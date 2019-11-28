欧冠第五轮切尔西客场2比2战平瓦伦西亚，晋级机会留在小组赛末轮定论。这场比赛防线不稳导致索莱尔率先破门，切尔西上半场前半段不断的浪费机会，所以门前险情比较多，失球也是必然的。所幸的是科瓦契奇的处子球很快的扳平了比分，随后普利西奇打进反超比分的进球，蓝军似乎看到了晋级的曙光，但是遗憾的是第82分钟球队却再度失球，这个结果才是最失望的。末战里尔球队还需要全力以赴全取三分才能晋级，所幸的是小组赛末轮前后的比赛是联赛对阵埃弗顿和伯恩茅斯的比赛，球队可以更专注于欧冠的比赛。

本赛季的切尔西强强对话中是占据一定优势而没有胜绩的，首战瓦伦西亚1球憾负，本轮依旧是一胜难求，在比赛好看流畅和提升战绩上还存在取舍，对于球队来说还是胜率更关键。本轮比赛兰帕德有2个人员上的调整，克里斯滕森和詹姆斯替换托莫里和埃莫森出场，主帅认可詹姆斯此前比赛中的表现，并寄望他能给与进攻端更多的帮助。开局阶段詹姆斯的确两次利用传中球机会帮助队友射门，但是威廉和亚布拉罕的射门都差之毫厘，进攻端助力很明显的同时防守却多次出现漏洞，所以瓦伦西亚球员才获得两次必进球的机会，如果不是对手把握机会的能力欠佳，切尔西可能开场不久就两球落后了，兰帕德的这次尝试明显是双刃剑模式。

比赛中罗德里戈传中球轻松的交到马克西-戈麦斯脚下，后者身边没有人防守却踢空了。随后瓦伦西亚的反击机会，索莱尔传球帕雷霍，后者帮助马克西-戈麦斯再度轻松射门，这次险情滑门而过的确是很危险。切尔西本轮是客场作战理应更加固防守，但是上半场就如此多的漏洞被对手利用的确是不应该的，如果对手把握能力强一些，这场比赛可能是惨败。

亚布拉罕本赛季进球不少，但是在关键战中的进球就极少，上轮对阵曼城只有1次射门，本场比赛3次射门1次射正，半场结束前受伤被抬着下场，也没有出战下半场的比赛，小锋霸的确需要提升自身的进攻效率。上半场数据显示切尔西射门10次，射正3次，瓦伦西亚3次射门全部射正，角球5比2，控球率61%比39%，控球的优势还是没能让球队反超比分进入下半场。亚布拉罕的受伤也是因为长期首发出战有关，接下来或许该给予一定的休息时间，或打多半场比赛可以规避受伤休战。

下半场双方也都是各进一球，切尔西射门6比15，射正3比3，角球1比5，蓝军控球率也降低了，因为全场比赛的控球率是50%，由此可见下半场的无力和一些被动。巴舒亚伊虽然本赛季出场时间不多，但是强强对话也有两球入账，本场得到半场表现的机会只有2次射门1次射正，1次解围和3次犯规，这和球队下半场被动有关，悍将也需要兼顾防守不至于再度失球。

切尔西下半场的进球是利用角球机会，坎特传中祖玛头球摆渡助攻普利西奇破门，第50分钟进球后对手也加强了进攻，所以随后的比赛蓝军更多的是拒绝再度失球，反而导致一些时间很被动。本场打进第二球的功臣普利西奇也出现前场丢球的失误，如果不是克里斯滕森及时拦截，罗德里戈会更早的破门。此后若日尼奥导致加亚在禁区内倒地送点球大礼，凯帕神扑力保球门不失，但是这一连串的险情并没有让球队将比分保持到终场，攻强守弱的不利面也是真实存在的。

瓦伦西亚末尾的射门是带着尝试性的，因为是在禁区外直接起脚射门击中立柱后入网，蓝军防线更多的以为沃斯会选择右路传中在禁区内的高点上制造威胁，这样的入球凯帕也是无能为力的。如果防守球员靠近沃斯一些，不让他轻松的起脚的话，这粒进球可以避免。蓝军的青春风暴还是在不断摸索中前行的，坎特的出色表现是球队最能倚重的点，普利西奇和科瓦契奇本场表现更为突出一些，威廉传2次威胁球也制造了一些机会，只是和坎特相比就会略微逊色一些。

历史数据显示切尔西对阵西甲的球队战绩不占优，此前的23次对阵西甲球队就平了12场，近9次和西班牙球队交手的战绩是1胜4平4负，本轮比赛增加一场平局，胜率的确不高。不过之前欧战对阵西甲的球队基本都是巴萨和马竞，战绩不佳也是可以接受的，只是对阵本赛季在西甲极其低迷的瓦伦西亚两场不胜的确不正常。值得一提的是切尔西也曾令西甲豪门忌惮，球队曾连续4次在欧冠客场战平巴萨，在6次对阵马竞的比赛中，客场战绩是1胜2平保持不败，3次客战瓦伦西亚2胜1平，本轮依旧保持客战不败的纪录，欧战多次相遇也是相互僵持的。

切尔西目前联赛排名第四，战绩是8胜2平3负，球队共打进28球失19球，失球数在联赛前十中最多，热刺也丢了19球，蓝军防守的薄弱也是很明显的。球队本赛季客场战绩本来不错，此前各项赛事的客战成绩是5胜2负，基于这一点的优势本轮欧冠赛事前切尔西是被看高小胜提前晋级的，遗憾的是末尾失分葬送好局，接下来如何加固防线是兰帕德的首要任务。



