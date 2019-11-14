11月14日晚上22:00 世预赛亚洲区A组国足将客战叙利亚，这场比赛关乎国足命运，球队必须全力取三分，但是这场比赛的难度要大于此前客战菲律宾，那场比赛国足0比0平局收场很是遗憾。本场比赛的利好是球场条件更适合球队的发挥，国足进攻端的球员必须把握不会很多机会斩获进球，防线的压力一定大于此前三场比赛，上半场能保证不失球才可以给进攻端的球员赢得机会。赛前里皮表示球队最低要求是保持不败，这样的话战术上也可能会有一些改变。

这场关键战是在中立球场阿联酋迪拜的拉什德体育场进行，目前小组排名叙利亚队位列第一，想要拿下这个对手还需要有足够的耐心。里皮赛前比较沉着，他认为无法获得小组第一出线的资格的话，小组第二也是可以接受的。这段话的言外之意就是要球队打持久战，且不想给球队制造更多的压力，球队最低的目标就是小组第二。

目前国足前三轮的战绩是2胜1平，共打进12球，没有失球，虽然前三个对手都是弱旅，但是防线还是展现了稳健度的，本场比赛则是被检验防守端实力的一战。目前国足三战积7分在A组排名第2名，本场比赛叙利亚是志在三分，客场作战的国足也寄望三分到手，只是也可以接受平局的结果。

两队的国际排名国足有优势，中国队排名第69位，亚洲排名第8。叙利亚世界排名第83名，亚洲排名第10。两队此前的12次交手中，中国队是握有优势的，只是胜仗都是1996年的比赛中，那一年两队共有8次交手，国足的战绩是3胜2平3负。遗憾的是那年之后国足在对阵叙利亚的正式比赛中一胜难求，这也成为了一个魔咒。两队最近一次的对阵是在2018年的热身赛中，国足2比0战胜对手，比赛中先后进球的是郜林和武磊，本场比赛这两人的表现也很关键，武磊先发的机会更多一些。

叙利亚之前的三场比赛全胜，球队共打进11球，丢了3球，场均打入3.7球，攻防两端都比较到位，进攻端的表现更为出色一些。同样是客场对阵菲律宾，叙利亚先丢一球的情况下最终逆转，40分钟进攻端命中4球，终场比分定格为5比2。如果说首轮比赛是后程发力的话，第二轮对阵马尔代夫的比赛则是险胜，叙利亚在10打11的情况下最终2比1拿下马尔代夫。比赛中吃红牌也说明球队遇到了问题，而在马尔代夫这个对手身上国足是大比分酣胜的。

叙利亚的第三轮主场4比0关岛也是必然的，从此前的三场比赛可以看出这个对手也是有一些慢热，前两场比赛同样存在一些问题，就看本轮比赛中主帅里皮能否找到叙利亚的问题，在下半场一击致命。诚然如果上半场可以取得领先的话，国足赢球的几率要大一些，但是这个可能性并不高，所以还是寄望下半场发威。

国足想拿分最重要的还是心态，在比赛中排除一些不必要的因素，毕竟客场作战想赢球有难度，但是如果球队能拿一分的话，4轮战罢的积分两队的分差只有2分，随后的赛程中国足就有翻盘的可能。如果赛前制定相应的战术策略的话，国足拿一分的可能性会很高，从目前赛前的热身情况来看主帅并没有做更多的调整，也许只有等待首发名单出来的时候才能明白里皮的应对策略。

国足后防线的选择余地不大，主帅只需要督促球员们做到最好，且适度协防就好。进攻端的安排是重中之重，因为既要破对手的严防，还要在为数不多的机会中斩获进球，球员近期的表现是重点。目前里皮可能祭出的是武磊、杨旭、艾克森组合，自然也有人为武磊和韦世豪以及艾克森的组合更具杀伤力，这就要看主帅如何取舍了。再就是让艾克森踢中锋的呼声一直很高，这一点主帅也需要考量。

国足和叙利亚近8次交手的战绩是3胜2平3负，不过在上一届世预赛比拼中，国足在12强的赛事中两战叙利亚的战绩是1平1负被淘汰，至于热身赛国足2比0拿下对手不足为道，因为双方都不是绝对的主力出战。叙利亚这次的大名单中有赫里宾、索马、奥马里等大将坐镇，前者是亚洲足球先生，上个月对阵马尔代夫受伤，本场比赛如果他能出场的话就可以提升了球队的实力。叙利亚阵中可能伤停的球员是阿什卡尔、奥斯曼、穆巴耶德，如果以上几人无法出战的，对于国足是利好的。

本场比赛国足需要盯防的是叙利亚锋线头号射手奥马尔·索马，这位悍将在此前三场40强赛中都首发出战贡献7球，上轮对阵关岛的比赛中上演了帽子戏法，目前排名世预赛亚洲区的射手榜第一，他的近期的表现很到位，防线势必要严防才行。

国足前场三人组的武磊、杨旭、艾克森在前2轮比赛中贡献10球，对阵菲律宾却哑火了，所以本轮比赛也是正名之战。武磊目前的西甲的西班牙人队中的情况不佳，因为新帅入主后并不会给武磊更多首发出场的机会，位置上也有一些舒服，所以进球效率不高，即便首发出场也无法打满全场，或只是替补出场。以上这些境遇都可能影响到武磊在国家队中的表现，加上旅途疲惫体能上也会出现问题，所以艾克森依旧是本场的焦点，寄望他能先声夺人。



