英超再度开战，周中欧冠4比4阿贾克斯的切尔西将在主场迎战水晶宫，这支劲旅也是造冷的高手，上赛季蓝军主场3比1、客场1比0双杀对手，本轮仍需要全力以赴，因为本场赢球的话就将取得联赛6连胜的佳绩。11月8日英超官方公布了10月份的最佳教练是切尔西少帅兰帕德，他击败了克洛普及罗杰斯等更有经验的主帅，这也是对于他打造蓝军青春风暴的肯定，也是他首次当选最佳教练，的确需要一场胜仗来喜上加喜。

上个月切尔西联赛三战全胜，球队先后在客场4比1南安普敦、主场1比0纽卡斯尔、客场4比2伯恩利。目前联赛积分榜和莱斯特城同分暂居第4，比第二的曼城少2分，这样的差距也是随时可以缩小的，因为本轮英超曼城要和利物浦一较高下，所以对于切尔西来说本场比赛全取三分更重要。

今夏阿布请球队功勋级球员兰帕德执掌球队，赛季初甚至在本赛季可能中途下课的教练之列，但是随着比赛的不断深入，切尔西已经步入正轨，甚至有很多惊喜呈现，这也足以证明少帅兰帕德睿智和能力。兰帕德职业生涯中曾3次当选英超月最佳球员，如今拿到月最佳教练的确是满足的，同时还要再创佳绩。

本轮比赛因伤无法出战的是奇克、吕迪格，若日尼奥则是累积黄牌停赛，所幸的是坎特复出后腰位置不需要担心。因为下一轮联赛切尔西将客战曼城，所以若日尼奥可以在下轮比赛中再度出战也更能确保这个位置上的稳健度。本赛季切尔西防线的确受到伤病的影响，所以迄今为止球队各项赛事只有3场比赛零封对手，吕迪格和克里斯滕森的缺阵，祖马和托莫里的中卫组合还比较稚嫩，所以无法零封对手也是可以预判的。

坎特伤愈出战为防线加固，攻防两端都会有帮助，他和科瓦契奇搭档双后腰也是足够默契的，此外巴克利也可以被主帅使用。芒特周中欧冠受伤但是不影响本轮出战，普利西奇应该给予重用，就看主帅如何选择。因为随后又要进入国际比赛日的赛场，所以本轮比赛无需留力，可以全主力出场。值得一提的是曾经的后防线大将也是曾经的队长卡希尔本轮比赛重返蓝桥，他的表现也是一个焦点。

切尔西目前11轮联赛的战绩是7胜2平2负，本赛季各项赛事的主场战绩是3胜3平3负，赛季初的4个主场的比赛2平2负，这其中有先后对阵曼联和利物浦的比赛，但是之后球队主场开启胜局，本轮寄望能扩大主场的优势继续全取三分。

水晶宫近三场比赛不胜，球队先后0比2曼城、客场2比2阿森纳、上轮联赛主场0比2莱斯特城，先后对阵强队和排名前4的球队也是一个魔鬼赛程，所幸的是球队只有联赛的比赛，不会有一周双赛的疲劳，不过即便如此球队本轮客战想全取三分不易。本轮比赛队内的维克汉姆、萨科因伤停，麦克阿瑟、库亚特、汤森伤疑，阵容上也不够完整。因为切尔西、热刺、西汉姆、阿森纳、水晶宫是伦敦德比，所以这几支球队交战的比赛也会更激烈。

历史交战中切尔西握有优势，两队最近的6次交战，切尔西取得4胜2负的战绩。在英超两队交手44次，切尔西22胜14平8负。上赛季主场3比1水晶宫的比赛中，莫拉塔打进2球，佩德罗有一粒进球，汤森德利用反击机会打进一球，蓝军3粒进球的助攻者分别是佩德罗、阿扎尔和阿隆索，前两位已经不在阵中，阿隆索欧冠表现一般被换下，本轮比赛是否首发存疑。上赛季这场比赛的赛后数据显示切尔西射门15比7，射正6比2，角球4比2。

上赛季蓝军客场1比0小胜水晶宫的比赛中，若日尼奥长传帮助吉鲁破门被吹越位，此后威廉和巴克利先后击中立柱，第51分钟是路易斯直传球到禁区，坎特直接抽射建功。那场比赛后球队取得3连胜，而本轮赢球的话就是联赛6连胜。那场比赛的数据显示切尔西射门12比4，射正4比1，角球4比3，控球率66%比34%。

本赛季切尔西人员变动比较大，佩德罗的状态也有一些下滑，威廉近期表现很稳定，本轮比赛会带领球队力搏三分。兰帕德赛前表示这场比赛绝对不会轻松，这样说也是希望球队尽全力，因为防线的问题比较大，周中欧冠甚至一度落后3球，最终能连扳三球战平对手也的确不易，本轮比赛加固防守的话，进球是会有的，而一旦失球的话就可能被铁桶阵逼平。



