欧洲1/8决赛抽签出来，皇马和曼城激战的确是最令人期待的，瓜帅执教生涯最成功的时期是在西甲巴萨，齐达内执教皇马创造了无人能及的三连冠，无论哪支球队出局都会令人遗憾，所以将这两回合的比赛当成半决赛也不错。卫冕冠军利物浦对阵马竞也不错，英超两强对阵西甲双雄也是很有看点的，至于拜仁遭遇切尔西则是有人欢喜有人忧，德甲豪门或许认为自己抽中了大礼包，忘记了切尔西曾是拜仁的克星。

欧冠的强强对话还有多特蒙德 vs 巴黎，其余的则是大礼包比拼亚特兰大对阵瓦伦西亚，此外尤文抽到里昂、热刺对阵莱比锡RB、巴萨对阵那不勒斯都是有一些一边倒的走势。不过本赛季欧冠晋级球队都强于此前的赛事，所以比赛也会更加激烈。最新欧冠夺冠赔率榜上曼城 4.5、利物浦 5.0、巴萨6.0、巴黎圣日耳曼 7.0、拜仁8.0、尤文图斯 13.0、皇马和热刺21.0、马竞34.0、切尔西 41.0，曼城遭遇皇马可能会令人失望。

切尔西上赛季斩获欧联杯冠军，拜仁上赛季只有国内两座奖杯收入囊中，外战表现也不是多么强势。回望两队欧战交锋，拜仁从2011/2012赛季欧冠决赛4比5目送切尔西夺冠之后，曾在2012-13赛季的欧冠杀入绝杀，并且2比1力擒多特蒙德夺冠，之后就没能触及欧冠奖杯。切尔西上次遭遇拜仁是在2013/14赛季的欧洲超级杯的比赛中，两队2比2战平，点球大战拜仁5比4夺冠。

从近几个赛季的赛果来看，可以看出拜仁近几个赛季也只是在国内称雄，欧冠则有一些无力。近几个赛季夺冠的是巴萨一冠和皇马的三连冠，再就是上赛季利物浦站在了欧洲之巅，所以本赛季拜仁也寄望能重新圆梦欧冠，但是以本赛季球队联赛的成绩来看的确是有难度。本赛季德甲15轮战罢拜仁积27分排名第五，和榜首的莱比锡有6分差距，战绩是8胜3平4负，打进41球，失21球。欧冠6轮小组赛6场比赛全胜积18分，打进24球，失5球，主场打进8球，客场打进16球，欧冠的表现优于联赛，不过欧冠小组对手是热刺、奥林匹亚科斯和贝尔格莱德红星，两支弱旅的确难以施压拜仁。

切尔西是新军加新帅处子赛季，的确是被各种看低的，但是兰帕德也曾率队豪取7连胜，客战的连胜也达到7场，虽然球队是在不断摸索和总结中前行，但是如果拼命搏一战的话也是有能力拿分的。可以判定的是对阵拜仁的比赛要看联赛的排名形势和球员们的状态来定，蓝军绝非传说中的大礼包。切尔西欧冠6轮小组赛积分11分以小组第二出线，战绩是3胜2平1负，打进11球，失9球，主场攻进6球，客场打进5球，欧战的表现的确不稳定。但是进入淘汰赛阶段会更全力以赴，两回合的比赛也可以有更具针对性的部署。

切尔西从阿布入主后崛起，在穆里尼奥时代的欧冠比拼中切尔西被利物浦门线幽灵球淘汰，2008年的莫斯科雨夜点球大战错失冠军，2009年半决赛斯坦福桥惨案，蓝军赢得了更多的支持，这支球队虽然没能夺冠，但是依然拥有了夺冠的气质和能力。对阵拜仁一战第83分钟穆勒的进球让人们认为拜仁即将夺冠，但是德罗巴让两队回到了同一起跑线。加时赛点球罗本罚丢，点球大战切尔西没有第二次品味苦果，最终第一次登顶欧冠。

虽然拜仁此后在超级杯中复仇，但是内心依旧会保留着决赛失去冠军的痛苦，所以本赛季再度遭遇切尔西的确是很兴奋的。穆勒也第一时间表示了解到切尔西本赛季表现不怎么好，意思就是有能力拿下对手。事实上之前的欧洲超级杯的比赛中切尔西也是少一人作战最终失冠的，那场比赛托雷斯率先进球，里贝里扳平比分，拉米雷斯被红牌被罚下场，阿尔扎单骑闯关破门，补时阶段马丁内斯进球，点球大战拜仁5罚全部命中夺冠也有点侥幸。那场比赛还是瓜帅和穆帅的比拼，后者也表示自己率队总是会以少打多，言外之意红牌间接的阻碍了切尔西再度拿下拜仁登顶，对手则有点胜之不武。

近几个赛季两队没有再度碰面，所以本赛季再战也会很吸引目光。兰帕德的确是有能力和潜力的少帅，只是处子赛季依旧需要不断总结着前行。拜仁本赛季也遭遇了连败，球队此前曾以1比2的比分不敌勒沃库森和门兴。再往前还曾在德国杯上爆冷不敌1比5不敌法兰克福，联赛则先后2比2柏林赫塔、1比1莱比锡、1比霍芬海姆、2比2奥格斯堡，拜仁都是对阵中游球队却不断爆冷，这的确揭示着球队的问题是没有得到解决的，哪怕是换帅之后仍然存在致命的弱点。