切尔西主场2比0取胜水晶宫，亚布拉罕先拔头筹很是关键，普利西奇打进第二球在是定海神针的感觉，因为这样的比分是可以确保一场胜仗，而一球领先则有变数。因为切尔西这位新援是处子赛季，所以近期的出色表现的确更令人感叹。切尔西的确是慧眼识珠，提前抢下这位强援，也缓解了今夏无法引援的困顿，按照目前的状态和实力，普利西奇在本赛季还会有更多的贡献。赛后评分普利西奇8.4分最高，力压目前位居射手榜第二位的亚布拉罕和本场同样关键的威廉。

本轮比赛前水晶宫4轮不胜，但是这支球队上赛季曾爆冷拿下曼城，本赛季也曾0比0埃弗顿、2比1拿下曼联、1比1逼平狼队、2比2逼平阿森纳。要想对这样的球队完成零封是不容易的，切尔西却能2球零封，而且还制造了足够多的机会，这也证明近期的切尔西的实力和发挥都在不断提升中。周中的欧冠蓝军防线丢了4球，本轮零封也更为可贵，年轻球员容易犯错，同样纠错也快，所以本赛季的切尔西的确可能完成赛季初被认为达不到的目标。

目前切尔西和莱斯特城排名利物浦身后，多赛一场的情况下和红军的分差是5分，如果曼城和红军交战输球就要以1分之差排在第四的位置。倘若蓝月亮能拿下利物浦，4强的积分差距也会缩小，狐狸城和蓝军则都有希望威胁榜首的球队，这样的形势是赛季初所不敢想的。今夏阿扎尔挥别蓝桥，他的替代者是最为重要的一个位置，普利西奇则让人们充满了期待。

本轮比赛后普利西奇9场比赛贡献5球，本场打进制胜球更为关键，赛后除了获得最高分外，还刷新了一些个人纪录，他是第4位连续3轮英超都有进球的美国球员，同时还刷新了个人单赛季联赛进球纪录，这对于切尔西和他本人都是极其特殊的一天。本轮比赛普利西奇打了80分钟的比赛，有6次射门3次射正打进1球，此外还传3次威胁球，6次过人。阿扎尔在队的时候，球队打不开局面就靠他突破过人施压对手，或助攻或自己斩获进球，如今的普利西奇的确是可以利用个人能力撕开防线斩获进球的。

本场比赛的首发是切尔西历史上最年轻的阵容，而22岁零38天的亚伯拉罕打进了联赛的第10球，也成为队史上英超进球上双第二年轻的球员，位列第一的是罗本。目前英超射手榜上亚布拉罕只比狐狸城的瓦尔迪少进一球，的确不俗。本场比赛亚布拉罕打了73分钟的比赛，3次射门1次射正打进1球，3次过人，1次抢断，2次被犯规，他能吸引防守，身体也灵巧，更为重要的是门前把握机会的能力很强。从魔兽德罗巴和科斯塔离队之后，先后几位锋霸都没有真正的彻底爆发，锋无力一直困扰着球队，而今的亚布拉罕则让这个魔咒解除了。

阿扎尔离开之后，佩德罗状态也下滑的厉害，这个时候威廉的作用就更加关键的，近几场比赛中威廉的作用足够的关键。本场比赛阿兹皮利奎塔被19岁的里斯·詹姆斯取代，若日尼奥停赛，威廉能率队全取三分的确更见大腿本色。本场比赛威廉4次射门1次射正，传4次威胁球送出1次助攻，2次过人，2次抢断1次成功，2次解围，3次被犯规，他的经验和能力都是切尔西最为宝贵的。

本场比赛赛后评分上，凯帕和埃莫森都得到6.9，本赛季至今凯帕也为球队零封次数少而遗憾，因为作为门将的他很希望自己能力保球门不失，不过本赛季防线年轻，的确会在一些比赛中交一些学费。本场比赛的后防几员小将的得分是托莫里7.4，祖玛7.5，詹姆斯7.2，祖玛几次关键的铲球不犯规也很到位，这也说明他在摒弃自身不足的同时也展露了自己的优势面。

因为本场比赛是普利西奇与扎哈的直接对话，所以赛前相关的数据还做了一些对比，普利西奇的首发出场数是5比10，替补是3比1，扎哈获得首发的次数更多，但是进球数普利西奇4比0，助攻2比1，每90分钟射门数是2.4比1.9，射门转化率是30.8%比0，每90分钟关键传球数1.7比1.1，每90分钟过人数是2.6比4.8。

综合对比上普利西奇完胜对手，扎哈本场比赛只传1次为威胁球，9场过人，1次抢断成功，4次犯规，2次被犯规，没能帮助球队斩获进球的确说明他的无力。这场比赛兰帕德将队长放在板凳上，而派上的年轻的詹姆斯，意外的是他很有效的限制了扎哈，这也是意外之喜。

从阿兹皮利奎塔加盟切尔西之后，深得几位蓝军主帅的器重，甚至有位名帅希望有多个这样的球员。因为他敬业也有能力更具备凝聚力，所以兰帕德可以让他轮休也足见对年轻球员的信任，相信蓝军队长也会理解主帅的决定。