利物浦主场3比1曼城后以8分优势领跑英超，曼城输球后排名落地了第四，比莱斯特城和切尔西少1分。这场比赛结束后引发了各方的质疑，更多的人们认为利物浦球员多次手球的判罚不利于曼城，从而导致这场天王山大战变味了。主裁奥利弗面对曼城球员的抗议居然不看VAR，这位一直备受质疑的主裁还是一如既往的自我，所以这场比赛的确是有失公允的。

因为这是一场关乎榜首排名的大战，主裁这样的处理方式的确是令人不解，相信克洛普也不会希望靠裁判获益而取胜曼城。瓜帅在场边多次抗议，但是赛后还是走进球场和每个人握手，也没有再对裁判组有任何怨言，这也可以被认为是大度，其实也可能是无奈的接受了这样的赛果。VAR的设置本来是为了让比赛更公正，但是在英超赛场却是被忽略的设备，而且从使用这个技术到现在也有很多的例子证明它并没有让比赛杜绝错判和误判，这同样是令人遗憾的一点。

这场比赛第一粒进球前阿诺德在禁区里就有手球，而且慢镜头显示他是伸开了手臂的，所以法比尼奥世界波应该被吹掉，如果这粒进球被取消的话，一切都会不同，应该说这场大战从一开始就跑偏了。比赛刚开始就出现了争议，球员们的发挥也会受到一些影响，曼城随后也错失了一些机会。

本场比赛或许该被命名为阿诺德的个人秀，因为他开场不久的手球被裁判忽略不计成为焦点，之后的利物浦在第13分钟的进球依旧是来自于阿诺德斜传，罗伯逊传中球助攻萨拉赫扩大比分。下半场阿诺德再度成为焦点，因为他和马内造成了突入禁区的斯特林倒地，但是这一次主裁通过VAR判断不是点球。可以看出本场比赛的阿诺德如有神助，次次都不被处罚，还直接和间接的制造了进球，更为有趣的是比赛末尾阿诺德如法炮制再度在禁区内手球，当时斯特林传球打在他的手上，裁判奥利弗制度拒绝判罚点球。这场比赛揭示幸运当属阿诺德，护佑着利物浦全取了三分。

因为阿诺德第二次手球是在贝尔纳多帮助曼城扳回一球之后，所以这次判罚是更令曼城球迷不满的，如果蓝月亮这个时候能将比分改写为2比3的话，一切都有可能，可以说主裁多次左右了本轮比赛的赛果。在足球场上的确有主场哨之说，但是手球的判罚却是主裁都很重视和谨慎的，因为有了AVR，所有的主裁都会观看视频后更为慎重的做出判罚，但是本场比赛的主裁是例外的。

曼城本赛季联赛已经输了3场，有两场是客战，赛季首败是客场2比3不敌诺维奇，随后主场0比2狼队，上轮欧冠客场1比1被亚特兰比逼平，本轮就1比3不敌利物浦，这也是球队本赛季第一次遭遇两场不胜。加上联赛曾主场被热刺逼平，本赛季的曼城不胜场次多于上赛季，球队的确存在很多的问题，或许等到萨内和拉波尔特复出之后，队内的一些问题才能真正的得到解决。

曼城现在和利物浦的分差是9分，除了在下一次直接对话中直接拿下对手外，还需要其他英超球队能阻截利物浦，否则的话本赛季红军登顶是不可避免的。这场比赛的赛后数据显示曼城射门18比12，射正3比5，角球13比4，关键传球11比8，除了射正不及对手，其余数据均优于对手，但是却只能接受一场败仗，这其中最大的问题就是防守的不稳。

回看利物浦的三粒进球，第一球抛开手球不说，当时马内的传中球到禁区，京多安解围球很无力，而且直接交到对手脚下，这分明就是一次另类的助攻，当时法比尼奥身边无人盯防，他一脚世界波洞穿了曼城的球门。其实在京多安的旁边有沃克，他身边并没有人盯防，京多安更应该传给队友，而不是无头绪的将球踢出禁区了事。

利物浦的第二球是大范围转移球制造的进攻机会，罗伯逊快速插上后传中，萨拉赫身边有两人防守，但是费尔南迪尼奥拦截落空，萨拉赫轻松的用头球建功，身后的曼城防守球员没有任何动作，只是目送这个皮球入网。曼城整体的防守都是有问题的，一次长传球就撕开了防线，这的确该好好反思，费尔南迪尼奥勉为其难的在中后卫的位置上，老将也足够竭力，的确也不好过于苛责。

利物浦的第三粒进球，当时两人盯防亨德森，但是这员大将还是通过个人能力形成传中，禁区有曼城4名防守球员都看着边路传中的情况，但是靠近球门的后点的防守球员却不管身后插上的马内，直到后者头球建功之后，在马内身前的沃克才恍然大悟。沃克似乎在给对手打掩护，门将也只能无奈的接受第三次被洞穿球门。

可以看出这三粒进球都和曼城球员的错漏有关，接下来曼城如果不抓防线的问题还可能再度在联赛失分，那样的话就剩下博欧冠了。目前球队晋级欧冠淘汰赛没有太大的问题，但是以如今这样的状态想要最终夺魁的几率会很小，所以曼城的确到了痛定思痛的关键点上了，急需瓜帅纠错。

利物浦方面也不是完全没有漏洞的，球队近期三场比赛都是2比1险胜，对手分别是亨克、维拉和热刺，其实球队已经到了失分的边缘，但是本轮比赛裁判护佑之下又全取了三分。不过这样的好运气可不一定能陪伴一个赛季，随后的比赛中红军可能很快失分。利物浦今年到年末的赛程都是对阵中下游球队，劲旅们的铁桶阵可能困住克洛普的球队。