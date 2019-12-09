本周三凌晨切尔西主场迎战里尔是生死战，这场比赛球队赢球就晋级，平局和输球就将出局。这场比赛也是本赛季兰帕德所遭遇的最关键一战，毕竟球队近期战绩不佳，每场比赛都险象环生，即便坐镇主场想全取三分也不易。切尔西近7场比赛2胜2平3负，本赛季多线作战的主场战绩是3胜2平2负，新帅开始尝试轮换之后就各种不稳，所以本轮比赛首发阵容也很关键。

切尔西边路阿隆索和埃莫森，一位善于进攻和助攻，一位防守端更稳健，但是主帅却启用更善于传中的詹姆斯，结果进攻端是制造了一些机会，但是防线漏洞被放大失球数增多，导致球队最终无法全取三分，即便是赢球也是险胜。球队上一次零封对手是主场2比0水晶宫的比赛，那之后的5场比赛打进6球，丢了9球，战绩是1胜1平3负，这样糟糕的变化的确该停止了，本轮欧战需要祭出曾经的最强阵容。

坎特和若日尼奥首发还是有利于攻防转换，边路还是应该启用埃莫森或阿隆索，欧战中大赛经验丰富的老将们还是该被启用。亚布拉罕、芒特和普利西奇也可以首发，后防线克里斯滕森和祖玛的组合堪为悲剧二人组，还不如继续启用托莫里和祖玛首发出战。因为两人本赛季联手出战的次数更多，默契度上更足，克里斯滕森伤愈复出后仍需要和队友磨合，本轮应该休战。

回看上一次2比1拿下里尔的比赛，第21分钟是来自托莫里的斜传球帮助亚布拉罕率先破门，所以小将理应首发出战。切尔西唯一失球是对手角球机会，祖玛冒顶导致奥西姆亨力压托莫里头球破门，定位球防守还是要加固的，队长阿兹皮利奎塔需要兼顾防守和协防。切尔西的第二球是奥多伊利用传中机会助攻威廉抽射得手的，这员虎将近期不得兰帕德重用，本轮比赛基本无缘出场。

目前的切尔西最需要的就是加固防守，尤其是上半场和下半场开局阶段，球队应该先从稳定局面入手。队友传中到禁区内的高点一般是祖玛会争到第一点，为了避免他出错，队友们对于第二点的保护也是需要做到位的，这是为了防患于未然。对阵埃弗顿一战末尾门将凯帕出错，这个位置无法轮换，所以只能寄望门将在密集的赛程中自我调整。切尔西进入2019年之后的客场比赛从没有零封过对手，门将的问题也是一个重要的点，凯帕和曾经的门神切赫还是有差距的，本赛季失球数的确多了不少。

进入2019年之后，切尔西4个客场都被零封，对手是热刺、阿森纳、伯恩茅斯和曼城，切尔西三战丢了11球，这段时间客战的表现的确是灾难级的，所以本赛季兰帕德拿起教鞭也无法令防守固若金汤。客场连败之后迎来三连胜，有两场是欧联杯的比赛，比分都是1比2。之后客场0比2不敌埃弗顿和利物浦，中间客场2连胜都是欧联杯对阵弱旅布拉格斯拉维亚，客场1比0零封对手，但是联赛客战依旧没有零失球的比赛。赛季结束前切尔西客场三连平，可以看出客战就是切尔西的难关，也是兰帕德需要加固的所在。

进入本赛季后，切尔西开局客场0比4不敌曼联，凯帕的确没有扑出必进球的表现，随后球队客场表现好于主场，这其中客场双线作战取得了7连胜，不过只有一场比赛是1比0取胜对手的，球队欧冠赛场轻取了阿贾克斯。本赛季联赛客胜的比赛分别3比2诺维奇、5比2狼队、4比1南安普顿、4比2伯恩利、2比1沃特福德，中间还有欧冠2比1里尔的客场胜局，即便是连胜也是场场失球。

客战连胜纪录是被曼城终结的，蓝军1比2不敌曼城之后，欧冠2比2巴伦西亚，然后就是本轮1比3不敌埃弗顿，这些客场的比赛中丢了14球，打进24球。进攻端的锐利掩盖了防线的不足，不过近期进攻端因为亚布拉罕的受伤和其他球员的疲软而无力，防线的漏洞导致失球之后就很难用进攻端的进球来全取三分，这也是近期胜场减少的主因。门将凯帕的发挥也很一般，并没有扑出必进球的神奇表现。

主帅安排首发阵容是会根据训练的状态来决定，但是却没有注意到祖玛和克里斯滕森的默契度不足，分工也不够明确，对阵埃弗顿一战如此低级的失误还可能在随后的比赛中出现，这样的部署和安排主帅的确该摒弃。切尔西16轮的失球数已经达到24个，主帅不会对漏洞视而不见，没能做出针对性的部署则是应对不利。阿隆索和埃莫森的确该重新委以重任，球队只要撑到冬窗开启就能补充防线所需，阿隆索已经6场比赛没有得到出场机会，阿斯皮利奎塔这个万金油也不复当年之勇，也不能让他更换位置来弥补球队的不足之处。

之前2比1拿下里尔一战的阵型是4321，切尔西的首发是凯帕、阿斯皮利奎塔、祖马、托莫里、阿隆索、詹姆斯、若日尼奥、坎特、威廉、芒特、亚布拉罕。奥多伊在第67分钟换下詹姆斯，第85分钟佩德罗换下威廉，科瓦契奇第87分钟换下芒特。亚伯拉罕和威廉依旧是关键所在，因为上次交战的时候普利西奇还没激活，所以没有出场，而现今这员虎将是可以承担重任的球员，因此本轮关键战会首发。

目前吕迪格已经参与训练，或许也可能在欧冠主场的比赛中出场，那样的话防线会更稳一些。不过之前吕迪格伤愈复出后却再度受伤也算是前车之鉴，除非悍将已经完全可以胜任首发，否则主帅是不会再度冒险的。切尔西在12月除了这场欧冠之外，还有4场联赛要捍卫第四的位置，对手分别是伯恩茅斯、热刺、南安普顿和阿森纳，对阵争冠对手的两场比赛都是客战，想全取三分不易，所以兰帕德的大考就是在12月的这三场关键战中。



