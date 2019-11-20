最近主帅下课引人惊叹，热刺宣布波切蒂诺下课，穆里尼奥成为新帅执掌热刺帅印，球队目前联赛排名第14位，和第四的曼城有11分的差距，穆帅接管球队也不易。此外西班牙再度换帅也引发了争议，欧预赛最后一轮西班牙主场5比0罗马尼亚，球队欧预赛10场比赛的战绩是8胜2平以小组第一提前出线。但是赛后却传来不利的消息，就连球员们也很难接受的事情是现任西班牙主帅罗贝托-莫雷诺将离开主帅的位置，前任主帅恩里克将再度执教西班牙，备战明夏的欧洲杯赛事，或许是因为球员们都认可莫雷诺的执教思路，所以表达了惋惜的心情。

恩里克的执教战绩也不错，离职是因为女儿患上癌症，当时身为助教的罗贝托·莫雷诺转正成为西班牙主帅，而今恩里克可以再度执教球队，西班牙足协还是更认可这位主帅的能力，所以莫雷诺只能离开。后者执教西班牙期间带队打了6场欧预赛的比赛，战绩是4胜2平，这也说明这位救火主帅的执教能力是得到印证的。

西班牙足协主席卢比亚雷斯决定换帅还是因为更信任恩里克的能力，而且欧预赛期间遭遇的球队多是弱旅，而明夏欧洲杯则要和群雄争冠，所以这个决定也没有什么可反驳的。人们之所以反对这样的频繁换帅是因为球队1年4次换帅的确太过于频繁，这样的换帅带来了一些隐患。此前俄罗斯世界杯前西班牙就临时决定换帅，只是因为主帅洛佩特吉被皇马官宣为新帅，所以西班牙足协宣布主帅下课，暂时让担任球队体育总监的耶罗成为西班牙的主帅，世界杯期间西班牙无缘八强之后，这位主帅也宣布离任。

之后就是恩里克成为西班牙新帅，但是因为女儿的疾病继而暂时挥别球队，而今女儿去世已经有一段时间，恩里克也已经做好了重返球队的准备，西班牙足协最终决定迎接主帅回归球队。反对再度换帅的人们是认可莫雷诺的能力，而且认为他的执教水平未必就低于恩里克。莫雷诺本人也是这样认为，所以当知道自己将下课之后就拒绝了在赛后面对媒体。

目前外媒体认为莫雷诺将在随后要求赔偿，因为他在7月与足协签署过合同，这个事情倒是不难解决。莫雷诺此前在更衣室和球员们道别的时候先是表示了感谢，并且祝愿球队明夏欧洲杯取得佳绩，一度导致情绪失控而落泪，西班牙球员们也纷纷落泪。因为这样的突然变化导致罗贝托-莫雷诺也不会继续给恩里克当助教，新帅将请温苏埃出任助教，这样一来球员也需要重新面对恩里克和新助教，一旦明夏战绩不佳的话，则会被更多的指摘。

相关的数据显示莫雷诺率队征战的6场比赛共打进20球，场均3.3球，这个数据在西班牙队历任执教主帅中也是极佳的。恩里克的执教理念是讲求强劲的冲击力的，他改变了过去主帅使用缓慢的控球推进打法，加快了球队攻防转换速度，边路进攻给球队注入了新的火力。他此前执教西班牙的球7场比赛取得5胜2负的战绩，2场欧国联输球则被认为是放水。

莫雷诺一直辅助恩里克，从罗马开始跟随恩里克辗转4支球队，而今因为主帅位置不保而选择分开也折射出莫雷诺已经不甘心助教的位置。接下来如果能以主教练身份执教球队的话，他的真实实力才会得到展示，毕竟执教西班牙也延续了恩里克的改造而已。莫雷诺是从2019年6月19日执教西班牙的，当时足协主席就选择新帅将带队征战2020欧预赛，而今欧预赛完成离职也是必然的。

恩里克执教生涯曾创造过辉煌，从2008年担任巴萨B队的主教练开始就带队拿下西乙季军，2011年成为罗马主教练，2013年成为塞尔塔主教练，2014年恩里克成为巴萨主帅，且在2015年率队斩获五冠王。执教巴萨期间为球队赢得2个西甲冠军、3个国王杯冠军、1个欧冠冠军、1个欧洲超级杯冠军、1个西班牙超级杯冠军、1个世俱杯冠军，冠军大满贯也证明了他的实力，所以西班牙足协不顾主帅莫雷诺取得了出色战绩依旧选择恩里克继续执教球队也是有原因的。