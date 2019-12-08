本轮英超切尔西客场1比3不敌埃弗顿，这场比赛很伤士气，原因是本赛季之前失分的比赛输球并不被动，只是球员把握机会不够而已。必须承认的是本场比赛的部分时间切尔西是极其被动的，兰帕德似乎陷入了一个困局中，重攻轻守一直都是存在的，只是如今这样的问题遭遇了更多的败仗。输给保级队也是济贫了，也有人认为换帅如换刀正好被切尔西赶上了，而且上赛季客战埃弗顿也是0比2输球，而本场比赛好歹有一粒进球。这些理由显然不能掩盖球队的问题，场面的被动和主帅的应变还是有问题的，处子赛季的学费不可避免。

本轮比赛曼城1比2不敌曼联后比利物浦少14分，本赛季争冠的可能性极低了。曼联和热刺都拿到3分逼近前四，和第四位的切尔西的分差是5分和6分。因为本轮比赛当日是前切尔西队长特里的生日，所以赛后也更人感慨不已，当年有特里坐镇，祖玛的表现并非灾难级的，而当队长特里离队之后至今，蓝军的防线一直没有稳健过。特里当年率领的防线有固若金汤的美誉，还有带刀后卫的能力，而今球队想重拾霸气不易，稳固防线只能寄望于吕迪格的复出和冬窗开启之后的引援了。

本赛季至今英超换帅的频率挺高的，热刺换帅后3胜1负，埃弗顿换帅后力挫了切尔西，唯一换帅后没有赢球的是阿森纳的临时主帅，近两场比赛枪手2比2平诺维奇、1比2不敌西汉姆。事实每一位新帅继任都有蜜月期，一旦这个时间段过去就会遭遇困顿，很明显兰帕德的切尔西在联赛1比2拿下沃特福德之后就进入了一个困境，只是球队并没有意识到这一点。

那场比赛后至今切尔西的战绩是2胜2平3负，和之前输球并不被动相比，本轮比赛的确是极其糟糕的表现，虽然这样的现象是有原因的，但是仍然应该更多的反思和总结，兰帕德先要做的是稳固防守。克里斯滕森复出后和祖玛搭档，并没有感觉到比之前的祖玛和托莫里好多少，本场比赛的第二粒失球就是克里斯滕森头球解围落空，接着祖玛解围也没能化解危机，才被对手推射建功的，2球落后让客战覆水难收。末尾的失球是凯帕传球失误送出的机会，但是防守还是没有人第一时间的化解险情才让漏洞难补。接下来主帅还需要通过协防来让上半场开局阶段的防线更稳才行，因为球队本赛季在先失球的情况基本都失分了，所以避免过早失球是第一位的。

这场比赛轮换阵容被认为是下周中欧冠对阵里尔的生死战留力，而事实上也只是让若日尼奥连续两场替补而已，并不是让中场核心得到休息。回看0比1不敌西汉姆的比赛中下半场立足未稳就失球了，但是这不是中场核心的错误，还是球员们刚上场防线有一些松动导致的。之后切尔西2比1维拉的比赛中若日尼奥被替补，蓝军在率先进球的情况被对手在半场末尾扳平，所幸的是芒特下半场开始不久就建功帮助球队主场全取三分。

或许基于这场比赛的表现，兰帕德本轮比赛没有进行轮换，若日尼奥依旧坐在替补席，但是球队却打得没有章法，很显然这套首发不足以应对不同的对手。上半场切尔西射门4比4，射正1比2，角球3比1，抢断7比17，犯规4比7，空有略多一些的控球率和350比112的传球数，对手的进攻端倒是屡屡形成威胁，凯帕也成为最忙碌的人。

下半场切尔西射门11比9，射正3比5，角球2比0，犯规5比7，蓝军只由科瓦契奇远射建功，射正次数也体现了这场比赛的场上走势。全场比赛切尔西控球率70%比30%，关键传球12比8，越位3比2，黄牌0比3，还是没有了切尔西的血性和顽强，在防守的力度和动作上也过于斯文，反而是主场作战埃弗顿更为凶一些。

切尔西近两个赛季的客战不稳，上赛季客场曾0比2输给太妃糖，本场能有一粒进球也成为遮羞布，但是第三粒失球的确有点丢人。输掉比赛客观的原因是存在的，近5场比赛1胜1平3负的确不能用这些原因来搪塞，重塑防线的兼顾才可能稳定战绩力求不败。凯帕的表现也得到国家队的肯定，但是回看他在客战中把手球门的表现的确是不及主场，有数据显示凯帕2019年开启至今踢了16场英超客场却没有零封过对手。

本赛季切尔西客场0比4曼联、3比2诺维奇、5比2狼队、2比1里尔、4比1南安普顿、1比0阿贾克斯、4比2伯恩利、2比1沃特福德、1比2不敌曼城、2比2巴伦西亚、1比3埃弗顿。客场零封对手的就是欧冠1比0阿贾克斯，主场零失球的比赛是2比0水晶宫、1比0纽卡、2比0布莱顿，本赛季各项赛事23场比赛只有5场比赛零失球的确也很说明球队的问题。本赛季蓝军被对手零封输球的比赛有，0比1西汉姆、0比4曼联和欧冠0比1巴伦西亚。

本轮比赛前埃弗顿遭遇三连败，对手是诺维奇、莱斯特城和利物浦，切尔西本轮变身送分童子，对手目前执教球队的只是临时主帅，赢球后脱离了降级区。谁也没有主帅马尔科.席尔瓦的下课反而让球队焕然一新，邓肯-弗格森这位主帅给兰帕德上课了，寄望这一课能让蓝军主帅猛醒。

亚伯拉罕本赛季联赛有11粒进球，本轮比赛也是寄望他连场建功的，但是比赛中他错失上半场位数不多的进攻机会，来自威廉的下底传中球，亚布拉罕的射门滑门而过。随后坎特传中球找到亚布拉罕，他的射门被门将扑出。全场就这两次射门1次射正，其他数据就是17次传球的成功率为88.24%。芒特也浪费两次机会，3次射门0射正，传1次威胁球，2次过人。普利西奇2次射门1次射正，传1次威胁球。威廉和坎特都是更多的给队友做球，前者传1次威胁球，坎特三次威胁球，蓝军队长助攻科瓦契奇打进本场唯一进球。

亚伯拉罕上轮比赛中途因伤离场，本场坚持打满全场也是不易，接下来欧冠生死战还需要他继续出战，因为就近期的表现来看巴舒亚伊和吉鲁进攻效率一般，毕竟老板最为关注的还是欧冠的前景，主帅也会倾力一搏。对于切尔西利好的是冬季可以引援了，更为利好的是吕迪格和巴克利已经恢复训练，如果前者可以坐镇后防线的话，球队的防守体系则会更稳一些，切尔西就可能走出败局的阴影了。



