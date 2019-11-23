本周末的英超曼城大战切尔西本来是最大的看点，因为利物浦客战水晶宫没有太大的压力，曼城如果在关键战再度失分就会被利物浦扩大积分差距，这显然是瓜帅所不能接受的。但是突然热刺换帅也让本轮比赛增加了新的看点，周六20点30热刺客战西汉姆的比赛也成为了焦点，穆帅执教热刺首秀的排兵布阵和临场应变也是关键所在。

西汉姆本赛季表现不佳，12轮积13分排名第16位，联赛战绩是3胜4平 5负，打进14球，失20球。热刺12轮积14分排名第14位，比西汉姆才多1分，联赛战绩是3胜5平4负，打进18球，失17球。基于这样的排名和积分差距，本场比赛热刺是输不起也平不起的，按照正常发挥和双方实力的对比，热刺赢球没有太大的问题，就看球员们的精神状态和战术部署了。

西汉姆近期7场不胜，2场5负的确足够凄惨。本赛季对阵强队的比赛有两场，联赛首战球队就在主场0比5惨败曼城，随后双线作战的6场比赛4胜2平保持不败，这其中就有主场2比0爆冷拿下曼联的比赛，遗憾的之后就进入了不胜的低迷中。基于爆冷曼联这一战的强势表现，本轮比赛热刺也不能轻敌。

热刺本赛季开局就不稳定，除了客场2比2逼平曼城和阿森纳两场比赛，球队还在主场0比1不敌纽卡、客场1比2莱斯特城等爆冷的比赛都令人不解。仔细看热刺是从欧冠开打之后才陷入低迷中的，欧冠开前的三场不胜只是因为先后对阵曼城和阿森纳，拿到2分也是有亮点的。欧冠开始之后球队客场2比2奥林匹亚科斯，之后回到联赛爆冷不敌狐狸城，随后联赛杯客场3比4不敌低级别联赛的科尔奇斯特联。欧冠不敌拜仁之后，客场0比3不敌布莱顿是信心被打垮的一战，波切蒂诺的确已经无法挽救陷入不稳定的热刺。

个人认为波帅是想要在欧冠有稳定的表现了，因为不敌拜仁之后，热刺随后两场欧冠分别以5比0和4比0的比分拿下贝尔格莱德红星，但是联赛却打出了3平2负的低迷战绩，这也是俱乐部最终选择让波帅下课的主因。其实波切蒂诺对于热刺是有功的主帅，即便没有冠军奖杯，但是几个赛季雄踞联赛前四和上赛季杀入了欧冠决赛，这些都不是其他名帅可以做到的事情。

穆帅执教切尔西和国米以及皇马期间的确斩获很多奖杯，但是执教曼联之后只拿到欧联杯的奖杯，联赛层面处子赛季曼联排名第六，第二个赛季排名第二，和第一的曼城有19分的差距。第三个赛季因为战绩不佳被下课，曼联赛季末排名第6位，本赛季只能在欧联征战。而近几个赛季的热刺分别位列联赛第二、第三、第四的位置，波切蒂诺一手打造的年轻军团的确是到了收获的季节，遗憾的是本赛季遭遇冷雨，主帅被迫离开了。

波切蒂诺的助理教练Jesus Perez近日曝光了波帅和热刺球员告别的方式，波帅在战术板上写了一段话：“抱歉，我们无法告别，但你们永远在我们的心里。”这样的做法的确也有很悲情和暖心，部分球员们对于主帅的感情是很明显的，这也会成为新帅入主后的一个双刃剑。穆帅入主之后最大的利器是战绩，一旦无法取得好的成绩就可能引发内乱和更衣室的不服从。

波帅对于热刺的确是最深刻的记忆，就和穆帅对于切尔西一样，波帅从2014年到2019年让青年近卫军成为英超绝对的亮点，球队连续4个赛季位列英超前四，54.3%的胜率也是证明主帅执教实力的数据。近几年波帅也是很多豪门俱乐部看中的主帅，因为他打造热刺的成绩得到认可，所以这次下课也会很快找到下一份工作。

关于热刺的战绩和主帅有多大的责任的讨论也是仁者见仁，因为关于球员薪金和续约等问题的矛盾也是真实存在的，如果是其他原因导致球队战绩不佳的话，那么主帅就可能是替罪羊。波帅对于下课是没有太多言论的，或许他也比较接受这样的解脱，同时寄望球队可以摆脱低迷走向正轨。波帅也是慧眼识才的教练，热刺的哈里·凯恩、埃里克森、阿里、孙兴慜都是他提携，波帅最大的优势是在上赛季没有任何引援的情况下率队杀入欧冠决赛，如果其他主帅也遭遇同样的处境或许是无法跻身欧冠决赛的。在英超除了争冠，还有一个最为重要的是争夺前四的位置，以前的阿森纳主帅温格总能带领球队保住前四位置，而当这一优势失去之后只有离开，而波帅执教热刺之前，球队想排名第6都很危险。

相关的消息认为欧冠决赛后热刺主席列维与波切蒂诺有了矛盾，看来主席的要求的确够多，本赛季换帅后如果穆帅无法帮助球队杀入欧冠决赛和拿到联赛第四，列维估计还会做出不理智的行为。前热刺主帅老雷德克纳普都质疑了球员，并认为是球员表现不好送主帅下课的，这也是英超豪门最不希望看到的事情。

热刺的问题不会因为穆帅的到来而解决，主帅还需要更多的运筹才能帮助球队重启连胜的局面。有趣的是上赛季热刺就曾在主场0比1不敌西汉姆，那场比赛后就是热刺主场迎战阿贾克斯的比赛，结果是热刺遭遇了三连败，因为欧冠之后热刺客场0比1不敌伯恩茅斯，三场比赛都是相同的比分输掉了比赛。上赛季西汉姆主场0比1不敌热刺，随后联赛杯主场也1比3被热刺淘汰，这支劲旅客场作战的发挥优于主场，这一点倒是对热刺有利，因为本轮比赛西汉姆依旧是主场迎战热刺。

热刺本赛季多线作战的客场战绩是1胜4平4负，的确是低迷至极。西汉姆本赛季主场战绩是2胜1平3负，相比较下来还不错，三场败仗的对手分别是曼城、水晶宫和纽卡斯尔，对阵后两支球队都是1球之差，球队都有1粒进球。揭幕战热刺球员都会竭力，因为他们也知道穆帅的性格，所以客战西汉姆爆冷输球的可能性比较低。不过想要稳定球队真正的走出低迷，穆帅还需要督促球队完成续约或提升一些核心球员的薪金，这样才可能在未来数个赛季保持战绩。不过也有一些可能是会在赛季末送走一些球员，明夏按照穆帅所需引进几位强援。