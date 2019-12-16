今晚欧冠抽签，曼城抽到了皇马，这的确是16强战中绝对的强强对话，瓜帅的压力也因此而增加，他成名于西甲，此后执教德甲拜仁和英超曼城都没有在欧冠夺冠，所以本赛季这样早的和齐达内的皇马对碰很可能被淘汰出局。不过球队近期的表现优于此前，寄望欧冠开打前曼城能将整体状态提升，这样才有可能在欧冠的赛事中跻身八强。

本轮英超大战曼城3比0虐杀枪手，这场比赛成为德布劳内的个人秀场，比利时人两射一传的确是震惊四座，赛后得到9.3的高分。曼城拿下这场6分战也的确是振奋了士气，因为本赛季失分的场次增加令球队上下饱受质疑，尤其是上轮曼彻斯特德比战落败后压力剧增，而本轮比赛大胜后则一扫了此前的阴霾。

这场比赛的三粒进球都和德布劳内相关，开场2分钟的进球是热苏斯下底回传球助攻德布劳内先拔头筹，比利时人身边没人防守，射门也比较轻松，热苏斯延续了近期的强势效率也会令瓜帅欣慰。曼城抢开局奏效的场次不少，大多数比赛都能最终全取三分，但是也有后程轻敌导致失分的，本轮比赛不同的是曼城持续进攻令对手无力抵抗，这一点也是有一些意外的。

曼城在第15分钟的进球是德布劳内传中助攻斯特林破门，同样小快灵身边无人防守，所以这两粒进球可以说曼城两位大脚妙传撕开了防线，也可以说枪手的防线形同虚设，被零封也是必然的。上半场结束前的进球是福登传球助攻德布劳内低射建功，曼城40分钟已经3球领先，枪手成了蓝月亮的背景板。本轮比赛是枪手第二次在英超主场半场丢3球，上一次是在2018年3月，巧合的是对手也是曼城，由此可见蓝月亮是枪手的克星。

德布劳内本赛季也有短时间的伤病，球队对于他的依赖还是很明显的，而他状态极佳的时候曼城都会迎来大胜。曼城此前客场2比2战平纽卡斯尔联的比赛中德布劳内在第82分钟世界波破门也很漂亮。那场比赛后相关数据显示本赛季比利时人已经参与了联赛的13球，个人打进4球，送出9次助攻，仅次于莱斯特城前锋瓦尔迪的12球和3次助攻。本轮比赛后相关数据得到提升，比利时人本赛季17场英超已经送出10次助攻，曼城得此大将的确很是幸运。

在对阵纽卡的比赛中他远射建功，也是当场比赛的最佳球员，如果不是防线失误送分，那场比赛也会因为这一脚远射而全取三分。本轮比赛德布劳内更为关键，他5次射门4次射正，打进2球，还曾击中1次立柱，传3次威胁球，1次过人，2次抢断成功，70次触球，5次抢回球权，的确是职业生涯最为惊艳的一战。本赛季曼城遭遇困顿，的确需要德布劳内爆发确保球队不再爆冷。

值得一提的是本赛季热苏斯的表现一般，在阿奎罗因伤休战的情况下，热苏斯能爆发的确是及时雨，而本场比赛能助攻德布劳内快速进球的确说明巴西人的强势效率是得到延续的。曼城近期战绩不稳和斯特林的低迷也是相关的，本场比赛德布劳内帮助这员虎将再度破门也是多重利好的，一场强强对话能激活队友，更展示了自身进攻端的能力，的确是完美一战。

相关的数据显示德布劳内成为本赛季五大联赛第三位助攻次数上双的球员，之前的另外两名球员是拉齐奥的路易斯-阿尔贝托和拜仁的穆勒有过这样的优势数据。德布劳内的个人英超助攻是56次，这个数据也追平了前辈坎通纳，不同的是后者英超246场比赛完成56次助攻，德布劳内136场英超已经完成，曼城大将的效率的确更高。更为重要的是德布劳内效力曼城期间有11场比赛传射建功，的确是多方位的高效。

本场比赛的数据显示曼城射门14比6，射正7比1，角球3比3，关键传球12比3，越位1比2，扑救1比4，数据上占据绝对的优势。本场比赛奥塔门迪、福登和京多安首发出场，进攻端的优势将防线的不足和漏洞弥补了，奥塔门迪并没有犯错制造险情。

难得的是瓜帅在这样的关键战中让福登首发，这也是极少看到的。这员小将本场出战56分钟有1次射门，传2次威胁球，送出1次助攻，1次过人，1次解围，2次犯规，20次传球的成功率为85%，这样的表现的确会令主帅满意。曼城随后的比赛是联赛杯客战牛津联，之后要在主场对阵有克星味道的莱斯特城，狐狸城目前位居联赛第二，比曼城多4分，应该说下轮联赛更为关键，拿下对手的话也可能再度跻身联赛第二的位置，福登的表现应该可以得到连场首发的机会。

上赛季两强对阵曼城主场3比1、客场2比0拿下对手，主场比赛阿奎罗打进3球，斯特林送2次助攻，客场比赛中的进球功臣是斯特林和贝尔纳多，门迪送出两次助攻。本场比赛斯特林再度扮演克星，也是延续了之前的克星角色，他的爆发也利于曼城随后的赛程。本轮比赛过后，曼城17轮的战绩是11胜2平4负，比第一的利物浦少14分，随后的每一场比赛都不容有失。







