本周中欧冠大战开启，有几支球队只要赢球就可以提前一轮出线，所以本轮比赛豪门球队都会力拼。曼城主场赢矿工的话同样可提前一轮出线，这样的机会瓜帅是不能错过的。因为目前曼城在联赛排名第三，和榜首的利物浦9分差距，和第二的莱斯特城也有1分差距，欧冠提前晋级也能让球队全力拼联赛的比赛，同时拒绝冷门的出现。

刚结束的联赛中曼城2比1险胜切尔西，球队先失一球暴露防线的不足，本轮欧冠坐镇主场取胜的几率会很大。赛后也有名宿认为现在的曼城该更全力在欧冠，而不应该在联赛更多的分心，毕竟想超过利物浦的确需要奇迹，而在淘汰赛阶段更多分心欧冠的话才会出成绩。不过从此前两个赛季欧冠都遭遇英超争冠对手这一点来看，国内联赛强强对话也是必须力拼的。因为热刺换帅后，本赛季淘汰赛阶段如果曼城和热刺都晋级，那么两强在随后8强战中相遇的可能性也会很多。

瓜迪奥拉近期也为球员们说话，他认为本赛季输给弱旅的比赛绝对不是球员们不尽力所导致的，球队还是会力拼联赛和欧冠。本赛季曼城分别输给诺维奇，狼队和利物浦，此外被热刺逼平，球队拒绝在中下游球队身上失分是必须的。事实上曼城本赛季的问题就是防守，伤病是一方面，还有就是替代者的表现并不稳定。不过在险胜切尔西的赛后，有人认为客串中后卫的费尔南迪尼奥是全场最佳，因为他利用自身的经验帮助球队从落后到逆转取胜。

亚布拉罕本场比赛只有1次射门0射正，这一点正是因为费尔南迪尼中是挡在亚伯拉罕面前，并不遗余力的抢皮球的落点，防守有冲击力的锋霸最为重要的是经验，因为他们考科一在不犯规的情况下能抑制锋霸的发挥。这场比赛开始阶段双方都有机会，当时切尔西边线球传到中路被费尔南迪尼奥得球后传给阿奎罗，这次进攻最后由德布劳内完成一脚低射。

切尔西随后采取长传球到禁区外围，但是仍被罗德里断球，罗德里交给费尔南迪尼奥，遗憾的是斯特林得球没能形成射门。这段时间若日尼奥和普利西奇频频拿球，但是却无法将球交给亚布拉罕，后者第一次拿球是从曼城球员脚下断球，马赫雷斯回传身后球被亚布拉罕识破继而带球后选择传给威廉，后者完成一次推射可惜偏了一点。这之后坎特和亚布拉罕连线完成一次射门，祖玛斜长传再度找到亚布拉罕，后者传给坎特和威廉传球配合后再度横敲给亚布拉罕做机会的时候被对手解围，角球机会也很有威胁。

这之后普利西奇挑传找到亚布拉罕，但是被判越位了，此后还有一次杀入禁区被判罚越位在先，可以看出曼城防线针对这个威胁点是提前布防了，所以上半场的亚布拉罕的威胁度不高。切尔西的进球是若日尼奥、普利西奇和埃莫森配合制造的机会，科瓦契奇助攻坎特打破僵局。失球后费尔南迪尼奥加强了防御，托莫里给队友的斜长传就被他拦截，有了防线的稳固，德布劳内才能利用对手传球失误扳平比分。

曼城的第二球也是后防线的拦截，当时科瓦契奇直塞球找队友，斯通斯断球后传给马赫雷斯，后者杀入禁区低射建功。这段时间亚布拉罕没出现在镜头里，的确是被对手严防。切尔西随后更多还是威廉和坎特拿球进攻，威廉横敲禁区中路被对手解围。上半场数据显示切尔西6次射门2次射正，曼城9次射门2次射正，角球都是2个，只是亚布拉罕没能制造更多的威胁，这显然是受困了。

下半场双方都没能破门，防守的相互限制也是第一位的，强强对话中后防线末尾的表现当属重中之重。费尔南迪尼奥和坎特都是这场大战中关键的成员，坎特的优势是攻防兼备更胜一筹。

曼城欧冠之前和矿工有过多次交战的经历，只是在客场替补阵容出战没赢球，本轮比赛关乎出线，只要全主力出战是不会爆冷失分的。曼城本赛季欧冠小组赛的战绩是3胜1平，打进11球，失2球，球队客场3球零封对手的确不俗，本轮比赛坐镇主场优势更为明显。

顿涅茨克矿工欧冠战绩是1胜2平1负，球队共打进7球，失9球，排名第3，和第二的萨格勒布同积5分，本场比赛必须抢分才能增加晋级淘汰赛的希望。球队此前曾在客场击败亚特兰大，球队可以依赖的进球利器有莫赖斯、帕特里克、科诺普良卡。因为矿工战意更强，所以本场比赛也需要规避平局的出现。

英超大战虽然曼城赢球了，但是罗德里、阿奎罗和席尔瓦都因伤下场，加上此前因伤休战的萨内、拉波尔特、津琴科，本轮欧冠的用人也有一些紧张。菲尔福登或许可以得到首发出战的机会，贝尔纳多也可以出战。此外门迪和费尔南德斯也需要保护，因为本场再吃黄牌的话，随后第六轮的比赛将会缺席。不过如果本轮赢球出线的话，末战倒是无所谓的。

顿涅茨克矿工本场伤停的也有几人，其中包括托托夫斯基、皮哈利奥诺克、马利舍夫、所罗门、莫拉耶斯，此外科诺普里扬卡伤疑，马洛斯上轮小组赛吃到红牌本轮停赛。博尔巴本场比赛也需要规避黄牌，否则也会无法出场小组赛最后一战。综上所述曼城本轮输球的几率低，需要规避平局。



