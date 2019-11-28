欧冠第五轮的比赛曼城和热刺都小组出线，切尔西和利物浦则要等到末轮才能定生死，不同的是曼城主场1比1平矿工，虽然以小组第一的身份出线，但是球队近4场比赛1胜2平1负的确是比较低迷。热刺本轮4比2逆转对手取得2连胜，穆帅的球队在前19分钟丢了2球之后完成逆转，凯恩2球，阿里和奥利耶建功帮助球队以小组第二的身份出线。曼城本场除了阿奎罗在对阵切尔西的比赛中受伤无缘出战外，其他主力球员都出场了，但是却难以觅得三分，的确证明球队的问题仍没有解决。

曼城之后的比赛是客战纽卡和伯恩利，随后就要回到主场战曼联，再之后欧冠客战萨格勒布迪纳摩倒是可以派遣替补球员出战，但是紧接着就是联赛对阵阿森纳的比赛，短时间面度两支争冠集团的强队的确是需要防备失分的情况再度发生，寄望球队在近两场对阵弱旅的联赛比赛中可以重拾霸气。曼城赛季开启后曾有8场比赛零封对手取胜，防线也被认为是极其的稳固，但是从联赛3比0零封维拉之后，球队的6场比赛都有失球，这段时间是欧冠和联赛双线作战，球队打进10球，丢了8球，这样的防线的确够糟糕。

这6场都有失球的比赛是曼城联赛杯和联赛主场3比1和2比1南安普顿，随后欧冠客场1比1亚特兰大，回到联赛客场1比3不敌利物浦，回到主场2比1逆转切尔西之后，本轮欧冠就主场1比1被矿工逼平。主客场都存在不稳的确是不应该的，虽然矿工为保住出线资格是会加固防线，但是坐镇主场一胜难求的确是很糟糕的事情。本赛季除了主场2比2热刺外，曼城输球都是在欧冠开打前和欧冠后的联赛，所以分心兼顾也是球队的一个软肋。

曼城本赛季依旧要兼顾双线争冠，这才是最为关键的一点，因为瓜帅是不会放弃联赛争夺的，何况目前已经落到第三位。欧冠首轮客场3比0矿工的首发是埃德森、沃克、费尔南迪尼奥、奥塔门迪、津琴科、京多安、德布劳内、罗德里、马赫雷斯、热苏斯、斯特林。第一球是在上半场热苏斯传球给京多安，后者射门击中立柱，反越位成功的马赫雷斯补射建功。随后马赫雷斯突破后传球助攻京多安破门，两人联袂为球队带来2比0的领先优势。下半场僵持了一段时间，但是在第76分钟德布劳内反击直传球助攻热苏斯单刀破门锁定了胜局。

曼城近几个赛季的比赛中2球领先很少被逆转，上半场取得进球也很少被翻盘，但是如果上半场无法破门则会出现冷门，这也是球队一直存在的问题。本轮主场迎战矿工，对手铁桶阵困住了曼城，下半场德布劳内给热苏斯传球，后者助攻京多安破门，但是13分钟后多多传中球助攻所罗门扳平比分，随后曼城再没能扩大比分，只能接受平局。

本轮比赛和上一次客场致胜的比赛有几个人员上的不同，坎塞洛、安吉利诺、贝尔纳多替代沃克、津琴科、马赫雷斯首发出战，赛果却是截然不同的。矿工两场比赛的首发博尔巴特、马尔洛斯、泰森、所罗门被多多，特特、科瓦连科和科诺普扬卡取代。上一次对阵所罗门首发出场，本场则是在第65分钟替补登场，14分钟后不能帮助球队打进救命的一球，这也是主帅特意保留的一个奇兵，没想到奏效了。

两次对阵数据上也有差距，曼城客战矿工射门18比6，射正5比1，角球6比0，4次越位占尽优势。本轮主场作战射门16比7，射正7比3，角球8比3，越位5比0,7次射正只命中1球的确低效，对手3次射正也主场发挥好，而且还斩获一球后兼顾防线更为关键一些。曼城连续两个赛季拿到英超冠军，而且每个赛季都是夺冠的热门，所有队手也会更多研究曼城，所以球队也可以说是被对手摸透了，所以才会偶尔爆冷失分。

萨内和拉波尔特的缺阵也让球队攻防受损，一旦阵地战无法制造更多威胁，同时也没有反击的速度，这样的情况就无法斩获进球，这显然就是一个死循环。为什么两个赛季的欧冠都是英超联赛内的对手淘汰了曼城，其实就是因为知己知彼，所以才能限制和阻截曼城。本赛季开启初期斯特林表现特别出色，最近一段时间小快灵和贝尔纳多的表现都有一些下降，萨内的缺阵更是影响了球队进攻端的流畅，所以受困于铁桶阵也是必然的了。

曼城每个赛季在小组赛中都有爆冷失分的现象，尤其是主场作战的情况下，本轮比赛有人认为是死磕了切尔西之后导致球队有一些无力而造成的，有的则认为球员有一些轻敌，跑动不积极，进攻端的侵略性也不足，加上下半场拦截能力也下降了，才给矿工可乘之机。本赛季的英超青春风暴的切尔西年轻球员居多，跑动也更为积极和拼命，所以比赛也都好看，曼城受限了个别位置的伤病情况，球队出现体能不足也是可能的，但是欧冠出线战都无法去积极拼抢的确得吃到平局。