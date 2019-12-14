本周末曼城将客战阿森纳，球队防线稳固的话，这场比赛可以顺利的全取三分，近期的比赛门迪回暖，他稳健的话防线的问题就会减少，客场作战必须拒绝太早失球。阿森纳此前1比3拿下西汉姆终结了球队9场不胜的尴尬战绩，周中的欧联杯客场2比2平标准烈日，两场不败算是在回暖，但是依旧很难阻截曼城。

上赛季曼城双杀阿森纳，联赛首轮客场2比0拿下枪手，联赛第25轮在主场3比1力挫阿森纳。阿森纳两场比赛只有一粒进球，唯一进球是科斯切尔尼在上半场第11分钟头球破门。当时托雷拉开出的角球，蒙雷亚尔前点头球后蹭助攻队友扳平比分，随后曼城连入两球完成双杀。曼城在这场比赛中有压倒性的优势，射门19比4，射正12比2，，角球4比2，关键传球12比4，扑救1比9，可以看出如果不是莱诺9次扑救的神奇表现，阿森纳可能大比分惨败。

曼城近2个赛季4战阿森纳全胜，只丢1球。双方英超44场交锋中阿森纳23胜10平11负，客场11胜3平8负。瓜帅执教曼城后一直是枪手的克星，本轮比赛阿森纳已经更换主帅，瓜帅对阵埃梅里的数据优势可以暂时不提，就看临时主帅能否祭出奇招拒绝再度输给曼城。

虽然瓜帅的球队对阵阿森纳有优势心理，但是本赛季球队联赛的形势已经不允许在任何一场比赛中失分，换帅如换刀的确不能轻视，所以本场比赛加固防线是第一位的。本赛季曼城三线作战的主场战绩是8胜2平2负，客场战绩则是8胜2平2负。阿森纳的主场战绩6胜4平2负，客场战绩是3胜5平4负，近4个客场1胜2平1负，客战成绩比主场差，本轮比赛即便坐镇主场也是平局当赢。本赛季枪手对阵争冠集团的球队4战不胜，球队先后在客场1比3利物浦、主场2比2热刺、客场1比1曼联、联赛杯客场被利物浦淘汰，所以本轮对阵曼城也可能延续不胜模式。

曼城本赛季失分的比赛有8场，比上赛季要多，其中主场失分的比赛有4场，球队在联赛2比2热刺、0比2狼队、1比2曼联，欧冠主场1比1矿工。客场失分的比赛有3场，分别是欧冠1比1亚特兰大、联赛1比3利物浦、2比2纽卡，平弱旅的两场比赛的确不该。按照曼城近期的进攻效率，本场比赛加固防线已经就稳赢。

曼城本赛季联赛战绩是10胜2平4负，打进44球，失19球。阿森纳本赛季联赛战绩是5胜7平4负，打进19球，失16球。曼城排名第三，阿森纳位列第9，但是曼城比阿森纳多丢3球，防线还是存在问题的。阿森纳本赛季的表现不稳，上轮联赛对阵西汉姆联的比赛中8分钟连进3球，也是有点神经刀的感觉。这场比赛中阿森纳因为角球防守不利导致上半场落后一球，下半场第60分钟，托雷拉传球给科拉希纳茨，后者传中助攻马蒂内利破门，6分钟后奥巴梅扬传球助攻佩佩破门，第69分钟佩佩传球助攻反越位成功的奥巴梅扬锁定胜局。

本赛季豪门球队先失球的比赛比较多，这也是防线的通病，有轻视对手和过分专注于进攻有关，所以一旦落后遭遇密集防守的情况就可能失分。上轮比赛赢球让代理主帅永贝里压力减轻，但是同时也付出了伤病的代价，队内目前有伤的球员还有佩佩、蒂尔尼、贝莱林和扎卡，所以本场比赛可能还需要考验主帅的应变能力，主帅可以信任的球员有马蒂内利、奥巴梅杨。

曼城中后卫因为拉波尔特的受伤捉襟见肘，本场比赛首发安排也是重点，奥塔门迪和费尔南迪尼奥都有一些不足，如果这两人出战则有隐忧。周中欧冠热苏斯上演帽子戏法，近期状态不错。不过枪手克星还是阿奎罗，上赛季曼城3比1立刻阿森纳就是阿根廷人打进3球，拉波尔特、斯特林送助攻，小快灵两次助攻也很关键，所以如果阿奎罗能复出的话，还是和斯特林一起联手出战才更给力。

值得一提的是上赛季曼城客场2比0拿下阿森纳的比赛中是斯特林和贝尔纳多先后进球，门迪送出两次助攻，本场比赛也该首发出战。总之多方位对比曼城客战仍握有优势，进攻端的到点开花和历史战绩中的优势心理，蓝月亮本场比赛可保不败，或小胜阿森纳。







