近期欧预赛有不少精彩的比赛，诸强均晋级也没有落下遗憾，荷兰和意大利曾经的悲情不再重现也令球迷欣喜，明夏欧洲杯势必会更为精彩。此前在俄罗斯世界杯中悲情出局的德国队也重拾了霸气，上一场比赛4比0战胜白俄罗斯提前晋级也是意料之中的事情。这场比赛克洛斯和诺伊尔极其出色，曼城大将京多安同样很稳健，这也让一些质疑的声音消失了。

昔年瓜帅将京多安纳入曼城阵中，对于这员大将也是很欣赏的，哪怕本赛季球队多场不胜，很多人指出京多安成为了球队的软肋，但是瓜帅依旧信赖爱将，并给予更多的首发登场的机会。球迷们认为京多安应该更多的轮换登场，因为在本赛季的一些比赛中京多安在场上很无为，并没有足够关键的发挥，和其他队友相比显得更为平淡一些。

拉波尔特本赛季伤停后，球队感知了他的关键性，他的出球和拦截都更到位，也被认为是防线上最稳稳健的大将，和门迪一样不可或缺。奥塔门迪的拦截能力也是到位的，前者虽然偶尔会有一次失误，但是多数比赛还是比较稳健的。沃克的一大优势是长途奔袭超车可以给进攻端更多的帮助，其他中前场的德布劳内、贝尔纳多、席尔瓦、斯特林、阿奎罗都是本赛季左右比赛结果的关键先生。京多安和这些队友相比的确逊色一些，但是在德国近期的比赛中却是极其关键的，所以京多安的问题其实还是曼城本身存在一些问题，并不是京多安个人状态下滑了。

曼城主帅瓜迪奥拉曾多次在赛后称赞京多安，并认为他是中场多面手，欧洲最佳球员之一，他有极强的阅读比赛的能力，踢球也很聪明，可以得到主帅如此称赞的球员自然是用比赛中的表现赢得的，这和主帅偏爱其实是无关的。正因为京多安是一个多面手，可以在禁区附近远射威胁球门，在后腰位置上的防守也更到位一些，此外在无球跑动方面也有侵略性。因为有如此多的能力压身，主帅在场上的安排也更为多变一些，兼顾的也更多，也会有一些比赛中无法做到尽善尽美，所以才会被球迷认为不在状态和不够关键。

在德国4比0白俄罗斯的比赛中，京多安参与了一些进球，比赛中关键表现也不少。比赛开始不久克洛斯特曼突破后倒三角传球，京多安得球推射被挡，格雷茨卡想要补射被对手解围。之后不久还是京多安分球给科洛斯特曼，后者传禁区帮助格纳布里形成一次射门。久攻不下克洛斯开始尝试远射威胁球门，在德国队阵中京多安更多的还是给队友做球，并不会获得更多远射起脚射门的机会，这一点和俱乐部不同。

德国队的第二粒进球也很京多安相关，当时京多安得球后分给舒尔茨，最后科洛斯特曼下底传中到门前可惜被解围，但是外围依旧是德国队控球，科洛斯特曼下底后横传帮助格纳布里再度射门赢得角球机会，克洛斯开出战术角球助攻格雷茨卡再下一城。此后德国队再度赢得角球机会，队友将球传给京多安，可惜被对手提前将球破坏，此后不久京多安接参与了克洛斯的爆射破门，球队得以3比0领先对手，这粒进球其实已经提前锁定胜局了。

这场比赛京多安和科洛斯特曼多次配合形成威胁，两人的发挥也是很到位的，也是球队的超级绿叶，勒夫对于京多安很是欣赏，也是基于这员大将稳健的表现。这场比赛进入下半场后半段对手加固了禁区内的防守，所以一些机会均被在禁区前沿破坏。最为可惜是京多安推传给格纳布里做球，后者跑的有点快因而错失了一次攻门的机会。随后京多安带球被放倒，裁判却没判定位球，这也是因为当时德国队已经3球领先对手，裁判才会对一些犯规视而不见。

比赛末尾依旧是京多安和科洛斯特曼的配合，格雷茨卡头球攻门再度制造威胁。随后德国队采取短平快的进攻模式，诺伊尔手抛球找到金特尔，后者直传交给京多安直接传中到禁区，布兰特跟进射门，可惜在双人包夹的情况下被解围了。

德国队第4球前京多安接球后带球的时候趟大了，不过格雷茨卡反抢及时随后助攻克洛斯破门，此后德国队控制着比赛到终场。可以说球队保持零封对手和中场攻防兼备相关，有了稳健的防御才能更多的酣胜。德国队接下来要迎战北爱尔兰，球队将为争夺小组第一而战，京多安等主力球员仍需要首发出场。德国队进攻端效率的确很高，7轮小组赛打进24球，进攻火力也是第一位的，此前5次对阵北爱尔兰都赢球，预测这场比赛还会大胜对手。



