伦敦德比切尔西主场0比1不敌西汉姆的确令人遗憾，蓝军也遭遇了双线作战的三场不胜，联赛两连败后虽然还位居第四，但是热刺豪取三连胜不断在缩小分差，蓝军主帅必须好好反思一下，否则前四难保。本赛季的切尔西基本是微调阵容，为的是战绩上有保证，但是欧冠客场2比2平瓦伦西亚之后，主帅认为球员过于疲惫，所以在本轮进行了多人轮换。老将佩德罗和吉鲁等球员都获得登场机会，遗憾的是场面占尽优势却得势不得分，下半场一开始还被对手打进一球，这显然是轻视了对手，更值得反思的是下半场连续换人后依旧颗粒无收，进攻数据更是不及上半场。

赛后有一项数据引人深思，全场比赛蓝军全队没有犯规，这也被揭示球队防守端不够努力，所以才给了对手可乘之机，因为下半场西汉姆还有一粒进球被吹手球在先，否则的话切尔西会0比2输球。西汉姆阵中有威胁的就是两位球员，但是蓝军的防线却没有防住这两人，所以这一点也是输球的最大主因。

本场后防线是詹姆斯、祖马、托莫里、埃莫森，祖玛和托莫里是有足够默契的组合不该犯错，埃莫森也一向被认为比阿隆索更有防守能力，且在进攻端也有助力，本场比赛他有传3次为系诶求，1次过人，2次抢断1次成功，4次解围，3次犯规，3次被犯规，也是防线最稳的一员。詹姆斯是可以给进攻端更多帮助的，球队攻势如潮，所以多数球员是忘记了防守的重要性的，所以后防线还需要队长阿兹皮利奎塔坐镇才好。

西汉姆本轮前8场不胜，战绩是2平6负，对手基本都是中下游球队，本轮却能在切尔西身上全取三分，不能不承认切尔西上至主帅下至球员都有一些轻敌了，想的是虐杀对手却最终被拿下。西汉姆本赛季曾在主场2比0拿下曼联，此后一直不胜，切尔西爆冷的确是步了曼联的后尘。这场比赛的上半场切尔西12次射门5次射正，西汉姆只有2次射门1次射正，蓝军角球6比0，任意球7比0，越位1比0，抢断只有2比10，很明显进攻端效率不高，防线没有给对手核心球员制造压力，对手反击机会游刃有余，而切尔西却无法提速制造必进球的机会，所以实力占优却是只开花不结果。

下半场威廉、坎特登场却难救主，两人的数据显示，威廉只有3次过人和2次被犯规的数据，此外20次传球的成功率为90%。坎特传2次威胁球，21次传球的成功率80.95%。奥多伊末尾替补登场打了20分钟比赛，有1次射门，8次过人，14次传球百分百成功，但是却没有进球。由此可见换人并没有见效，而且球队全场过于急切，不断的施压，后方空虚令对手能抓到反击机会，没有人在这个时候保持一定冷静和采取一定的变化，或利用个人能力斩获进球。本赛季也就坎特可以做到一力扭转乾坤，这个时刻的蓝军支持者应该很想念到曾经的10号阿扎尔。

这场比赛切尔西全场控球率达到66%，全队射门19次其中6次射正，而西汉姆只有5次射门就全取了三分。下半场切尔西只有7次射门1次射正，和上半场12次射门5次射正形成鲜明的对比。西汉姆下半场还有3次射门全部射正的数据，打进一球也是必然的，从这一点看切尔西小负是幸运了。

吉鲁本赛季极少得到出场的机会，也有很多人认为是暴遣天物了，本场比赛他更多的是牵制和吸引对手的注意，给队友制造机会，这一点也曾令支持者欢喜，因为他依旧是切尔西战术棋子上重要的所在，可以带来变化，也可能带来胜局。但是遗憾的是芒特和普利西奇每次威胁都是差之毫厘，亚布拉罕的伤停也是本场比赛没有进球的一个关键因素。很多比赛中浪费机会就会被惩罚，抛开本场主裁连手球都不判罚的不合理之外，切尔西进攻球员的确浪费了太多的机会。

本场得到首发的佩德罗是被誉为佩刀的大将，但是本赛季缺少出场机会，佩刀没有了曾经的锋刃，本场比赛他有2次射门1次射正，传1次为威胁球，2次过人。吉鲁一样是久疏战阵，本场比赛他有2次射门1次射正。其他球员芒特3次射门1次射正，传2次威胁球。普利西奇5次射门0射正，传2次威胁球，科瓦契奇和托莫里1次射门且射正，前者传1次威胁球。人人都有威胁但是却都不致命，这就是本场比赛的一个缩写。

切尔西本场比赛没有犯规，但是西汉姆却有16次犯规，这样的现象也让人觉得不可思议。蓝军集体忽略了一个关键要素，球队此前对阵西汉姆的13场主场比赛中切尔西保持不败的数据也让球队更轻视对手进攻端的能力，本场比赛后蓝桥战德比对手的9胜4平不败战绩也作古了，这也是兰帕德第一次打破球队曾经的优势数据。

这场比赛后有一些该反思的点，本赛季球队攻势不错，很多被认为会被动的比赛反而和预测相反，但是占据优势没能破门和赢球的现象却是很多见的，这一点需要摒弃和改善。此外换人后的打法不对路，比如本轮换下吉鲁派上奥多伊之后，球队还是多次传中，禁区内没高点，这样的传中无法转化为进球也是必然的。进攻端无法破铁桶阵的确是大难题，接下来兰帕德需要解决这个问题。攻强守弱是英超大忌，本场比赛斩获进球的克雷斯维尔9场比赛打进3球的确是西汉姆的救世主，这粒进球是门将开球，西汉姆三人传球配合后撕开防线，克雷斯维尔末尾过掉詹姆斯后破门，小将的防守还是很稚嫩的，这个位置上发现问题后蓝军主帅同样需要做出取舍。



