本轮英超看点颇多，排名前4的球队都赢球，狼队2比0西汉姆后排名第五，以2分优势力压同样赢球的曼联于身后。切尔西2比1维拉一战的确有温情满满的感觉，因为功勋队长作为维拉助教重返斯坦福桥，球迷的心情更多的是感慨，因为目前蓝军主帅是特里的好兄弟兰帕德，两人当年一起征战，如今都在教练席开启执教生涯。蓝桥有幸得此双将，为球队斩获无数荣耀。老一辈从绿茵场挥别，新生代则成为希望，亚布拉罕本场复出就建功堪为关键先生，破除了9号魔咒的他已经是球队最为依赖的锋霸，因为近两场比赛他一场因伤下场一场因伤休战，切尔西一平一负。

本赛季兰帕德极其器重亚布拉罕和芒特，前者的发挥更为惊艳一些，普利西奇则是后来居上，目前占据主力位置，芒特则需要在得到出场比赛的时间内证明自己。本场比赛亚伯拉罕和芒特均建功，作为主帅的兰帕德很是欣慰。这场比赛开场不久亚伯拉罕就有射门的机会，来自威廉的横敲，中路小将射门踢空了。

切尔西进攻层层压进，威廉和坎特都极其的活跃，科瓦契奇本赛季制造了过一些威胁球，他得球后分给芒特，后者带球都弧顶处完成一脚爆射可惜打高了。切尔西第一球是詹姆斯右路斜传球交给亚布拉罕，后者头球破门，的确是干净利索，詹姆斯无论是边路传球还是做球的精准度都比较高，所以兰帕德坚持给他机会也是正确的。切尔西目前的新锋霸在虐菜能力上是到位的，如果强强对话也能一锤定音就更关键了。

上赛季亚伯拉罕曾租借到维拉，所以进球之后小将没有庆祝。上半场随后的一次反击机会，来自队友的直塞球，亚伯拉罕选择横传队友但是被对手解围了，可以看出他并不是独狼，还是很愿意给队友制造机会的。这场比赛上半场结束前特雷泽盖扳平了比分，蓝军防线还是不稳，所幸的是下半场开场仅2分钟切尔西就进球了，当时威廉过掉防守球员后传给亚伯拉罕，后者助攻芒特抽射破门，这粒进球也帮助球队最终全取了三分，亚布拉罕的确是终结此前三场不胜的第一功臣。

随后的比赛中威廉两次传威胁球到亚布拉罕脚下，后者的射门都差之毫厘很是可惜，芒特也利用远射威胁球门，遗憾的还是射高了，看来小将想复制兰帕德当年的重炮手功力还需要更多的时间。威廉本场表现也很到位，赛后也赢得球迷的支持，不过让的定位球直接得分的功力也是下降了，不过这不妨碍巴西人带领这帮年轻球员斩获更多胜绩，只是在强强对话中还是需要一柄更为锋利的定海神针，威廉还是有可能成为这样的关键先生的。

这场比赛半场数据显示切尔西射门7比2，射正3比2，比分1比1，角球2比3，犯规11比3，上一场输西汉姆的比赛中蓝军没有犯规是输球的主因之一，本场比赛明显有改善，抢断两队都是7次，控球率方面切尔西63.8%比36.2%占据绝对的优势。下半场比赛切尔西射门18比7，射正6比1，角球7比2，可以看出蓝军占据足够的优势，这一点比较可贵，因为本赛季切尔西下半场失球也比较多，能保持球门不失不易。这比赛中科瓦契奇和芒特都吃到黄牌，对手只有一人领黄牌。

本场比赛和上轮对阵西汉姆的首发有5个人员上的不同，克里斯滕森、阿斯皮利奎塔、坎特、威廉、亚布拉罕替换托莫里、埃莫森、若日尼奥、佩德罗、吉鲁首发。很明显兰帕德是已经开启轮换制度，这样虽然有一些冒险，但是也是为了核心球员保持体能，且保持较高的进攻效率。相比较下来奥多伊和巴舒亚伊得到的机会略少，这两人其实是有潜力可挖的，尤其是前者的实力。

亚布拉罕本场比赛5次射门2次射正，打进一球，传2次威胁球送出1次助攻，2次过人，1次抢断成功，3次解围，的确是共攻防均到位。蓝军本周末将是客战埃弗顿的比赛，这个对手更为难缠，球队需要全力以赴全取三分的同时还要为欧冠留力。因为下周中的欧冠末轮切尔西主场迎战里尔的比赛是关乎小组出线的生死战，球队赢球才能杀入欧冠淘汰赛，这场比赛明显比联赛更为重要，主帅周末排兵布阵也是很关键的。此前对阵西汉姆的轮换显然无法在客战太妃糖全取三分，所以如何部署首发还是需要兰帕德费心思考。