和备战本场大战也有一定的关系，值得一提的是从两强身上拿分的是联赛第6和第8的球队，爆冷平局也一定的必然性。因为两强联赛积分相同，所以本场比赛赢球就能稳居榜首，球员们也会尽全力，这场比赛也是本泽马和梅西的比拼，两人的发挥同样很关键。

巴萨本赛季16场比赛取得11胜2平3负的战绩，其中7个主场的比赛全胜，但是9个客场的战绩则是4胜2平3负，这个主场优势数据对巴萨有利。本赛季联赛中巴萨主场先后5比2贝蒂斯和巴伦西亚、2比1比利亚雷亚尔、4比0塞维利亚、5比1巴利亚多利德、4比1维戈塞尔塔、5比2马洛卡。这些球队中塞维利亚排名联赛第三、巴伦西亚排名第八，其他球队则排在前十之外，但是都不是降级区的球队。

皇马本赛季16场比赛的战绩是10胜5平1负，其中8个主场的战绩是6胜2平，8个客场的战绩是4胜3平1负。联赛的比赛中皇马先后在客场3比1维戈塞尔塔、2比2平黄色潜水艇、1比0塞维利亚、0比0马竞、0比1马洛卡、4比0埃瓦尔、2比1阿拉维斯、1比1巴伦西亚。这些对手中也有三支球队排名靠前，对阵这些球队皇马也没有全部取胜，反而有一场比赛爆冷不敌靠近降级区的球队，客战的无力或许会让皇马继续不胜巴萨的尴尬记录。

今年梅西第六次获得金球奖，他也成为第一个拿到这样多荣誉的职业球员，所以人们也寄望这样的梅西可以率队拿下皇马，否则会被认为名不副实。本赛季梅西和本泽马联赛都打进12球，位列射手榜第一和第二，苏亚雷斯打进9球排第三，格列兹曼打进6球排名第十。巴萨的火力集中在这三人身上，皇马则是多点开花，所以本轮大战防线上对于核心球员的防御也很关键。巴萨本赛季联赛16轮比赛丢了20球，皇马只丢了12球，这一点则是银河战舰的优势。

值得一提的是上轮联赛本泽马末尾的进球帮助皇马拿到1分，关键性第一位的，对阵巴萨一战他也是关键点。本赛季齐达内率队是渐入佳境，巴萨主帅则是一直遭遇质疑。因为球队以往都是专注于控球优势，而本赛季则有一些比赛球队控球不占优而改打反击，还让球队打三后卫阵型，所以本轮德比战也可能会有不一样的味道。