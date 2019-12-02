英超竞争激烈，本轮比赛曼城、切尔西和阿森纳都没赢球，虽然蓝月亮和蓝军依旧位列联赛第三和第四，但是热刺联赛连胜之后已经排名第五，和切尔西只有6分差距。莱斯特城本赛季异常稳健，目前也是最能威胁利物浦的球队，本轮比赛2比1拿下埃弗顿位列第二，比第一的红军少7分。虽然其他三强都赢球，但是都是以一球优势险胜对手，并没有大比分的酣胜，这也预示着随后的比赛中都可能失分。

本赛季积分贴的很近，排名第10的伯恩利只比第五的热刺少2分，所以排名在每一轮比赛后都可能更改，阿森纳和曼联排名第八和第九，同样有机会重返前四。进入12月后联赛也见进入一周双赛模式，这其中还有欧冠小组赛第六轮的比赛，已经提前晋级的曼城和热刺倒是不需要兼顾，红蓝两军则需要分心，这也会成为一个负担。

查看一下12月6强的赛程可以发现哪支球队的压力更大一些，切尔西将先后对阵维拉、埃弗顿、伯恩茅斯、热刺和南安普顿，这其中没有软柿子，维拉一战将要面对特里。热刺首先要客战曼联，重返老特拉福德也会让穆帅平添压力，索帅也很怕在主场沦陷，这场比赛后热刺将先后对阵伯恩利、狼队、切尔西、布莱顿和诺维奇。曼联的对手则是热刺、曼城、埃弗顿、沃特福德、纽卡和伯恩利，中间还有欧联杯对阵阿尔克马尔和联赛杯对阵科尔切斯特联的比赛，球队分身乏术，红魔先后对阵热刺和曼城可能失分。

阿森纳主帅下课后更可能失分，球队12月将先后面对布莱顿、西汉姆、曼城、埃弗顿、伯恩茅斯和切尔西，中间还有欧联杯客战标准烈日的比赛，临时扶正的主帅将要面对严峻的考验。曼城同样在最困顿的时期要遭遇魔鬼赛程，球队要先后面对伯恩利、曼联、阿森纳、莱斯特城、狼队和谢菲联，中间还有客战萨格勒布迪纳摩和联赛客战牛津联的比赛，的确是6强中最魔鬼的赛程。

因为曼城在战红魔和枪手中还有欧冠的一场客战，即便已经出线可以派遣年轻球员打这场外战，但是联赛连续对阵战争冠集团的球队的确难以确保全胜。加上目前排名第二的莱斯特城和狼队，前者本赛季发挥极其稳定，目前14轮比赛的战绩是10胜2平2负，打进33球比进球数最多的曼城少6球，失9球是英超失球数最少的球队，曼城想稳赢狐狸城也有难度。狼队本赛季已经在客场2比0阻截过一次曼城，随后回到主场的确也有可能再挫蓝月亮。

瓜帅目前的确陷入了一个困境中，防守端的不稳暂时是无法弥补的，本轮被纽卡逼平暴露了门迪的不足，这位大将可是球队最稳定的一员，但是伤愈复出之后却难以恢复到最佳最稳的模式，瓜帅的确很难让他一下子满血复活。费尔南迪尼奥一直客串中后卫，也是勉为其难，任何人都无法要求他做得更好。曼城对阵纽卡第22分钟就破门，席尔瓦助攻斯特林轻松破门，但是3分钟就被扳平了，当时是曼城进攻被解围之后，双方在外围拼抢，但是曼城送对手任意球机会，京多安因此吃到黄牌。

纽卡的这次定位球先到威廉姆斯脚下，后者挑传叫给阿尔米，后者在底线回传身后的圣马克西曼，经过传球配合最终还将球权交给威廉姆斯，后者和队友踢墙配合后将球打进，京多安送出的定位球机会的确是变相送分。纽卡这样耐心和一脚传球的配合的确是曼城模式，这期间没有人利用防守终结对手的配合，所以失球是应该反思的。纽卡进球之后可是立刻专注防守，所以随后曼城一波一波的进攻都无功而返，无论是席尔瓦、德布劳内还是斯特林都没办法形成射门，所有进攻都是传入禁区后就被解围和门将抱住。

这段时间热苏斯也是太过于急切，他先是停球出界，随后越位在先，错失几次进攻机会。随后曼城还是寄望给斯特林做机会，但是马赫雷斯接球后挑传找斯特林却给大了。沃克压到中前场中路被撞翻，但是却被主裁吹了犯规。半场结束曼城射门9次，射正4次，纽卡3次射门2次射正，角球4比1，越位2比2，控球率77.6%比22.4%，这样的数据也和曼城此前的比赛有差距。

下半场依旧是曼城不断进攻模式，德布劳内将最佳得分机会打了高射炮，斯特林拿球想突破各种过不去，费尔南迪尼奥被吹犯规送定位球，门迪传中球直接传出了界，可以看出曼城防线不断受困和无力感。随后热苏斯和队友踢墙配合撕开防线后的转身射门踢跐，还错失了单刀球机会。曼城第二粒进球是球队传中球被解围不远，德布劳内直接射门将球打进的，但是遗憾的是6分钟后纽卡再度扳平比分，这一次还是定位球机会建功。

当时纽卡门将开大脚，纽卡球员得球被费尔南迪尼奥撞翻，任意球机会纽卡开出，谢尔维接队友回传球在禁区前沿拿球直接突施冷箭直接挂入死角，这的确是石破天惊的进球，和德布劳内之前的世界波有相同的重量。曼城防守球员在这个时候显得无能为力，都被纽卡的战术定位球欺骗了，连续两次因为定位球失球，曼城的防线的确是很糟糕的。