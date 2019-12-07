周中的英超曼城、切尔西、利物浦都全取三分，曼联意外的力挫热刺，阿森纳最后出战却主场1比2爆冷不敌布莱顿，埃梅里下课之后临时主帅的日子也不好过。赛后利物浦依旧领先第二名的狐狸城8分领跑，曼城比第二少3分位列第三，切尔西3分差距位列第四。曼联排名第六、热刺第八，阿森纳则落到了第十位，不过和第六的曼联只少2分，周末联赛开战排名还会有变化，因为曼联要客战曼城，阿森纳则是客战西汉姆，德比战的难度的确要更大。

本周末的英超将上演曼彻斯特德比大战，曼城将在主场迎战曼联，这场比赛对于双方都很重要，瓜帅的球队是绝对要避免失分。上轮联赛曼城客场4比1大胜伯恩利锋线球员大开杀戒，中场双核都有极其到位的表现，所以德比战开场之前曼城被看高。曼联近两场连续对阵争冠集团消耗比较大，本场比赛平局当赢。

曼城4比1伯恩利前的战绩是两连平，所以赢球的确能振奋士气，阿奎罗伤停热苏斯打进2球很是关键，同时也打破了8场进球荒，所以本轮德比战巴西人还可能继续出战力搏三分到手。这场比赛罗德里和马赫雷斯也先后进球，只是最为关键是的还是席尔瓦的表现，曼城第一球是来自他的传球帮助热苏斯破荒，下半场第68分钟罗德里的进球和席尔瓦同样有关。当时安杰利诺传中被对手勉强解围，席尔瓦得球后射门被对手封堵，罗德里得球后爆射扩大比分，3球领先也等于定格了比赛。或许有人会认为席尔瓦宝刀已老，一些比赛中没有德布劳内关键，而事实上这位核心依旧是曼城可以倚重的大将，在连平的压力下是他帮助队友力挽狂澜的。

热苏斯近8场比赛中错失了不少机会，曼城主场3比1南安普敦的比赛中热苏斯出场87分钟颗粒无收，曼城主场2比1逆转南安普敦比赛中他下半场顶替席尔瓦出场只有1次射门，虽然射正但是没进球。欧冠客场1比1亚特兰大，热苏斯打了73分钟的比赛只有2次射门无射正，虽然送出1次助攻，但是上半场末尾罚丢了斯特林制造的点球，否则球队可以更早的锁定胜局。

曼城1比3不敌利物浦，热苏斯第71分钟替换阿奎罗登场，这是被瓜帅当成替补奇兵之用的，但是巴西人登场后只有4次传球，甚至连一次射门都没有。曼城2比1切尔西热苏斯替补登场打了13分钟比赛依旧只有5次传球的数据，欧冠曼城主场1比1矿工热苏斯首发出场打满全场2次射门1次射正，送出1次助攻帮助京多安先拔头筹，但是比赛中鲜见有威胁的射门，这明显是低迷的表现。这场比赛唯一的亮点是席尔瓦登场后接热苏斯妙传险些破门，两人的化学效应还是蛮明显的。

曼城2比2纽卡的比赛中热苏斯打了84分钟比赛，席尔瓦助攻斯特林破门，热苏斯获得很多的射门机会，5次射门3次射正，传1次威胁球却依旧和进球无缘。席尔瓦除了送出1次助攻外，还有2次射门和传3次威胁球的数据，如果队友把握住机会，这场平局是可以避免的。力擒伯恩利的比赛中热苏斯3次射门打进2球，也算为己正名了，席尔瓦传4次威胁球，1次助攻，依旧是制造威胁球最多的球员。德布劳内本场比赛3次射门2次射正，传3次威胁球，但是关键性不及席尔瓦。

本赛季开启前席尔瓦就表示赛季结束后挥别曼城，瓜帅也觉得未来失去大将很遗憾，因为很难找到替代者。席尔瓦在队内也有极高的地位，队友们都寄望能从他身上学到致胜的能力，马赫雷斯就曾公开表示希望学到席尔瓦的小空间技术，因为面对严防能在小空间里传球和制造威胁的确不易，而席尔瓦恰恰是在狭小空间制造威胁送助攻的球员，所以马赫雷斯认为席尔瓦这方面是世界最佳之一。综上所述席尔瓦在曼城的最后一个赛季还是可以给予球队和队友更多帮助，只是中场大师也是很寄望在曼城斩获欧冠奖杯，本赛季还是有可能实现的。

本赛季兰帕德带队战绩也不错，虽然说率领切尔西对阵曼城一战没能拿分，但是切尔西也打出了自己的气势，和上赛季惨败相比是有很多亮点和优势的。因为兰帕德曾短期效力曼城，他也曾公开表示自己对席尔瓦非常欣赏，因为后者很谦逊且有能力，从这个队友身上也学到了很多东西，

由此可见席尔瓦是令队友受益良多的人。当年的兰帕德已经跟随切尔西斩获三座联赛奖杯和一座欧冠奖杯依旧如此夸赞席尔瓦，的确说明后者的能力和人格魅力。

曼城本赛季大比分零封对手的比赛不多，这其中8比0沃特福德的比赛就是席尔瓦最为神奇的一战，这场比赛开场17分钟就已经5球领先，开场第1分钟席尔瓦接德布劳内传中球直接射门先声夺人，随后是马赫雷斯两次造点，阿奎罗和马赫雷斯先后点球命中。第5粒进球是席尔瓦任意球帮助阿奎罗传射，奥塔门迪将球打进。下半场开始3分钟还是席尔瓦助攻贝尔纳多捅射建功，6比0的比分其实已经定格了比赛。巧合的是这场酣胜之前曼城刚2比3爆冷不敌诺维奇，和本轮前两场不胜的困顿一样，相同的是都是席尔瓦爆发保定球队拿到两场胜局。

福登一直都是寄望更多的为球队出战的，因为小将认为自身的能力可以获得首发机会，席尔瓦也公开表示过自己离队后支持福登替代他的位置，但是福登本赛季获得的机会比较少，比赛中表现的确一般，实力提升也没之前赛季明显。瓜帅也曾极其夸赞福登，并表示没给小将更多机会的确是因为队内核心球员较多且有足够的能力和经验。对于这种说法的确有人认为是托词，因为本赛季京多安表现不稳，在几场大战的表现很低迷，这样的时候其实应该给年轻的福登更多登场机会，而瓜帅似乎更信任京多安一些。

上赛季同城德比战曼城主场3比1、客场2比0双杀曼联，主场的比赛中席尔瓦、阿圭罗和京多安先后建功，马夏尔为红魔打进一球。客场的比赛是贝尔纳多和萨内先后进球，京多安和斯特林送助攻。本轮比赛是第178场曼彻斯特德比战，曼联战绩72胜52平53负，英超44场历史交锋中，曼联21胜8平15负占据上风，其中客场11胜3平9负。上赛季被拿下的两场比赛客场是穆帅执教期间，主场被曼城拿下则是索帅率队征战，所以本轮比赛曼联主帅也是力求拿分的。