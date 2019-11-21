本周末的英超只有一场强强对话，曼城将坐镇主场迎战切尔西，因为蓝军主帅兰帕德曾短期效力曼城，所以这场比赛成为一次面对旧主的大战。上赛季切尔西先是在主场2比0赐予曼城首场败仗，没想到客战蓝月亮却0比6惨败，萨里和瓜迪奥拉这一对老友也因此有一些生分了。而今萨里已经重返意甲执教尤文，新帅兰帕德本就是切尔西功勋球员，本轮率队征战自然是想复仇的。

大战前也有一个重磅的消息令英超震荡，穆帅再度回到英超拿起了热刺的教鞭也让英超争冠集团的内斗更加激烈，穆帅和瓜帅也是多年对立的老对手了，如今再度在同一联赛争冠自然会有更多的看点。上赛季波切蒂诺的热刺阻截曼城欧冠晋级之路，本赛季又在客场2比2逼平曼城，导致目前曼城位于利物浦身后，所以热刺换帅对于曼城来说是喜也是忧。喜的是穆氏热刺也可能无法再度给曼城制造麻烦，忧的是穆帅无论带领任何球队和瓜帅对峙都会令后者头疼，所以穆帅回归英超，瓜帅是无论如何笑不出来的。

兰帕德和穆帅是有师生之谊的，也曾在曼城征战，如此多交集的两人的确会让英超有更多的看点。因为穆帅在12月要先后带领热刺到老特拉福德和伊蒂哈德球场面对曼联和曼城，随后还有客战切尔西的大战，这些比赛都会成为绝对的焦点。目前热刺已经和穆里尼奥签约至2023年夏天，这也预示着三位主帅会在今后几个赛季展开较量。

热刺主席列维公开表示穆帅是足坛最成功的主教练之一，而且是杰出的战术家，很多的溢美之词都表示着老板对主帅的认可，所以本周末热刺对阵西汉姆的比赛同样很关键。回到本轮双蓝会的比赛中，瓜帅的确是有经验的名帅，兰帕德则是新锐，且有不错的战绩作为资本。目前积分榜上利物浦高居榜首，莱斯特城和切尔西同分位列第二和第三，曼城1分之差位列第四，所以这场比赛也关乎排名。坐镇主场的曼城势必要拼胜，因为如果再度失分，分差会被拉开10分以外，那么本赛季争冠的几率就小很多了。

对于切尔西来说，青春风暴是有无限可能的，只是球队此前先后面对曼联和利物浦都没能拿分，但是场面上是不逊色对手的，所以本轮比赛保平争胜的理念也是合理的额。蓝军的新锋霸亚布拉罕12轮联赛贡献10球，只比第一的瓦尔迪少一粒点球，这也说明这员小将的高效率，本轮大战同样会考验他的进攻效率。因为他此前在英格兰国家队出战并打进1球，和曼城队内核心斯特林也有一些交流，所以两人在熟悉之后在本轮比赛中的表现也是第一看点。斯特林联赛打进7球，比阿奎罗少2球，不过阿根廷人只多2粒点球，关键性并不高于斯特林。

切尔西开启青春风暴也是因为核心阿扎尔离开蓝桥加盟了皇马，球队今夏无法引援所以只有开启年轻储备，没有想到年轻禁卫军让人们眼前一亮，进攻端的表现也是赢得了外界的认可。赛前阿扎尔公开表示切尔西当然可以击败曼城，虽然比较难，因为上赛季在这个球场惨败，但是仍相信年轻人能有所不同。除了阿扎尔看好蓝军外还有其他人也同样看好切尔西，这是因为切尔西总是能制造奇迹。

谁都知道早年利物浦是70、80年代的霸主，英超时代开启后曼联在弗格森率领曼联开启红色王朝，阿森纳不败夺冠成为经典，枪手在2001-02、2003-04雄霸英超。此后就是切尔西在穆帅率领下颠覆红色对英超的统治，蓝军在2004-05、2005-06连续两个赛季夺得联赛冠军，之后在2009-10、2014-15、2016-17再度夺得联赛冠军。更为重要的是在2011-12赛季捧起欧冠冠军奖杯，这也是曼联2008年夺冠之后唯一一支英超球队站在欧洲之巅，群雄在这数年中的欧冠战绩则相对暗淡。利物浦上一次夺得欧冠是2005年，时隔14年后球队才在上赛季才又再度登顶。切尔西夺冠是拿下巴萨和拜仁夺冠的，而利物浦同样是惊险淘汰巴萨，决赛只是拿下热刺问鼎，难度显然不及切尔西。

切尔西无疑是开启英超蓝色时代的先驱，随后才是曼城的淡蓝色在英超慢慢崛起，同样是大笔资金投入，但是球队夺冠的速度不快，而且还有涉险夺冠的经历。曼城在联赛问鼎是2011-12、2013-14两个赛季，直到瓜帅入主后才刷新了很多纪录。不过英超处子赛季瓜帅也是看着孔蒂率领切尔西登顶的，上赛季虽然曼城蝉联联赛冠军，但是切尔西也在欧联杯笑傲群雄。曼城目前的问题是欧冠总无法夺冠，外战不及曾经的切尔西。

双蓝并起之后也有一些话题是关于哪支球队才是正蓝，这也是仁者见仁的一个话题，对于球队和球迷来说只会希望双蓝会打出精彩一战，球队最终能赢球就是最好的。曼城的整体实力的确强一些，且有主场优势，不过本赛季球队几次爆冷则在证明球队本赛季的问题大于上个赛季。球队本赛季先后失分的比赛有5场，其中包括主场2比2平热刺，客场2比3诺维奇，主场0比2不敌狼队，欧冠客场1比1亚特兰大，上轮联赛客场1比3不敌利物浦承受了两场不胜的尴尬，本轮比赛是全力拼胜的，但是也可能失分。

历史数据显示曼城和切尔西近10次交手的战绩是5胜1平4负，上赛季两队各自拿下主场的比赛，曼城上一次被切尔西双杀是在2016-17赛季，曼城主场1比3、客场1比2。切尔西联赛6连胜，但是杯赛却两场不胜，球队联赛杯1比2不敌曼联，欧冠主场4比4阿贾克斯，本轮比赛球队的底线是平局。对阵曼城防线的稳固也是极其重要的，如今坎特无忧出战，接下来看吕迪格和克里斯滕森能否在大战中复出也很关键。



