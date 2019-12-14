周中的欧战豪门球队多数都如愿赢球，接下来征战周末联赛同样关键。周末的英超只有一场强强对话，阿森纳主场迎战曼城最引人注目。切尔西将在主场迎战伯恩茅斯，这个对手近11场比赛只赢了一场，球队在主场1比0爆冷拿下曼联，所以切尔西本轮同样不能大意。值得一提的是伯恩茅斯近5场比赛全败，单线作战的情况下这样的战绩的确很低迷。

本赛季伯恩茅斯对阵争冠集团的比赛只赢了一场，球队先后在主场1比3曼城、0比3利物浦、1比0曼联，客场1比3莱斯特城、0比1阿森纳、2比3热刺。球队主场的发挥是优于客场的，本赛季客场战绩是2胜1平6负，客场虫很明显。切尔西本赛季多线作战的主场战绩是6胜3平3负，近三个主场的比赛2胜1负，整体表现是优于客战的。不过蓝军唯一的败仗是0比1爆冷不敌西汉姆，所以本轮主场作战仍需防冷，球队绝对不能再扶危济困了。

周中的欧冠兰帕德祭出了全主力阵容，本轮英超首发应该会进行轮换，预测轮换3到4人，周中没有首发的球员有芒特、巴克利、奥多伊、克里斯滕森、巴舒亚伊和詹姆斯等球员，本轮比赛可能先发的是芒特和克里斯滕森以及奥多伊。不过因为近两场比赛都是主场作战，球员的体能消耗并不大，所以也可能不会做多人轮换。接下来的比赛是客场对阵热刺，但是这场比赛有9天备战的时间，所以本轮比赛也可能进行有针对性的演练。

近期关于切尔西冬季可以引援的消息令人振奋，按照过去的方式，人们想当然的认为切尔西会大笔资金投入豪购大牌球星。不过现在的切尔西可能不会再走这样的模式，而会选择加固青春风暴的阵容厚度，好期待这一批年轻人成为球队未来数个赛季的绝对主力。

近日托莫里和切尔西续约到2024年，这也表明球队会继续重视年轻球员，让他们长留蓝军为球队斩获更多的胜绩。托莫里1997年出生，也是切尔西的青训系统培养的人才，一直被租借在外，上赛季他德比郡当选俱乐部年度最佳球员，主帅就是兰帕德，所以他理所当然成为新生代的主力球员，切尔西的支持者也寄望他能成为第二个特里。冬季中后卫的补充也是必须的，毕竟吕迪格的伤停已经给球队敲响了警钟，这个位置吸纳新援可以保证多线作战有人可用，年轻球员倒是可以在对阵中下游的比赛中得到机会，处子赛季还是多学习和适度得到磨练的机会就好。

托莫里的表现是优于祖玛的，只是当吕迪格和克里斯滕森复出之后，祖玛还是得到了首发的机会，托莫里则得到休息，他和祖玛一起首发的确是存在一些漏洞的，不过祖玛犯错的次数更多。本赛季托莫里为切尔西出场16次贡献一粒进球，在对阵狼队的比赛中以一记世界波震惊四座，的确是有潜力可挖的。

其实今夏不能引援也是利好的，如果不是这样俱乐部高层也不会邀请兰帕德入主，也不会开启青春风暴，因为在这样的情势下只有这一种选择是最为正确的。近期兰帕德也公开表示引援会为球队做更为全面的考虑，不会阻碍年轻人跻身主力。这样的表态也会让切尔西在队和外租的球员充满信心，如果有重磅的引援会在明年夏季进行。

目前球队已经从欧冠出线，如果可以再进一步的话就很满足了，之后联赛能跻身前四就可以，明夏再根据目前阵容的成熟度和球员的发挥合理的引援。兰帕德也是极具个性的主帅，从目前对于球队的把控和一些战术以及人员的决定上看他是获得了老板的绝对支持。目前球队的管理层也很多穆一期的球员，俱乐部随后也不太会出现高层和主帅出现太大分歧的事情，这对于兰帕德打造新一期的蓝色风暴更为有利。

目前阵容的祖玛还是比较适合替补和轮换，接下来就看兰帕德在冬窗会有什么样的动作了。本轮比赛的对手阵中有前切尔西球员阿克，目前外界有疯传蓝军回购他重返蓝桥的消息，因为兰帕德很了解也很欣赏这员小将，但是在切尔西不得志的阿克表示自己在伯恩茅斯很开心，所以这笔回购其实并不是必须的。不过阿克的合同中有着4000万英镑的回购条款，这一点也说明切尔西之前就有了预案了，接下来还是要看兰帕德的决定。

近几个赛季中切尔西回购成功的例子无外乎就是马蒂奇，但是也就两个赛季中发挥出色，球队还有很多外租球员，主帅的眼光可以放在这些球员的身上。因为在对阵利物浦的比赛中受伤，所以阿克将错过对阵切尔西的比赛，这一点倒是让这场比赛失去了一个看点，否则可以从这场比赛中验证一下阿克的能力。

虽然阿克表示在目前的球队很开心，但是同时也承认看到了切尔西提拔年轻球员的举措，且对兰帕德对于年轻球员的提携很是认同。此外对特里、德罗巴、费雷拉等是感谢，很明显这些前辈给予了他一些帮助，所以如果兰帕德坚定的希望将带回蓝桥，阿克也会欣然接受。

值得一提的是上赛季切尔西客战伯恩茅斯曾0比4惨败，本轮比赛也是复仇大战，那场比赛约书亚-金梅打进2球，布鲁克斯破门，替补出场的丹尼尔斯还来了个雪上加霜，那场比赛也是蓝军最惨烈的一场败仗。那场比赛上半场0比0收场，下半场开始伯恩茅斯利用传中球撕开防线先拔头筹，路易斯传球失误让对手再下一城，布鲁克斯的两球的确是极其轻松。