欧冠晋级战对于豪门球队来说至关重要，切尔西客战瓦伦西亚则需要迎接考验，因为两队本赛季首次交战因为巴克利主罚点球罚丢，蓝军只能在主场饮恨0比1小负对手。比赛中各项数据是切尔西占优，加上上轮对阵曼城的比赛中切尔西也在控球率上占据优势，所以此番客战兰帕德的球队还是有很大可能拿分回家的。

瓜帅赛后认可切尔西也说明这场比赛的青春风暴是有不错表现的，兰帕德处子赛季的运筹也得到了认可，本轮对阵瓦伦西亚则需要他再度证明自身的优势，尽可能的将优势的数据转换为胜局。本赛季切尔西被诟病的是防守端的表现，因为吕迪格和克里斯滕森的伤病，小将祖马和托莫里成为主力，但是两位年轻人偶尔犯错导致球队失球，所以作为切尔西的支持者是十分想念吕迪格的。

早年祖玛加盟切尔西也有人认为他可以保证球队防线未来十年无忧，因为他足够年轻，而且初入英超的表现的确令人眼前一亮，当年还有队长特里在队，的确可以完成新老传传承，因为当年引进他就是当成特里的接班人。祖玛当时是全法国最火热的新星之一，小将在圣埃蒂安阵中有着出色的表现。法国主帅德尚也曾公开表示祖玛肯定会成为法国国家队未来的重要一员，所以祖玛加盟切尔西的确是受到了更多的关注和期待的。

祖玛的身体黑又硬也适合在英超征战，所以他进入一线队也让其他英超球队的锋霸们胆寒，因为人们预期他能成为这些锋线球员的噩梦，当然是在经过特里提点之后。处子赛季的热身赛中祖玛的跑位有点乱，处理球的时候有点不稳，此外平衡能力弱一些，倒是在射门上和角球机会中有一些不俗的表现，经常跃起头球威胁球门，或碰到第一落点然后给队友制造机会。

随着比赛的深入，祖玛冒顶的次数在增多，加盟切尔西之初祖玛斩获一粒进球，但是随后比赛中漏人成习惯，禁区内抢球后顶偏了差点造成队友手球犯规，也给门将切赫制造了一些麻烦，总之是不太稳定。不过在对阵利物浦的比赛中补位及时，而且防守杰拉德到位，就是转身慢的弱点被对手捕捉容易形成反击机会。此后在对阵曼城的比赛限制了斯特林的发挥，他在对阵曼城和利物浦的比赛中的确是有亮点的，随后穆帅还一度让祖玛打后腰，也是想更多的挖掘小将的潜力，只是他的位置感比较差。不过和特里和卡希尔那段时间对于祖玛的影响也是很大的，只是随后的重伤导致长时间休战，复出之后就没了曾经的优势，加上蓝军此后换帅，所以祖玛就被租借在外锻炼。

本赛季祖玛也是被迫场场首发出战，经历一些比赛是有一些改变和精进的，但是让他和更年轻的托莫里搭档，防守的问题会更多一些，失误也会增多。必须承认的是在吕迪格和克里斯滕森没有复出之前，切尔西防守的问题还是无法得到更好的解决。本轮客战瓦伦西亚则需要利用一些协防来解决问题，客场如果先失球的话则会很危险。

本赛季切尔西客场战绩是7胜2负，也是上轮客场输给曼城后客场6连胜被终结，多个客场赢球也说明球队客战的能力极好，寄望本场可以延续此前客场的上佳表现。

祖玛的问题还是一些老问题，但是托莫里却是给球队惊喜的一员小将，就连此前的助理教练佐拉都对这员小将很是欣赏。他认为之前没有发现这员小将的潜力，本赛季则可以看到托莫里的优势和一些关键表现，并认为小将是有天赋的，还可以制造惊喜。至于亚伯拉罕和芒特则是预期中的，只是萨里执教球队期间并没有太多的位置给予年轻球员，不过也激活了奇克和奥多伊，可惜是两人都受到伤病影响，本赛季一位仍在伤停中，另外一位也有亮点，但是关键性不及上赛季。