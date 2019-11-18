欧预赛英格兰客场4比0大胜科索沃，比赛中温克斯、凯恩、拉什福德先后建功，更为重要的小将打入国家队处子球刷新了历史，赛后芒特成为59年来为英格兰进球的最年轻切尔西球员。值得一提的是上轮比赛亚伯拉罕也有1球入账，切尔西双星的表现都是可圈可点的。英格兰欧预赛战绩是7胜1负，球队共打进37球，失6球，这样的攻击力的确是值得有更多期待的，明夏欧洲杯的确有能力冲击冠军，年轻禁卫军也有了更多的储备，同样可能在明夏欧洲杯赛场上爆发。

亚布拉罕上一场在7比0黑山的比赛打中进成年国家队首球，也成为英格兰队史第430名进球球员。英格兰上一次大比分获胜是在1987年10月，当时球队8比0大胜土耳其，所以对阵黑山一战也是值得记忆的大战。对阵科索沃一战芒特锦上添花也是很有意义的一粒进球，当时比赛进行到第91分钟，科索沃后场球员失误被凯恩得球，后者选择第一时间传给禁区内的芒特，小将直接起脚打门建功，新老传承接力在这一刻也是显露无疑的。

本赛季开启前切尔西遭遇转会禁令，兰帕德开启年轻阵容却收获了无数的惊喜，联赛12轮比赛亚布拉罕贡献10粒进球，芒特贡献4球，的确是兰帕德最得力的干将。两人的不断精进和磨练也给英格兰输入了新的火力更度战术上的变化，这一点也令英格兰主帅很是欣喜。

芒特这场比赛在第72分钟替换张伯伦登场，这之后英格兰一直持续进攻，斯特林的传中球很有威胁，对手防守球员解围不远，凯恩得球后直接抽射将比分改写为2比0，从这次配合可以看出斯特林和凯恩的默契，两人跑位也是极其到位的。第三粒进球同样是斯特林接赖斯传球，随后推进到前场后分球给拉什福德，后者直接推射扩大比分。可以看出这段时间内小将芒特很难得到进攻机会，但是却不妨碍他末尾建功，自然凯恩的秒传也是精准到位的，而善于捕捉战绩的芒特自然不会放弃这样的机会，假以时日必将成为英格兰的大将。

亚伯拉罕上一场比赛也是替补登场，不同的是他在第57分钟就替换凯恩出场，芒特则是首发出战打满全场。因为上半场英格兰已经5比0领先黑山，所以下半场主帅的调整更多的是磨练一下阵容，给年轻的锋霸表现的机会，麦迪逊和亚布拉罕一起替补登场，不过这场比赛的表现却是后者更为惊艳。登场后亚布拉罕接阿诺德传球想跟进射门，可惜被对手门将抢先没收了。随后不久亚布拉罕就进球了，当时桑乔得球后选择地平球给到中路，亚布拉罕直接铲射建功，把握战机的能力更高一些。可以看出英格兰这支年轻禁卫军的化学效应也是很到位的，所以未来国际大赛中英格兰也绝对有争霸的优势。

值得一提的是芒特在对阵科索沃的比赛中替补登场的时候，球队只是1球领先对手，随后小将见证了球队不断扩大比分也是获益良多的。两场比赛一场首发一场替补是有一些不同的感觉，相同的是球队都是酣胜赢球。可以确定的是蓝军双星在这个周中有更多的收获，接下来保持上佳的状态有利随后的联赛对阵曼城的比赛。

上赛季曼城对阵切尔西各自拿下主场的比赛，蓝军先是2比0送曼城联赛首败，随后回到主场的曼城却6球零封了切尔西，现在蓝军换帅年轻新锐坐镇，周日将客战曼城，这场比赛如何运筹的确是很关键的，自然小将们的发挥同样是很重要的，相信兰帕德是要拒绝大比分输球的。因为阴差阳错的原因兰帕德还曾为曼城效力，所以这场双蓝会也有很多不一样的因素在内。

亚布拉罕在赛后公开表示和斯特林谈过本周末的这场大战，他认为会有一定的难度，但是依旧相信自己会竭尽全力，并且提及上赛季他和芒特分别为维拉和德比郡而战，两队也都以出色的战绩最终在英冠附加赛的决赛中对决。小将的言外之意应该是即便和斯特林彼此了解，但是不惧周末在直接对话中碰面。

年轻球员总是能得到更多的支持，因为在英超处子赛季红的他们只是在磨砺中前行，有一些不足和错漏也是正常的。此前的英超争冠集团的内战中兰帕德的球队并没有能取胜对手，这其中两次对阵曼联均失利，主场1比2惜败利物浦，虽然也有一些遗憾的因素在内，但是切尔西新帅还是很需要强强对话中赢球来为己正名才行。国家队的比赛中同样可以更多的了解英超内战中的一些国脚，这对于年轻球员来说也是极大的利好，同时对回归联赛比赛也是极其有利的。