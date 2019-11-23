英超第13轮曼城主场迎战切尔西的比赛是大战，赛前瓜帅的一些话有一些不明朗，他先是表示了联赛争冠失去了悬念，球队明年再冲击这个目标。但是随后又提到还有两个选择，那就是放弃和不放弃，最后提及球队对阵利物浦的表现，末尾才肯定曼城不放弃联赛的争夺。或许曼城主帅在说这段话的时候内心是矛盾的，因为利物浦本赛季的表现足够出色，分差也有优势，曼城想再度取而代之必须寄望对手犯错，本轮曼城战切尔西同样是很有压力的。

因为曼城上赛季和切尔西第一次交战就品尝到了联赛首场败仗，输了那场比赛后也被利物浦压制很久，最终也只是以一个积分涉险夺冠。上赛季首战切尔西是在联赛第16轮的比赛中，时间也是周日的凌晨1点30分，和本轮开战的时间也是相同的，不同的是本赛季曼城是主场作战。

目前的切尔西更换了主帅，阵容和上赛季也有很多的不同，但是联赛排名却以一分优势力压曼城于身后，这一点也是瓜帅所忌惮的。曼城本赛季冷门的比赛增多和6分战的比拼中没赢球的最大问题是伤病的影响，萨内、拉波尔特和门将埃德森等球员先后伤停对于球队的影响是很大的，所幸的是这三人都已经恢复训练和已经进行康复训练了，随后可能会复出征战。

曼城近两场比赛不胜，欧冠客场1比1平亚特兰大导致门将埃德森受伤，随后就是英超的榜首大战，曼城最终1比3不敌利物浦，错失了缩小分差的好时机。那场比赛替补门将布拉沃有2次扑救，和利物浦门将一样，但是利物浦有12次射门5次射正，曼城18次射门只有3次射正，倘若门将能祭出神扑，或许曼城还有平局的可能。值得一提的是曼城是连续丢了3球，下半场才扳回一球，主力门将的缺阵的确是有影响的。

回看曼城和利物浦的差别，目前12轮联赛曼城打进35球，丢了13球，利物浦打进28球，丢了10球。英超争冠集团的内战也是决定赛季冠军的关键战役，曼城目前两场强强对话2比2平热刺，1比3不敌利物浦。红军则是3比1阿森纳、2比1切尔西、1比1曼联、2比1热刺、3比1曼城，这样的表现的确有点之前曼城的样子，瓜帅的球队此前在单赛季的比赛中拿下英超20强，还对个别球队完成了双杀。利物浦目前保持着很好的状态，所以曼城想争夺冠军必须保持全胜才行。

曼城门将的伤病是肌肉问题，本周二已经恢复了训练，也有可能只对阵切尔西的比赛中出场，只是暂时还无法确定。此外8月份受伤的萨内和拉波尔特也已经回到曼城进行康复训练，这对于球队本赛季后程发力也是有帮助的。

回看上赛季切尔西2比0曼城的比赛，曼城大多数数据占据绝对优势，但是射正次数比切尔西少一次，射门是14比8，射正却是4比5，角球13比1。门将的表现上凯帕4次扑救，埃德森3次。切尔西第一球是威廉发起的进攻，阿隆索传给阿扎尔，后者助攻坎特破门，萨内防御慢了一步。第二球是巴克利远射击中马赫雷斯赢得角球机会，路易斯接队友开出的角球头槌破门，目前阿扎尔和路易斯已经离开切尔西，本场比赛则需要坎特和威廉发挥老将威力。

这场败仗中，曼城中前场出战的球员是席尔瓦、马赫雷斯、斯特林、萨内、热苏斯，切尔西则是坎特、若日尼奥、科瓦契奇、巴克利、佩德罗、阿扎尔、威廉。曼城主场6比0大胜切尔西是阿圭罗3球，斯特林2球，京多安也有一球入账，助攻的球员分别是贝尔纳多、津琴科、热苏斯、斯特林造点，蓝军球员解围被对手利用，德布劳内也参与了一次进球。曼城席尔瓦、德布劳内、马赫雷斯、贝尔纳多、阿圭罗、热苏斯、斯特林都有出场，切尔西方面则是坎特、若日尼奥、巴克利、科瓦契奇、佩德罗、伊瓜因、阿扎尔出场。可以看出德布劳内和阿奎罗是切尔西的克星，此外曼城主场和客战还是有差距的。

这两场比赛主帅制定的战术部署也是决定赛果的关键，对于萨里来说主场赢球之后，客场备战有点轻敌，毕竟主客场是必须区分开来，如果他在防守顿更做足一些功夫的话，球队客场不至于惨败。本赛季兰帕德是不坚持保守策略的，即便防线的问题在不断大化，伤病也影响了防线的稳健，但是蓝军主帅依旧会加强进攻。他是一个有胆魄的人，智商也是极其的高，对阵利物浦和曼联的比赛中球队都能打出自己的特色，也有惜败的感觉，所以对阵曼城一战还是不会保守出战，不过也绝对不会接受客场惨败，因为0比4曼联一战是不能重复的。