世预赛关键的一战国足客场1比2不敌叙利亚，张琳芃下半场送乌龙球导致球队无法拿到1分回家。赛前主帅里皮就表示球队需要拿分，最低要求是平局，没想到下半场自己球员犯错导致败局无法挽回，赛后主帅就直接宣布辞去中国队主教练一职，他的离开也令国足的世预赛前景更不乐观。里皮这样的决定应该也不是一时激动所致，应该是球队近两场比赛的无力感让老帅失望了，所以选择承担责任离开球队。

里皮赛后称自己不想点评这场比赛，并且提到了没有斗志和胆量等弱点，这其实才是老帅第二次选择离开的其中一个原因。以往是国内球员缺乏一力扭转乾坤的球员，而现在的艾克森是有这样能力的人，但是遗憾的是近两场比赛他都没有进球。本场唯一进球是武磊打进的，所以这支球队和之前并没有太大的区别，也看不到晋级的前景，这是主帅更为失望的一点。

主帅这次重新执教国足也是花费了更多的心思的，在训练场上传授的内容却无法在比赛中展现出来，应该也是最令里皮失望的一个关键点。更为重要的是前两场比赛大胜关岛和马尔代夫，但是碰到菲律宾这样的略微强一点点的球队就0比0平局回家。本轮比赛制造了一些机会，但是最终还是客场1比2输球回家，应该说下半场的整体发挥都不及上半场，在对手体能有一些下降的时候仍无法取得进球，还出错送分，这样的国足的确会令很多人失望至极，也成为主帅宣布辞职的主因。

只会虐菜的球队是不值得力挺的，只会在主场赢球的球队同样难以达到球队预期的目标，因为客战中拿分才能提升实力，才能增强球队的凝聚力和血性气质。本场比赛千万别拿裁判说事，因为球队的表现的确不及叙利亚，输球是必然的。叙利亚从领先比分到被扳平比分，球员一度在场上出现抽筋的情况，由此可见他们是尽了全力了，而国足整体的表现都有一些不到位，这其中最为重要的是彼此的传球配合上总是南辕北辙。上半场末尾其实有一次绝佳的机会可能在禁区前沿形成射门，但是队友的跑位居然让自己的队友失去了球权，这样的进攻意识和判断的确是灾难级的。

从里皮执教国足起，很多人会议论他的高薪水。第二次请回这位主帅同样有人在论及老帅的高薪，并以此来认为主帅对于球队的改造和战绩并不能和薪水成正比，并认为里皮的执教能力也是下滑，并不是国足最适合的主帅。而今主帅宣布离开，接下来就看谁能带领国足祭出更好的战绩。

这场比赛可以作为借口的是防线的用人紧张，因为有伤病的影响，主帅可用的人是有限的，王刚本场的表现低迷和无力的，下半场过早的吃到黄牌也会让整个防线有点紧张。张琳芃是久经沙场的大将，但是本场比赛却出现了判断失误，这完全是太过于紧张的缘故，没有理智的进行判断就伸脚了。赛后也有人表示张琳芃是带伤作战，以此为这粒乌龙球来开脱，而事实上这样的说法恰恰可以让国脚们忽略自己的失误。

自然也有人认为让张琳芃打自己不熟悉的位置，这一点也是他最终出错的一个主因，并认为里皮用人有一些不到位，也是本场输球的主因。这其中还包括对艾克森的使用，后者在边路和中场就要远离大禁区，威胁度自然会减少。再就是对杨旭的使用太过于频繁，而事实证明这员大将适合虐菜，对阵强队就软了。

其实这场比赛更多的还是球场上球员自身的问题，因为主帅已经要求必须拿分，那么下半场对手体能下降的情况下，球队要做的是攻守兼备，说直白点就是更多的要守住这一分，因为平局就是希望。客场作战在第75分钟犯错送分，整条防线都有问题。看过不少的保平争胜的比赛，下半场第70分钟后都会加强防守，除了保平局外，只会适度的在进攻端制造威胁，防守球员在禁区内的动作都会更加小心一些，因为要拒绝手球、拒绝犯规，更拒绝送乌龙球。

这粒失球前对方在边路形成传中球的时候，国足防守球员都距离对方很远，并没有做一些动作影响对方的传中质量，这一点没做到位，对手的传中就更为轻松一些，这也影响了禁区内防守球员的判断。事实上这名球员的传中威胁度也并不大，门将是可以将球化解的，但是张琳芃却大脑发热做出业余球员的解围动作，帮助对手再度领先，这明显揭示了国足防守端很多的漏洞。