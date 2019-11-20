近期的亚预赛A组第6轮叙利亚1比0小胜菲律宾，仅仅是小胜对手也说明叙利亚的优势并没有想象的明显。这场比赛萨拉马打入唯一进球，叙利亚5连胜积15分，比国足多8分，不过这也是对于中国队利好的赛果，因为球队明年主场的比赛较多，赢球的话还有更多的可能，也可以争夺最好小组第二，而如果两队战平的话会对国足更为不利。

目前国足和菲律宾同积7分，中国队因为净胜球优势暂列第2，对手如果从叙利亚身上拿到一分的话就位居第二了，这的确是很危险的。小组赛中赢球的马尔代夫以6分位列第4，同样也需要提防。国足目前的净胜球是11球，叙利亚10球，菲律宾净胜球为零，这一点也是国足在小组赛中的优势。

叙利亚本场比赛和首次交锋5比2大胜菲律宾相比的确有点差强人意，此役中客队更为顽强，而叙利亚也是输不起也不想平局，所以并没能打出上次对阵时的高效率，球队掌控局面但是受限于对手的密集防守。国足此前客场被菲律宾逼平，从叙菲这场比赛中看倒是可以接受，因为菲律宾防守的确做得到位，所以球队仅仅是惜败也是正常的。

这场比赛叙利亚的进球任意球机会，哈辛-祖维耶低平球传给奥萨马-奥马里，后者横传禁区助攻阿尔-萨拉马破门，菲律宾盯防漏人了。不过随后叙利亚此后定位球机会也不少，但是都被对手防线化解。菲律宾最佳的得分机会是下半场界外球开出，斯特凡-施罗克拿球过掉防守球员起脚射门，但是被阿勒马神扑。随后反击机会，吉拉多禁区射门可惜射偏了，比赛末尾奥特左路突破后传中帮助哈特曼射门，门将再度没收皮球保定一场平局。

可以看出菲律宾也制造了一些威胁，所以明夏国足坐镇主场也需要进攻端锐利才行。菲律宾主帅库珀是擅长于拿到平局的。哈特曼此役在下半场第58分钟才登场换下的是吉拉多，拉姆塞和雷赫尔特则首发出场，替补登场的哈特曼也有破门机会，遗憾的是射门差之毫厘。

国足明年3月和6月将在主场先后迎战关岛和马尔代夫，这两场的确需要持续大胜，马尔代夫近一场赢了关岛也让球队有了觊觎前列的心，之后再战马尔代夫也需要防冷。菲律宾的优势541的防守体系是很稳健的，遗憾的是没能觅得一场平局，叙利亚随后对阵关岛、马尔代夫的比赛还可以延续的战绩，拿下两场比赛后就可以提前晋级，所以末轮客战中国队将没有压力，不过绝对不要指望叙利亚末战放水。

从目前的局势上看叙利亚最终小组第一出线的几率很大，中国队只能争取拿到四个成绩最好的小组第二最终出线。目前国足困顿的是主帅里皮离开，接下来的继任者还需要一段时间才能掌控球队，所以近期定下新帅是当务之急。

目前取代里皮的几个候选教练是施蒂利克、小克鲁伊夫、佩雷拉、施密特和斯科拉里，相关的消息已经爆出施蒂利克无意接手国足教鞭，那么就只剩下其他几位，这其中斯科拉里是有更多可能性的。第一是老帅了解国内的球员，第二对艾克森等球员也有了解，毕竟执教恒大期间的经验是可以游刃有余的把握国足的更衣室的。老帅本人的意愿也希望执教国足，且有带领巴西队在2002年世界杯夺冠的辉煌历史。

两位名帅都有国家队的冠军教头，也都曾是恒大主帅，都有掌控更衣室的能力。斯科拉里当年是顶着压力率领巴西队夺冠的，里皮在2006年带领意大利拿到世界杯的冠军同样是不被看好的情况下。不过遗憾的是两位教练之后执教国家队都没有成功，2010年的意大利在世界杯小组赛出局。2014年巴西作为东道主却在半决赛1比7惨败德国。不过国足的诉求是杀入世界杯正赛就行，所以这两位主帅都有可能做到，只是里皮因为诸多的原因选择中途放弃。

两位名帅都有两年半执教恒大的经历，斯科拉里带队成绩是2015、2016和2017中超冠军，2016和2017超级杯冠军，2015亚冠冠军，2016足协杯冠军。里皮是2012年足协杯，2013年亚冠，2012、2013、2014中超三冠，意大利人是带给恒大首座亚冠奖杯的主帅。斯科拉里的性格更为火爆一些，这其中包括1996年率林格雷米奥2比3北京国安后的一些言论，赛后他认为裁判帮助了国安，所以公开表示中国足球靠裁判永远进不了世界杯，不知道足协高层会不会因为这一点而不请斯科拉里。

虽然斯科拉里是里皮之后最适合的国足主帅，薪金也会低很多，但是因为国内也有相当一批人认为国内的一些教练也是最好的人选，所以最终选定谁还是悬而未决的事情。

本土主帅中两个人选是近期的热点，作为山东鲁能的主帅的李霄鹏和武汉卓尔兼国足二队的主教练李铁。个人认为后者更合适，毕竟李铁带过国足二队，对于国家队的管理和随后的比赛更有经验，因为俱乐部和国家队主帅是有区别的。即便从未来着手，一旦这次国足依旧无法跻身世界杯决赛圈，李铁也有能力开启更为年轻的国足阵容，毕竟二队也有相当多的可造之材。