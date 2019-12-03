本周中有英超的比赛，因为上轮联赛三强失分，所以周中的比赛也都格外重视，本轮除了有曼联主场迎战热刺的大战外，其他强队都对阵中下游球队，拒绝爆冷是第一位的。曼城客场对阵伯恩利一战备受关注，对于客队利好的是津琴科复出，人员上可以有一些变化，防线的问题也可以得到缓解，这样的话轻取伯恩利的可能性就更大了。

目前伯恩利排名联赛第10位，和曼联同分比第四的切尔西少6分，差距并不大，这也说明伯恩利本赛季的表现并不差。此前对阵英超争冠集团的几场比赛都输球了，但是多数比赛都有一粒进球也说明球队给豪门制造威胁。球队被零封的比赛是主场0比3利物浦、0比2水晶宫、客场0比3谢菲联，其余12场比赛都有进球。球队还曾在客场1比2莱斯特城，主场1比0埃弗顿、2比4切尔西。

上赛季伯恩利爆冷过一些豪门球队，客场2比2切尔西和曼联，2比1热刺，但是联赛两次对阵曼城都输球了，这其中足总杯的交锋中伯恩利客场0比5，联赛主场0比1、客场0比5被曼城双杀。三战无进球被打进11球，曼城的确是伯恩利的克星，所以本轮比赛伯恩利并没有拿分的把握，瓜帅的球队也可能迎来一场大胜。伯恩利12月的赛程也很魔鬼，本轮主场迎战曼城后将客战热刺，随后对手是纽卡、伯恩茅斯、埃弗顿和曼联，上轮联赛主场0比2不敌水晶宫，所以本轮比赛势必会加固防守求一个平局。伯恩利目前的联赛战绩是5胜3平6负，打进20球，丢了20球，进球数是前10球队第7位，失球数第二多。

伯恩利打法很有特点，而且极其的顽强，目前联赛20粒进球中有11球是在比赛最后30分钟打进的，6球是主场打进的，这也揭示了球队后程发力和主场的威力。球队的进攻火力集中在巴恩斯和伍德身上，近12场比赛两人联手贡献12球，这两人的确会给曼城防线制造麻烦。下半场是体能出现问题的时期，总能在这个时间段进球也说明球员的体能不错。

曼城近5场比赛的战绩是1胜3平1负，联赛1胜1平1负，上轮联赛2比2被纽卡逼平，将和榜首利物浦的分差扩大为11分，目前球队只排名第三，位列莱斯特城身后。本轮比赛可能继续伤停的球员有阿圭罗、罗德里、拉波尔特、萨内，津琴科已经伤愈复出，就看主帅是否会给予首发出场的机会。

曼城不断经历伤病困扰是失分的一个主因，但是更多的还是球队的人员变动后产生了漏洞，因为中后卫缺人，瓜帅用费尔南迪尼奥客串这个位置，这本就不是悍将的强项，而且他的后移也让自身的优势无法展现出来，防线的屏障也弱化了。必须承认的是这样的情况才导致如亚特兰大、矿工和纽卡这样的球队能洞穿曼城的球门，所以本轮比赛还需要看瓜帅排兵布阵的情况。曼城近7场比赛丢了10球，这样的数据是瓜帅执教曼城后少有的，场场完成丢一球的指标也的确令人感到陌生。

有人会认为曼城失分的比赛运气也不好，因为对阵纽卡一战中，对手只有两次射门全部转化为进球，上赛季0比2切尔西也是一样。本赛季曼城曾先后不敌诺维奇和狼队，对手也是一样的高效率，机会不多却都把握住了。事实上说曼城的对手是靠运气才赢球的确不合适，还是球队给了对手绝佳的机会，才会有较高的命中率。曼城本赛季核心球员都有不同程度的下滑，这不能说他们对冠军没有渴望，部分比赛有点不够积极，而是因为瓜帅的曼城已经被对手研究透彻了，针对性增加就有了更多的进球和爆冷拿分。

现在的曼城前场球员的逼抢不够，前场得分球员阿奎罗和斯特林都有一些低迷，所以无法更多的进球也让比赛出现了各种可能。席尔瓦的状态也下降了，德布劳内经历了伤病也不及上赛季那样强势，这两位中场核心的状态也是球队的晴雨表。罗德里处子赛季的确不能更多苛责，下赛季会更好，事实上新援在中场的拦截和传球能力以及和队友的化学效应方面都不及费尔南迪尼奥，但是后者又无法回到自己更擅长的位置，所以曼城想重新回到正轨的确需要等待拉波尔特伤愈复出才行。

曼城近8次对阵伯恩利的战绩是7胜1平，曼城近22次对阵伯恩利仅输过一场，其余21场取得15胜6平。回看上赛季曼城1比0伯恩利的比赛，球队在客场赢球并不容易，那场比赛中曼城久攻不下，但是防线也出现了一些失误险些被对手洞穿球门。比赛开始不久沃克脚下打滑摔倒在地，科克送克里斯伍德单刀球机会，可惜后者停球停大了浪费老了良机。

曼城阿奎罗和贝尔纳多以及斯特林先后错失机会，席尔瓦造对手禁区手球但是却没赢得点球。曼城的唯一进球是在第63分钟才打进的，贝尔纳多斜传球助攻阿奎罗破门，这粒进球还是阿奎罗上赛季第20粒进球，遗憾的是本轮比赛阿根廷人因伤休战，其他核心球员则需要把握进攻机会。

上一场交锋曼城的先发是埃德森、沃克、孔帕尼、拉波尔特、津琴科、贝尔纳多、京多安、席尔瓦、斯特林、阿圭罗、萨内，热苏斯、奥塔门迪和斯通斯替补登场。曼城25次射门7次射正打进1球，伯恩利2次射门没有射正，角球6比0，控球率70%比30%，对手门将5次扑救很是关键。

曼城上轮对阵纽卡的首发是埃德森、沃克、斯通斯、费尔南迪尼奥、门迪、席尔瓦、京多安、德布劳内、马赫雷斯、、热苏斯、斯特林，福登、罗德里和贝尔纳多替补出场。比赛中席尔瓦助攻斯特林先拔头筹，门迪助攻德布劳内再下一城，但是纽卡两次定位球扳平比分，所以本轮比赛也尽量不要给伯恩利定位球机会才好。

本轮比赛斯特林、热苏斯的表现是很关键的，上次对阵伯恩利的比赛热苏斯替补出场26分钟，有1次射门且射正，5次过人，1次抢断，错失一次必进球机会。斯特林首发出场3次射门没有射正，传4次威胁球，1次抢断。贝尔纳多5次射门2次射正，传5次威胁球，2次过人。本赛季上轮联赛对阵纽卡的比赛这三人表现也一般，热苏斯打了84分钟的比赛有5次射门3次射正，传1次威胁球，1次过人。斯特林4次射门3次射正打进1球，传2次威胁球，1次过人，表现略高于对手。对阵纽卡一战门迪失误导致球队丢球，本场比赛可能替补。综上所述曼城本轮全取三分的几率比较大，不过防线仍需扎稳才行。



