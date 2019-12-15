本轮英超切尔西坐镇主场却在下半场第84分钟被伯恩茅斯绝杀，对手近期联赛遭遇5连败，所以本轮的赛果的确令人失望，兰帕德的应变能力的确还需要提高，切尔西的支持者也必须带着一个平常心来接受球队和主帅的成长期。因为下轮联赛切尔西将在客战穆帅执教的热刺，按照本轮比赛的表现，蓝军想拿分的确太难，而再输球则可能无缘前四的位置，这显然是一个真正的危机时刻。

目前联赛排在切尔西身后的是谢菲联和曼联以及狼队，目前谢菲联和切尔西的分差是4分，如果曼联和狼队本轮赢球的话和切尔西的分差就缩小到2分，红魔下轮同样赢球而切尔西输球的话，曼联就跻身前四。热刺和阿森纳保持连胜的话同样靠近前四，所以切尔西的压力会不断的增加。本赛季切尔西在联赛对阵争冠集团的强队全败，还曾4次在对阵中下游球队身上失分，战绩是1平3负。更为严重的是切尔西近5轮联赛的战绩是1胜4负，联赛遭遇2连败。

之前切尔西爆冷输球和失分，人们都会认为是后防线大将吕迪格伤停有关，但是下奶吕迪格已经复出且首发出战了两场比赛，球队欧冠2比1拿下里尔之后，本轮被伯恩茅斯绝杀，所以防线大将的复出并没有成为救世主，切尔西的问题绝对不仅仅是防线不稳。兰帕德处子赛季的确不该要求很多，但是他的执教能力的确很难在困境中扭转败局，名帅的锐利就在于下半场可以靠换人和变阵来扭转败局。

本赛季切尔西的主场战绩一度不及客场，这绝对不能拿球员消极怠工来作为托词，还是球队磨合中需要交学费，主帅英超处子赛季同样需要适应。周中的欧冠兰帕德祭出最强阵容，球队先入两球，下半场末尾丢了一球，但是仍然拿到三分晋级欧冠淘汰赛。本轮比赛兰帕德也只是用芒特替换科瓦契奇登场，按理来说只做一个人员上的调整并没有太大的问题，但是却还是被对手绝杀了。很明显球队在遭遇严防和快速反击的时候会失球，比赛开场和下半场末尾都是球队失分的危险时间，本场比赛门前的险情不少，对手只打进一球也是运气不济，所以赛后主帅的总结很重要，接下来的战术思路和变化才是重点。

本场比赛上半场数据显示切尔西射门7比3，射正2比1，角球4比2，控球率65.6%比34.4%，犯规3比6，越位2比1，真正的威胁并不多，对方的防守还是做得很到位的。下半场切尔西射门11比8，射正3比1，角球5比3，对手仅仅一次射正就进球了，切尔西3次射正无一命中，反而几次被对手打反击杀入禁区威胁到了球门。中场休息后切尔西的变化并不大，兰帕德在第65分钟连换两人，他用奥多伊和科瓦契奇换下了威廉和普利西奇，却没更换近期状态都不好的芒特，这也成为人们质疑他的一个点。

本赛季芒特也曾惊艳过，但是近期则是一个比较困顿的时期，拿球制造威胁的次数减少，开定位球和角球也有一些失水准，即便他周中欧冠只出场不到十分钟体能也更充沛，但是进攻端没有威胁的话的确该被换下场，而能制造威胁的威廉和普利西奇则应该有一个人留在场上。赛后有一项统计也很说明问题，本赛季英超只有两支球队先丢球的情况下最终都是输球了，这两支球队就是诺维奇和切尔西，球队的确丢失了血性。

切尔西近四个赛季先后有三位主帅坐镇蓝桥，孔蒂处子赛季也是遭遇了两场败仗，之后崛起最终夺冠的，但是次赛季遭遇困顿，主帅交学费也是必然的。萨里上赛季末6场比赛1胜5平同样是很困顿和无力的，但是最终还是保定了前三的位置和欧联杯冠军，两位主帅都不同程度的遭遇了逆境，只是都斩获了冠军奖杯。

兰帕德执教球队初期是有一些太顺利，客场7连胜也还曾追平了队史纪录，多线作战还曾豪取7连胜战绩，但是从被曼城终结连胜纪录之后，切尔西就进入了一个瓶颈期。球队近7场比赛的战绩是2胜1平4负，联赛1胜4负。个人认为球队战绩不稳有几个方面的原因，英超对手已经了解了兰帕德的战术部署，针对性做足就可以困住蓝军。此外战术相克也是很明显的，英超弱旅每个赛季都在豪门身上拿分，密集防守也是最强的利器。

这段时间兰帕德在尝试改变，周中欧冠是433阵型，球队上半场就2球领先对手，当所有人都认为本轮联赛会继续同样的阵型的时候，兰帕德却是以4231阵型出战，值得一提的是上轮联赛客场1比3不敌埃弗顿也是4231阵型，首发阵容除了后防线四人有一些不同外，中前场没有变化，这两场败仗芒特都首发，欧冠赢球则是替补。人们很奇怪为什么欧冠433阵型可以长时间2球领先对手，到联赛为什么会变阵，这些也只有兰帕德自己知道。

切尔西目前控球率都占优，不过多数的控球率是在后场倒脚，而不是在中前场不断施压对手，这样的优势数据也是很虚的。亚布拉罕是有超强的得分能力，但是他过人方面不行，更多需要队友做球，一旦边路和中场球员无法送出妙传，他的得分能力就下降了。亚布拉罕此前连续两场进球，本场比赛4次射门1次射正，传1次威胁球，3次解围。

坎特上赛季打前腰也有一些贡献，不过他在后腰位置更能攻守均衡，他有威胁球门的能力，但是在衔接作用和局部配合以及摆脱能力方面的能力不强，所以困境中无法扭转局面也是必然的。破密集防守本来就是世界难题，而切尔西现在又没有像阿扎尔和小法这样的球员，所以部分比赛中则显得很无力。普利西奇和芒特有一定突破能力，但对抗方面较弱，两人在小范围的配合默契度不足。

科瓦契奇和若日尼奥传关键球的能力不够，更多的还寄望坎特和威廉的超发挥。本场比赛若日尼奥1次射门，传1次威胁球，威廉打了65分钟比赛有3次射门，传3次威胁球。坎特本场传1次威胁球，芒特一次射门且射正，1次解围，普利西奇3次射门1次射正。替补登场的科瓦契奇1次射门且射正，奥多伊3次过人，2次被犯规，此外获得12分钟登场机会的巴舒亚伊没有射门，只有4次传球，三位板凳奇兵的效率也极低，败仗也就成为必然的。

自然也有人认为在球队无法引援的情况下，兰帕德的带队成绩应该满足，接下来冬季引援适度的补充阵容，赛季末能拿到联赛前6的排名也不错，所以切尔西的支持需要的就是等待和陪伴球队一起成长，对阵热刺一战拒绝大比分失利就好。







