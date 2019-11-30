本周末英超再度开战，曼城客战纽卡斯尔是力求复仇的，因为上赛季球队曾在这个主场输球。其他豪门本轮比赛都对阵弱旅，切尔西主场迎战西汉姆，阿森纳客场对阵诺维奇，枪手的临时主帅将迎接考验。曼联和利物浦都在主战作战，对手是维拉和布莱顿，两强爆冷的可能性不大，所以曼城客战纽卡不容有失。

上赛季曼城的8连胜就是纽卡终结的，当时球队客场1比2不敌纽卡斯尔，随后开启14连胜，赛季结束前也只是在欧冠客场0比1不敌热刺，所以在为数不多的败绩中对阵纽卡一战是记忆深刻的。本赛季纽卡联赛13轮只拿到15分，战绩是4胜3平6负，打进11球，失20球，目前排名联赛第14位，比降级区的诺维奇多5分，所以联赛也是不允许失分的，因此也有想法再度阻截曼城。

曼城本赛季失分场次已经有6场，战绩是3平3负，联赛只打了14轮，欧冠也只是小组赛战罢5轮。曼城上赛季各项赛季一共只有9场比赛失分，战绩是3平6负，所以和上赛季相比本赛季失分场次明显是增多了，球队急需要规避再度爆冷。本赛季至今曼城曾取得两次5连胜，但是近4场比赛则有3不胜，战绩是2平1负，球队打进3球，丢了5球，对手是亚特兰大、利物浦和顿涅茨克矿工，对阵弱旅失分的确不该。

纽卡上轮联赛客场0比2不敌阿斯顿维拉将3场不败纪录作古，本赛季纽卡在对阵强队的比赛中也有爆冷拿分的比赛。球队先后0比1热刺、1比3利物浦、1比0曼联、0比1切尔西，爆冷曼联一战就是主场作战，所以曼城本轮比赛需要当心，还需要全主力出战。

曼城本赛季联赛战绩是9胜1平3负，目前排名联赛第三，比榜首的利物浦少9分，球队贡献37球是联赛进球最多的球队，14粒失球是联赛第四少。本场比赛阿奎罗缺阵，球队大腿因为在对阵切尔西的比赛中受伤已经缺席的一场比赛，球队本场比赛只能寄望德布劳内、斯特林、热苏斯、马赫雷斯等射手发威。

回看曼城上赛季1比1不敌纽卡的比赛中，球队的唯一进球就是阿奎罗打进的，阿根廷人开场24秒就进球了，来自斯特林的斜传球，席尔瓦头球摆渡造成对手门将出击失误，阿奎罗直接扫射破门的确是舒服。随后德布劳内定位球助攻阿奎罗再度破门，但是被裁判判罚无效，这粒进球如果进球，球队就可能避开爆冷输球的赛果了。上半场比赛德布劳内很活跃，先后传2次威胁球给阿奎罗，遗憾的是均没有斩获进球。

下半场德布劳内在第65分钟的时候被贝尔纳多换下，一分钟后球队就失球了，这个换人也成为赛后质疑瓜帅的点。曼城的失球是马特-里奇得球传中被曼城球员顶出，海登得球后前顶助攻容东破门，失球后瓜帅用热苏斯换下了萨内但是收效甚微，纽卡的第二球是费尔南迪尼奥对朗斯塔夫犯规送点球，马特里奇主罚命中全取三分。全场比赛曼城射门12比6，射正4比2，控球率多达76%比24%，角球8比1，扑救0比2，优势数据不能帮助球队拿分也是遗憾。近期曼城主力门将埃德森复出，但是整体发挥并不稳定，所以曼城防线还需要迎接纽卡的考验。

因为欧冠已经出线，所以周中主场1比1平矿工的比赛中瓜帅轮换5人，部分球员是得到休息的时间的。只是京多安、贝尔纳多、热苏斯和斯特林都是打满全场的，德布劳内打了70分钟的比赛被席尔瓦，本轮客战这些球员也可能还要连场作战，德布劳内则会首发。

虽然纽卡不是曼城的克星，但是有数据显示球队在对阵曼城的比赛中的确有过人之处，曼城近9年联赛客战纽卡斯尔联的比赛从未净胜对手2球以上，这也说明两队处于焦灼状态的时候极多，曼城强大的攻势总无法在客战纽卡的比赛中大开杀戒。纽卡本赛季此前的6个英超主场仅丢了4球，近7个客场则丢了16球。本赛季纽卡主场战绩是2胜3平2负，两场败仗有一场是联赛杯3比5不敌莱斯特城，可以看出主联赛中主场的比赛只输了一场，这也显示出主场的威力和顽强。

相关的数据显示曼城近11次联赛客战纽卡的战绩是8胜2平1负，本赛季球队

近5场客场比赛的战绩是4胜1负，客场没有被零封过，8场客战有7场比赛至少攻进2球，进攻端的能力是很值得信赖的。曼城对阵矿工的比赛射门16比7，射正7比3，角球8比3，只命中一球的确太少，德布劳内在这场比赛中传2次威胁球，1次射正，4次过人。热苏斯2次射门1次射正，传4次威胁球，5次过人，送出1次助攻，状态是优于队友的。贝尔纳多比较低迷，只有3次过人和1次抢断的数据，斯特林2次射门，传2次为威胁球，2次抢断，小快灵也没有赛季初期高效了。