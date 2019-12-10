欧冠小组赛末轮E组三强争夺两个晋级名额，那不勒斯对阵亨克取胜的几率很大，利物浦客战萨尔茨堡只需要一场平局即可出线，但是如果爆冷输球的话就要出局，因为萨尔茨堡红牛有净胜球的优势。本赛季利物浦唯一的一场败仗是客场0比2不敌那不勒斯，此外欧冠主场1比1那不勒斯，联赛客场1比1曼联，其余的20场比赛均取胜了对手，超强的胜率证明球队的实力，所以本轮比赛大多数人是不看好有冷门的。

本赛季诸强在欧冠爆冷的比赛不少，本轮比赛也不例外，只是主队赢球的几率小一些，平局的概率大一些。赛前克洛普表示球队不会因为联赛而放弃欧冠的争夺，那么末轮拼一胜拿到小组第一出线是必须的。目前红军积10分位列小组第一，那不勒斯9分，萨尔茨堡积7分，三强都有竞争第一出线的资格，所以本轮比赛利物浦会全主力出战。

因为欧冠两次失分，利物浦也的确需要更竭力一些。利好的是周末的联赛对手是沃特福德，这支球队本赛季极其低迷，赛季至今只有3场胜仗，近4场联赛1平3负，利物浦主场迎战弱旅更游刃有余 ，所以全力在欧冠博胜是为必然。回看本赛季利物浦的比赛和赛果，球队零封对手且取胜的比赛只有4场，分别是客场3比0伯恩利、联赛杯2比0米尔顿凯恩斯、1比0谢菲联、上轮联赛3比0伯恩奥斯，有趣的是4场零封对手获胜的比赛都是客场，主场的比赛则都有失球，所以那些说阿利松躺着都能赢球的红军球迷的确是想当然了。

利物浦本赛季欧冠5轮比赛打进11球，丢了8球，那不勒斯打进7球，丢4球，萨尔茨堡打进16球，丢了11球，这支劲旅利用进攻端的锐利来弥补失球数。球队的进攻端很是犀利，客战利物浦一战中萨尔茨堡在先失3球的情况下，还能连续三次洞穿红军球门。如果不是萨拉赫末尾绝杀，这支劲旅就将赐予利物浦一场平局，就连追三球这气势又有几支强队能够做到。

本赛季萨尔茨堡欧冠首轮主场6比1横扫亨克，客场3比4憾负利物浦，主场2比3和客场1比1那不勒斯，客场4比1亨克，对阵那不勒斯的战绩和对阵亨克的进球数都优于和多于利物浦。正是因为萨尔茨堡的出色表现才让这个小组出线命运需要在末轮定格，这样的对手的确不可轻视。萨尔茨堡客场不敌利物浦的比赛中，马内和菲尔米诺踢墙配合后撕开防线，前者推射建功，马内面对旧主进球后没有庆祝。第二球是阿诺德传球助攻罗伯逊扩大分差，之后不久来自马内的传中球，菲尔米诺头球射门被扑出，萨拉赫补射建功。

3球领先被认为已经稳操胜券，但是3分钟后黄喜灿就还以颜色。来自姆韦普的传球撕开了利物浦的防线，黄喜灿突入禁区过掉范戴克后将球打进。17分钟后还是黄喜灿在左路传中助攻南野拓实抽射建功，他的射门力道十足，禁区内4名防守球员都无法防住这员虎将。令利物浦上下没有想到的是失球后4分钟被对手扳平了比分，这次是南野拓实在禁区右侧传中助攻替补奇兵哈兰德再入一球。萨尔茨堡左右开弓就两度洞穿利物浦的球门，这说明球队的进攻足够强大，上赛季欧冠得主的防守漏洞的确够大。

利物浦本赛季应该没经历相同的情况，因为球队在21分钟丢了3球，3球优势荡然无存，所以一度陷入慌乱中。萨拉赫的进球是在第69分钟的时候，菲尔米诺头球摆渡助攻萨拉赫破门，一锤定音之后，利物浦也加固防线才保住3分到手。本轮比赛利物浦要客场作战，防线的稳固是第一位的，否则再度出现主场的局面恐怕就无力扭转乾坤了，所幸的是利物浦只需要一分就能晋级。

利物浦上轮联赛零失球拿下对手，而上一次零封对手要到9月28日球队客场1比0谢菲联，这期间的13场比赛都有失球，球队共打进35球，丢了20球，场场都失球的同时还有8场比赛只是一球优势险胜对手。这其中只有3场比赛是强强对话，其他5场都是对阵中下游球队，由此可见劲旅对于红军的威胁不少，这一点也是本场比赛平局几率较大的主因。

萨尔茨堡红牛攻击力不俗，所以欧冠进球数比利物浦多，球队的优势反击战术总能制造进球和威胁，本轮比赛还有主场优势更可能拿分。本赛季球队主场战绩是9胜1平1负，2场不胜分别是主场2比2圣珀尔滕和2比3那不勒斯，其余比赛全部拿下了对手，利物浦的确要当心。

12月的魔鬼赛程最考验豪门球队的实力，这期间俱乐部也会考虑冬窗引援补充实力的问题，萨尔茨堡红牛19岁的哈兰德是本赛季冬窗转会的热门人物，很多豪门球队都有意引进他，这员小将能进球也能助攻，他也是本轮比赛的关键人物。此外主队23岁的韩国球星黄喜灿本赛季极其出色，目前他在欧冠5场比赛打进3球，送出3次助攻。主队还有24岁的日本球星南野拓实也很高效，他在5场比赛打进2球，送出3次助攻，这三人协力的确会制造奇迹。

萨尔茨堡近5场欧战对阵英格兰球队取得1平4负的战绩，曾0比2不敌曼城，不过近几个赛季并没有和英超球队交战。萨尔茨堡近20场欧战主场的比赛战绩是15胜4平1负，本赛季球队欧冠打进16球。目前射手榜上哈兰德打进8球排名第二，比第一的莱万少2球。利物浦的萨拉赫和张伯伦都只打进3球，马内打进2球，和对手相比效率不高，所以本轮比赛双方的进攻端悍将的表现很关键。