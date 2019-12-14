加载中…

加载中...

《体育大视野》杂志记者 体育博主 头条文章作者
个人资料
婉约云儿
婉约云儿 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：71,679,388
  • 关注人气：57,357
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

曼城客战阿森纳握有2优势，克星阿奎罗若出战更有胜算

(2019-12-14 18:01:07)
转载
标签：

英超

曼城

阿森纳

斯特林

阿奎罗

 分类： 聚焦英超争霸
曼城客战阿森纳握有2优势，克星阿奎罗若出战更有胜算

       本周末曼城将客战阿森纳，球队防线稳固的话，这场比赛可以顺利的全取三分，近期的比赛门迪回暖，他稳健的话防线的问题就会减少，客场作战必须拒绝太早失球。阿森纳此前1比3拿下西汉姆终结了球队9场不胜的尴尬战绩，周中的欧联杯客场2比2平标准烈日，两场不败算是在回暖，但是依旧很难阻截曼城。
      上赛季曼城双杀阿森纳，联赛首轮客场2比0拿下枪手，联赛第25轮在主场3比1力挫阿森纳。阿森纳两场比赛只有一粒进球，唯一进球是科斯切尔尼在上半场第11分钟头球破门。当时托雷拉开出的角球，蒙雷亚尔前点头球后蹭助攻队友扳平比分，随后曼城连入两球完成双杀。曼城在这场比赛中有压倒性的优势，射门19比4，射正12比2，，角球4比2，关键传球12比4，扑救1比9，可以看出如果不是莱诺9次扑救的神奇表现，阿森纳可能大比分惨败。
      曼城近2个赛季4战阿森纳全胜，只丢1球。双方英超44场交锋中阿森纳23胜10平11负，客场11胜3平8负。瓜帅执教曼城后一直是枪手的克星，本轮比赛阿森纳已经更换主帅，瓜帅对阵埃梅里的数据优势可以暂时不提，就看临时主帅能否祭出奇招拒绝再度输给曼城。
      虽然瓜帅的球队对阵阿森纳有优势心理，但是本赛季球队联赛的形势已经不允许在任何一场比赛中失分，换帅如换刀的确不能轻视，所以本场比赛加固防线是第一位的。本赛季曼城三线作战的主场战绩是8胜2平2负，客场战绩则是8胜2平2负。阿森纳的主场战绩6胜4平2负，客场战绩是3胜5平4负，近4个客场1胜2平1负，客战成绩比主场差，本轮比赛即便坐镇主场也是平局当赢。本赛季枪手对阵争冠集团的球队4战不胜，球队先后在客场1比3利物浦、主场2比2热刺、客场1比1曼联、联赛杯客场被利物浦淘汰，所以本轮对阵曼城也可能延续不胜模式。
　　曼城本赛季失分的比赛有8场，比上赛季要多，其中主场失分的比赛有4场，球队在联赛2比2热刺、0比2狼队、1比2曼联，欧冠主场1比1矿工。客场失分的比赛有3场，分别是欧冠1比1亚特兰大、联赛1比3利物浦、2比2纽卡，平弱旅的两场比赛的确不该。按照曼城近期的进攻效率，本场比赛加固防线已经就稳赢。
      曼城本赛季联赛战绩是10胜2平4负，打进44球，失19球。阿森纳本赛季联赛战绩是5胜7平4负，打进19球，失16球。曼城排名第三，阿森纳位列第9，但是曼城比阿森纳多丢3球，防线还是存在问题的。阿森纳本赛季的表现不稳，上轮联赛对阵西汉姆联的比赛中8分钟连进3球，也是有点神经刀的感觉。这场比赛中阿森纳因为角球防守不利导致上半场落后一球，下半场第60分钟，托雷拉传球给科拉希纳茨，后者传中助攻马蒂内利破门，6分钟后奥巴梅扬传球助攻佩佩破门，第69分钟佩佩传球助攻反越位成功的奥巴梅扬锁定胜局。
   曼城客战阿森纳握有2优势，克星阿奎罗若出战更有胜算

曼城客战阿森纳握有2优势，克星阿奎罗若出战更有胜算

   本赛季豪门球队先失球的比赛比较多，这也是防线的通病，有轻视对手和过分专注于进攻有关，所以一旦落后遭遇密集防守的情况就可能失分。上轮比赛赢球让代理主帅永贝里压力减轻，但是同时也付出了伤病的代价，队内目前有伤的球员还有佩佩、蒂尔尼、贝莱林和扎卡，所以本场比赛可能还需要考验主帅的应变能力，主帅可以信任的球员有马蒂内利、奥巴梅杨。
　　曼城中后卫因为拉波尔特的受伤捉襟见肘，本场比赛首发安排也是重点，奥塔门迪和费尔南迪尼奥都有一些不足，如果这两人出战则有隐忧。周中欧冠热苏斯上演帽子戏法，近期状态不错。不过枪手克星还是阿奎罗，上赛季曼城3比1立刻阿森纳就是阿根廷人打进3球，拉波尔特、斯特林送助攻，小快灵两次助攻也很关键，所以如果阿奎罗能复出的话，还是和斯特林一起联手出战才更给力。
      值得一提的是上赛季曼城客场2比0拿下阿森纳的比赛中是斯特林和贝尔纳多先后进球，门迪送出两次助攻，本场比赛也该首发出战。总之多方位对比曼城客战仍握有优势，进攻端的到点开花和历史战绩中的优势心理，蓝月亮本场比赛可保不败，或小胜阿森纳。


我的更多文章：

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇切尔西主战伯恩茅斯欲复仇，兰帕德或为战热刺提前练兵
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有