欧冠第六轮第二日的比赛没有爆冷，哪怕是已经出线的球队也都全取了三分，这和豪门球队板凳深度有关，也和本赛季球队承受的压力有关，因为无论是曼城、拜仁还是皇马，联赛中都遭遇了困顿，所以哪怕是无关痛痒的比赛也都需要用胜局振奋士气。曼城在不敌曼联之后，联赛夺冠的几率减小，队内大将京多安也公开表示曼城和利物浦之间已经有了巨大的差距，所以球队会竞争下赛季的欧冠资格。这样的说法的确是很现实的，因为现在前四的积分差距很小，曼城身后的对手很可能随时超越跻身前三，所以扭转球队近期的颓势很重要。

瓜帅最骄傲的在2017-18赛季以创纪录的100分拿到联赛冠军，本赛季赛程还没有过半利物浦已经积46分，如果高效率延续的话，赛季末积分破百夺冠也是很可能的。加上本赛季莱斯特城16轮拿到38分，比曼城多6分位居联赛第二，这样的对手也让瓜帅的球队倍感压力。身后的切尔西也只有3分差距，只要曼城继续犯错，蓝军就可能取而代之。曼联、热刺和曼城的积分差距是8分和9分，同样在威胁着前四的位置，所以排名前四的球队都不能犯错。

欧冠提前出线，接下来的比赛自然是练兵的好机会，本轮比赛曼城客场4比1萨格勒布迪纳摩的比赛中轮换8人，不过因为阵容储备足够，所以首发的整体实力依旧很强，只有贝尔纳多、罗德里和热苏斯连场出战，这三人都有不俗的表现。热苏斯出场66分钟上演帽子戏法也是延续了虐菜的超能力，瓜帅这样早的被换下也可能为了让他在周末对阵阿森纳的比赛中首发出战，毕竟6分战曼城是不能再输了。

本轮欧冠福登获得首发机会就传射建功，这也是意外之喜，他先助攻热苏斯打进反超比分的进球，比赛末尾自己打进一球来了个锦上添花，这样的表现也是在向瓜帅表示自己的状态正佳，完全球队的胜任首发。曼城本周末的比赛是客战阿森纳，福登连场出战的可能性并不高，因为球队已经到了不能失分的地步，小将也只能等下周中的联赛杯客战牛津联的比赛，因为目前的瓜帅更多的还是信任核心球员，而不是成长期的福登。

其实本赛季关于福登的使用问题也是有异议的，多数人会认为瓜帅不给年轻人机会，所以输球和失分的比赛没有借口，如果是启用更多的年轻人轮换首发的话，让新生代得到历练就可以减少失分的责备。回看本轮比赛中福登是参与了每个进球的，对于进攻的判断和队友默契度也是很高的，更为重要的球商高，所以哪怕不能得到更多出场的机会，一旦登场在处理球方面也很合理，该分的时候分球给队友制造机会，该突破的时候敢于去突，本场比赛中他在前场拿球就能制造威胁，很显然近期的状态是正佳。

事实上启用年轻球员也是双刃剑，如果交一些学费，发生一些险情能让这些球员得到更快速的成长的话也是值得的，球队变化多了，遇到困境逆转取胜的机会也会增多，这就要看主帅如何取舍了。也有人认为福登本场出色的发挥只是因为对手是弱队，如果对阵强队也能祭出同样的作用，那么瓜帅绝对会给予足够的登场机会。未雨绸缪对于豪门球队来说也是很重要的，本赛季如果给福登机会更快成熟起来，明夏席尔瓦离队，下赛季福登就可以成为席尔瓦的替代者，这个对于下赛季也是极其关键的。

本场比赛虽然赢球了，但是开场10分钟就失球的确证明防线上存在的问题，倘若是对阵强队，这样的失球很可能就是一场平局或一场败仗。当时卡齐奥尔右路远距离斜传到禁区，奥尔默直接凌空抽射洞穿球门，身边有两名防守球员根本没有预估到这次传球的威胁，让对手轻松的起脚将球打进。每场比赛曼城都试图控制比赛，然后循序渐进的进攻，但是对手往往都是严防后寻求短平快的进攻模式撕开防线斩获进球，如果类似成功的例子不断增加，那么曼城失分的场次也会增多，瓜帅的确该反省了。

在输给曼联之后，一些名宿认为曼城不再有争夺联赛冠军的机会了，因为14分的差距的确极难重新回到榜首的位置，这样的窘境和今夏的引援运作相关，连续两个赛季夺得英超冠军让曼城上下都大意了，忽略了队长孔帕尼离队留下的隐患。中后卫的重要性在英超是极其明显的，切尔西的吕迪格伤停期间球队战绩不稳，他复出就帮助球队拿下关乎晋级的关键战，所以冬季引援如果不在这个位置进行补充的话，本赛季下半程也极难冲击欧冠的奖杯。

曼城本赛季最大的问题是预判力不足，加上瓜帅在应变上也做得不够好，虽然拉波尔特的伤病是必须有人弥补的，但是让费尔南迪尼奥被迫从中场换到中后卫的位置上，将罗德里的不足完全暴露了出现，后者对比赛的判断显然还不够到位，所以防线才会频频出错送分，这才是最大的症结。拿下一支弱旅并不算真的回暖，周末拿下从水深火热中逐渐回暖的阿森纳才能真正正名。







