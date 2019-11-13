本周中是国际比赛日，赛前英格兰队内却起了内讧。多数人认为斯特林和戈麦斯的身体冲突是因为英超榜首大战中的一些争议，意外的赛果影响了球员国家队的备战。因为一场没有争议的比赛会让所有人心服口服，赢球的球员更加自信，输球的球员也会自我反省，而一旦有很多争议导致输球的话，那么球员的确可能内心存有怨气的。

效力曼城的斯特林和利物浦小将发生身体冲突，英足总宣布前者无缘对阵黑山的比赛，这也让英格兰主帅很为难，毕竟斯特林对于球队来说格外重要。虽然斯特林本人公开表示这一事件已经过去，但是事实上这次冲突还可能成为国家队的隐患，因为表面的一些话更多的是为了大局。

回看曼城和利物浦的那场比赛，红军球员的两次手球不判罚点球的确是备受争议的。值得一提的是利物浦小将戈麦斯也是在第87分钟才替换萨拉赫登场的，克洛普也是为了加强防守和拖延时间，而他盯防的恰恰就是斯特林。比赛进行到第89分钟的时候，戈麦斯防守斯特林动作有点大，双方发生了争吵，米尔纳过来将两人拉开了，可以看出这两人在比赛中是有一些矛盾的。

既然此前有一些冲突，戈麦斯为什么还要在非训练的时候靠近斯特林，这其中就有可能是挑衅。据外媒披露当时戈麦斯是从斜后面过来和斯特林握手的，随后两人发生了身体的冲突，人们看到的是肢体语言，而忽略了戈麦斯可能说了什么，或有一些挑衅的面部表情，否则斯特林是不太可能打笑脸人的。既然有这样多的可能性，英足总只是处罚斯特林就很不公平，这又是一次雪上加霜的处理方式。

一名利物浦的替补小将为什么就敢于对英格兰队内的核心球员有如此的动作，这就是人品的问题，或则可能是利物浦队内太过于膨胀的问题。利物浦一直无缘英超冠军，本赛季的确是最有可能触及这座奖杯的球队，上赛季红军还斩获了欧冠冠军，这些优势面叠加起来就可能导致队内球员太过于自满和膨胀，于是年轻球员就忘记了尊重对手和尊重国家队的前辈。

很明显英足总的处理方式是不公平的，所以还有一些内部的消息人士推波助澜，相关的消息爆出有些内部人士认为斯特林暴怒是因为对阵利物浦一战自己表现不好，于是将情绪发泄到利物浦小将戈麦斯的身上。估计这位消息人士是利物浦球迷，所以才会这样的恶意揣测。作为职业球员经历了很多，没有其他的特殊情况是不可能对一个真诚和自己握手的小将发飙的，这个事情一定有其他的原因。

本赛季的利物浦的确得到了裁判的护佑，一些比赛中或多或少的被助力了，这样的情况也曾在曼联的身上出现过，只不过是一些并不过分的倾向所以只是有球迷们多有抱怨，而并没有被相关的媒体多加指责。不过一支球队究竟是不是胜之不武应该是所有看过比赛的人都能辨别的，公道自在人心，每个人都会有一把尺子去衡量本赛季的利物浦。

斯特林和戈麦斯的冲突的确暴露了一些潜在的问题，英足总偏袒戈麦斯的确是令人不解的，主帅甚至在斯特林离开球队之后开了个小会，意思是戈麦斯接受了斯特林的道歉，后者就可以留队训练。有趣的结果是斯特林接到英格兰主帅电话，随后归队继续训练，将出战国家队第二场对阵科索沃的比赛。

球场上和球场外的一些事件都是事后才辨别出了真伪，记得当年齐达内头顶马特拉齐事件，人们都认为齐祖太冲动了，自己红牌下场也导致法国队错失冠军奖杯。而事实是马特拉齐语言涉及到齐达内的家人，所以后者才被激怒的，但是事情的结果就是齐祖红牌饮恨，而马特拉齐并没有因此这个事情有任何的影响，这就是足球世界的不公平。

虽然国家队注重的是内部的团结，但是不弄清楚内情就处罚的确会令球员心生怨气。厄齐尔曾经因为一些事情负气宣布退出国家队，但是京多安却选择了隐忍，两人命运不同，厄齐尔在俱乐部也不得重用，京多安即便本赛季表现有一些低迷，但是依旧是瓜帅最为信任的大将，国家队层面也没有更多的影响。或许这也是国脚们不敢于轻率的宣布退出国家队的一个原因，斯特林即便有一些冤枉也需要大度的说这个事情已然过去了。