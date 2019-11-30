11月29日英超阿森纳俱乐部官方宣布主帅埃梅里正式下课，助教永贝里为临时主帅率队征战随后的比赛，曾经多少人希望埃梅里给予枪手漂亮足球和冠军荣耀，因为这样就不会后悔送走功勋主帅温格，而事实上可以给枪手佳绩和冠军的还是教授。埃梅里曾经欧联杯三连冠的佳绩也并没能在阿森纳身上实现，上赛季率队拿到联赛第五的成绩，本赛季下课前枪手联赛排名第8，近7场多线作战的比赛不胜，战绩是4平3负，所以法兰克福客场2比1拿下阿森纳并不是埃梅里下课的唯一主因。

温格时代的阿森纳是争四狂魔，而埃梅里处子赛季的阿森纳没有拿到欧冠资格，本赛季按照目前的走势，赛季末也很难拿到前四，所以俱乐部高层才会选择换帅。事实上近几个赛季成为英超6大豪门的主帅们都压力很大，目前也只有克洛普和瓜迪奥拉稳居帅位，因为曼城有两座英超冠军和上赛季国内三冠王，利物浦则有一座欧冠奖杯，本赛季也更接近俱乐部第一座联赛奖杯，所以两位主帅是最稳的。瓜帅执教曼城期间也曾饱受质疑，但是俱乐部高层却是力挺的，本赛季出现一些不稳定依旧得到了高层的支持，所以主帅的地位极高。

除了瓜帅和渣叔外，其他豪门主帅都相继下课，切尔西先是请孔蒂入主，处子赛季拿到联赛冠军，但是次赛季因为战绩不佳被下课。萨里接任之后在处子赛季拿到欧联杯冠军，本赛季开启前他选择离开蓝军回到意甲执教尤文，很明显在英超征战是极难的，孔蒂和萨里都承受相当大的压力，这还是有冠军在手的情况下。埃梅里也是执教球队不到2个赛季就下课了，穆帅执教曼联期间为球队拿到联赛杯和欧联杯冠军，但是第三个赛季没结束也遭遇下课的命运，而且和埃梅里一样都是在和球员训练中被通知下课的。

穆帅下课前各项赛季8场比赛的战绩是2胜3平3负，埃梅里则是7场不胜导致下课，可以看出在英超执教的确是很难的，主帅无法预测自己什么时候就会被通知下课。本赛季波切蒂诺下课是因为球队联赛5轮不胜，战绩是3平2负，而上赛季波帅曾率领热刺杀入欧冠决赛，但是这样的成绩却没能在战绩低迷的时候得到高层的支持，只能说英超豪门高层对战绩是有很高的要求的，而且一切都要看当赛季的战绩，而不会因为此前的赛季创造佳绩就给予主帅支持。

本赛季曼联主帅带队战绩也极差，但是高层却是力挺到底的，同样是在欧联杯1比2不敌弱旅，索帅一点问题都没有，埃梅里却下课了，这就是差别。个人认为埃梅里下课是有多面的因素的，上赛季没有位列前4，本赛季想最终拿到第4也很难，这是其中的主因，更为重要的还是热刺换帅的刺激，穆帅继任后带领球队豪取双线作战的两连胜，波帅下课后也成为豪门球队争夺的主帅人选，这同样是潜在的主因。再就是兰帕德本赛季拿到切尔西教鞭却有不俗的表现，起码要比阿森纳和热刺强，带着一批年轻球队目前位列英超前四，欧冠末轮赢球就出线，这也是一个巨大的落差，带队征战一个赛季的名帅居然不及执教资历尚浅的年轻少帅。阿森纳接下来选帅也会有两种模式，除了冠军级教练外，还有一种可能是请新锐的主帅执教球队，开启青春风暴。

很多主帅下课都是会受困于自己的战术部署和一些内乱因素，因为查看近期阿森纳的对手并没有太多强强对话，球队先是在联赛主场2比2水晶宫，联赛杯被利物浦淘汰，平弱旅可以理解是为了备战对阵利物浦的比赛，双红会的这场杯赛点球大战定输赢其实也不能以成败论英雄的。随后阿森纳联赛主场1比1狼队、欧联杯客场1比1吉马良斯、联赛客场0比2莱斯特城、主场2比2南安普顿，欧联杯主场1比2不敌法兰克福，这些对手都是中下游球队，所以在这些对手身上屡屡失分才是高层通下狠手的主因。

埃梅里是在2018年5月23日成为阿森纳主帅的，2019年11月29日被宣布下课，一年半的时间的确有点短，高层其实该给予更多的时间。回看埃梅里执教阿森纳的过程，处子赛季开启就遭遇连败，在先后被切尔西和曼城拿下之后，埃梅里的球队也曾豪取多线作战的11连胜和22场不败纪录，其中还有联赛7连胜的佳绩。球队遭遇第二次打击是在对阵南安普顿、热刺、布莱顿和利物浦的比赛中，这4场比赛1平3负。

上赛季进入2019年之后非胜即负，输球的比赛分别是0比1西汉姆、1比3曼联和曼城，欧联杯0比1巴特，此后联赛1比1热刺、欧联杯1比3雷恩、联赛0比1埃弗顿。无法拿到前四则是因为赛季尾声的联赛三连败，球队主场2比3水晶宫、客场1比3狼队、0比3莱斯特城，可以看出这三支球队就是埃梅里的克星，两个赛季都阻截枪手，并成为埃梅里下课的主因之一。在英超豪门执教最为重要的就是虐菜能力，因为即便能拿下争冠对手，但是屡屡爆冷不敌弱旅的话也无法拿到前四。争冠集团的大战是高层很重视的，但是平局和小负还是可以接受的，零容忍则是爆冷不敌弱旅。

埃梅里和波切蒂诺不同，枪手引援上有支持，波切蒂诺曾经有一个赛季没有补充阵容，而且还率领一批新锐崛起，差点斩获欧冠冠军奖杯，而且多个赛季稳居前四，能做到这一点的主帅并不多。埃梅里无法拿到欧冠资格，战绩还如此低迷的确是该下课，只是目前的枪手谁又能比前任主帅更适合呢。

主帅下课往往和球队内部的矛盾有关，波切蒂诺和俱乐部主席有一些矛盾，埃梅里则是和队内的球员失和，当这样的事情影响到了战绩，主帅下课是唯一的选择，只是继任者能否提升战绩是个未知数。目前枪手的主帅人选有波切蒂诺和阿莱格里等人，让波帅站在德比对手的场边面对热刺的可能性不大，阿莱格里的保守战术的确也不适合崇尚漂亮足球的阿森纳。

埃梅里执教阿森纳的总战绩为43胜20负，执教期间面对争冠集团的战绩一般，上赛季对阵曼城2场均吃败仗，对阵切尔西1胜1负，利物浦1平1负，对阵热刺和曼联都是1胜1平。上赛季欧联杯决赛不敌切尔西，本赛季客场1比3利物浦、主场2比2热刺、客场1比1曼联，联赛杯被利物浦淘汰，球队在争冠集团内战中不胜，还不断的输给弱旅，主帅的确会承担主责。