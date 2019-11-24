英超双蓝会切尔西客场1比2惜败曼城，和上赛季的两次交锋相比，本场比赛制造了更多的进攻机会，坎特也第二次洞穿了曼城的球门，上次破门保定切尔西在蓝桥2比0零封曼城，本场比赛的进球是率先打破了僵局，遗憾的是球队憾负离开。没有阿扎尔的存在威廉能发挥更多的作用，所以此役对于切尔西的支持者来说是满意的，因为年轻球员经历了磨练，球队也打出了自己的特色，兰帕德作为少帅在这场比赛中的运筹并不逊色。

必须承认的是切尔西防线上的问题还是比较明显的，第一粒失球是若日尼奥传球失误送的机会，当他化解了对手的定位球机会之后，并没有第一时间对德布劳内加固防御，这样的话德布劳内就不可能洞穿球门扳平比分。祖玛也和第二粒失球有关，不过和本赛季之前一些比赛中忙中出错相比，本场比赛祖玛的表现也是竭力和有进步的。

托莫里在和阿奎罗的直接对面中也没让对手占太多便宜，因为上一次双蓝会阿奎罗打进3球，完虐蓝军后防线，而本场比赛则没能破门。这其中最好的一次机会阿奎罗想得球抢单刀球机会，但是托莫里还是成功的将球拿下化解了危机。由此可见年轻球员的锐度，必须承认的是蓝军小将经过本赛季十几场比赛之后是得到了精进的。阿奎罗本场比赛有2次射门，传2次威胁球，蓝军小将对于锋霸的照顾的确是很周到的。

斯特林上次两次洞穿蓝军球门，本场比赛只有1次射门且射正，末尾的进球被越位。要说蓝军克星还是昔年效力球队的德布劳内，本场比赛他的进球帮助球队扳平比分，比赛中也制造了更多的威胁，他有3次射门，还传出3次威胁球，5次过人。

近两场双蓝会的比分有很大的差距，同样是曼城主场上赛季6球零封切尔西，本轮比赛则是在先失一球的情况下最终逆转取胜。上一次赛后数据是曼城射门15比12，射正9比4，角球2比2，控球率56%比44%。本轮比赛曼城射门15比11，射正4比2，角球8比2，控球率47%比53%。可以看到曼城在射正次数有下降，控球率方面曼城极少不及对手，但是本场比赛却是例外的。

这场比赛曼城的4次射正球门分别是德布劳内和斯特林1次，马赫雷斯5次射门射正2次。切尔西方面坎特2次射门都极具威胁，1次射正就破门了，第二次也是差之毫厘，从某一点上看坎特的效率最高，此外埃莫森有一次射正球门。埃莫森和阿隆索的使用也是一个极具争议点的，前者更稳健，但是后者进攻端的威胁和助攻次数更多一些。遗憾的是亚伯拉罕2次射门，威廉4次射门，替补登场的奇兵芒特1次射门都没有射正，这一点也需要反思。

这场比赛坎特的作用也是很明显的，这和上赛季萨里对他的使用也是相关的，在进攻机会出现的时候他就是变成了尖兵，相信本轮比赛后兰帕德也会发现这一点，毕竟强强对话中谁能一击致命很重要，球队必须在下一次强强对话中打破不胜的宿命。科瓦契奇较之上个赛季也更关键，本场比赛就是他的直传球帮助坎特率先破门。普利西奇被寄望成为阿扎尔的替代者，本场比赛他传1次威胁球，4次过人，还是需要更多的历练。

综上所述年轻的切尔西的确还需要时间，亚布拉罕在强强对话中把握为数不多的进攻机会。值得一提的是就本赛季目前战罢的强强对话中小锋霸是没有进球的，1比2不敌利物浦的唯一进球也是坎特打进的，当时助攻者是蓝军队长。此外欧冠1比0拿下阿贾克斯和联赛杯1比2曼联的比赛中进球的都是巴舒亚伊，这员虎将也是关键战可用的，本轮对阵曼城一战兰帕德在第73分钟的时候派遣比利时人出场，遗憾的是这一次登场巴舒亚伊并没有射门。

曼城本轮比赛赢的惊险，躲过一劫之后还需要好好总结，坐镇主场却在上半场先失球的确不应该。不过本轮比赛利物浦也是2比1险胜水晶宫的，穆帅执教热刺首战也是3比2西汉姆，阿森纳主场2比2平南安普顿，群雄也没有大比分拿下对手的表现，这也可能是国际比赛日之后的低迷。接下来是欧冠比赛日，热刺客战奥林匹亚科斯、利物浦主战那不勒斯、切尔西客战瓦伦西亚、曼城主场迎战矿工。曼城的比赛相对容易一些，利物浦和切尔西则是有难度的，因为红蓝两军首战这个对手都输球了，欧冠消耗太多的话，周末联赛则可能有冷。



