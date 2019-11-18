此前欧洲杯又有几支球队提前晋级，分别是德国、荷兰、奥地利和克罗地亚，更早晋级的球队还有比利时、捷克、英格兰、芬兰、法国、意大利、波兰、俄罗斯、西班牙、瑞典、土耳其和乌克兰。接下来的小组赛人们最关心的是葡萄牙的命运，上场比赛球队6比0大胜立陶宛队，赛后球队以1分的优势力压排名小组第二。本场比赛C罗带领球队在客场2比0拿下卢森堡以小组第二的身份晋级欧洲杯正赛，这场比赛他打进锁定胜局的进球再证实力。

这场比赛上半场贝尔纳多助攻布费尔南德斯率先破门，下半场C罗利用反击机会和贝尔纳多配合，后者长传球吊入禁区，若塔射门被扑，C罗包抄到位将球打进，同时也锁定了胜局，堪为定海神针。其实近两场国家队的比赛C罗都极其的出色，这一点也证明明夏的欧洲杯葡萄牙还可能制造惊喜。

值得一提的是上一场6比0大胜立陶宛的比赛是双喜临门，因为C罗在那场比赛中上演帽子戏法，这是他职业生涯第55次帽子戏法，球队打出久违的酣畅一战，那场比赛球队士气如虹。C罗的职业精神是有口皆碑的，这不仅仅是因为他一直勤勉和努力，而且还经常带伤出战，这场比赛前尤文主帅萨里曾公开表示C罗有小伤，但是这样的情况下他在国家队第一场比赛中还是打满了全场，并命中了3球的确够惊人。

这场大胜的比赛中，开场不久C罗就依靠个人能力赢得点球，并亲自主罚命中，米科柳纳斯防守C罗也很是狼狈。上半场中段C罗接帕先西亚前场传球直接破门，下半场第65分钟C罗接贝尔纳多传球在小禁区前射门完成帽子戏法，同时将比分定格为6比0。赛后也有人认为那场比赛的确是C罗的个人秀，赛后他也将自己的国家队进球扩大为98球，而本轮比赛后除了帮助球队晋级外，C罗的国家队进球数达到99球。

通过这两场比赛中可以看出C罗的状态和能力，这样的他是可以帮助球队斩获更多的胜局。事实上本赛季C罗在俱乐部是遇到了一些问题的，近期尤文主帅萨里先后两次在下半场将他换下，虽然主帅赛后表示是因为他有伤病所以出于保护被换下，但是人们还是不断揣测着将帅之间究竟发生了什么样的变化，C罗究竟能不能在萨里的战术体系中站稳脚跟。

必须承认的是在俱乐部方面C罗本赛季的表现是受到质疑的，在联赛12轮过后，他仅有5粒进球入账，有些人认为这样的进球数有点少。此外尤文最近的两场比赛是欧冠和联赛一周双赛，主帅萨里更器重伊瓜因，C罗在这两场比赛中都在下半场被换下，而且都是在比赛胜负还未明朗的时候被换下，这也被解读为主帅不满意C罗的表现。

萨里在赛后都是拿C罗有伤在身作为理由，然后在这次国家队的比赛却揭示了一些真想，葡萄牙主帅桑托斯和其他国家队队友以及C罗自己都纷纷表示他的身体状态很好，没有任何问题，比赛中连续两场进球的C罗也以实际表现回击了尤文主帅。这个事情也引发了热议，萨里换下C罗的深意估计也是仁者见仁了。事实上有两种可能，第一萨里求变，这个变化就是让伊瓜因和C罗以及迪巴拉磨合，不变是伊瓜因，另外两位则要看谁和前者的化学效应更为明显。

在切尔西执教期间萨里的个性就是很明显，重用自己的爱将若日尼奥，将坎特放在并不是完全适应的位置上，哪怕不断的遭遇质疑依旧不会做出改变。这意味着一旦觉得伊瓜因和迪巴拉更有感，那么C罗今后在下半场被换下的次数会不断增多。

葡萄牙迎战立陶宛和卢森堡的比赛中，C罗已经用他自己在场上的表现给所有对他的质疑的人做出了最有力的回击。这两战中C罗不仅仅完成生涯第55次帽子戏法，在国家队也已经第9次戴帽，在近7场国家队比赛中第3次上演帽子戏法，的确是球队绝对的领军人物。据外媒统计，C罗已经超越了阿里-代伊，后者在国家队8次戴帽，C罗刷新了这项纪录，也成为背后今后超越的前辈。

本轮比赛后C罗代表葡萄牙国家队出战已经有164场比赛，打进的第99粒进球，他距离国家队百球里程碑还差1球，距离阿里-代伊的国家队109粒进球纪录还差10球，明夏欧洲杯的赛事中也可能刷新这项纪录。这场比赛后C罗已经连续13年进球达到30+了，这样的年纪保持这样上佳的数据的确再度证明他的实力并没有下降，萨里的确该更多的信任他。

萨里也曾在采访中表示会在本赛季让C罗完成40+，但是这仅仅是一个美好的蓝图，萨里并没有给予C罗更多的支持的信赖，很多比赛中只能看到C罗不断地撤回中场才能拿到球，还要让他进行组织以及用跑动来寻找机会，以c罗现在的年龄来说，已经不适合再进行转型。谁都知道C罗是一个禁区杀手，不适合长期中前场奔跑，再加上尤文中场缺乏创造力，这也就导致尤文的进攻总是看着不够流畅，C罗的进攻效率自然会减少。