曼城欧冠客战亚特兰大爆冷平局的确很遗憾，如果热苏斯罚进点球，如果埃德森没有因伤下场，那么这场平局就可能避免。赛前利物浦名宿曾认为瓜帅过于看重联赛而轻视欧冠，而事实上曼城主帅是很重视欧战的比赛，本场比赛后防线有门迪坐镇，并没有因为周末的大战而让这员大将轮休。遗憾的是球队被追平比分后陷入了僵局，门将的伤病和替补门将的红牌成为转折点，目前只能寄望这场平局不会影响周末对阵利物浦的比赛，受困于伤病潮的瓜帅如何排兵布阵是个问号。

本轮欧冠英超豪门都遭遇了险情，这和上周末的英超联赛如出一辙，利物浦同样是先进一球后被亨克追平，下半场靠张伯伦救主。切尔西主场连丢三球最终逼平阿贾克斯也是惊魂一夜，4强中只有热刺是大胜而归。

曼城之前主场5比1横扫亚特兰大，人们更多的记住了一场大胜了，忽略了曼城是在先失一球的情况下最终大胜的。比赛中伊利西奇制造了费尔南迪尼奥送点球大礼，马里诺夫斯基命中，防守端的动作还是有一些大。所幸的是6分钟后斯特林助攻阿奎罗破门，随后球队连入4球虐杀了对手。斯特林在比赛中打进3球，送1次助攻，还造马西略犯规送点，阿奎罗梅开二度，德布劳内也参与了两球。

不过人们忽略了那场比赛的过程并不轻松，因为曼城反超比分后罗德里因伤下场，福登禁区摔倒没有赢得点球。比赛进行到第82分钟福登连续吃到两张黄牌被罚下，可当时球队已经是5比1的比分，不清楚小将为什么那样激进，这其中或许是对手的功劳的，令福登失去了应该有的冷静。

巧合的是两次对阵亚特兰大的比赛中曼城都是少一人作战，本轮欧冠埃德森是下半场一开始就被替补门将布拉沃替换，后者登场4分钟后曼城就丢球了。当时戈麦斯左路传中绕过防线找到无人防守的帕萨利奇，后者头球破门，防线盯人不稳很明显。应该说这样快的丢球令布拉沃不舒服，因为本赛季他得到出场的机会不多，基于这样的内心变化，所以他才会在失球33分钟后冒险出击给球队制造难题，当时他铲倒形成单刀的伊利西奇被红牌罚下。末尾的时间沃克暂时替代门将的位置也是勉为其难，如果不是他扑出了对手的定位球，曼城可能输球了。

其实每个赛季豪门爆冷都不是偶然的，之前的比赛一定有预兆，只是被球队的成员们忽略了。赛后人们质疑瓜帅对后防线的安排，其实两场比赛中沃克、门迪和费尔南迪尼奥都首发了，唯一不同的就是奥塔门迪本场首发，而上一场比赛是罗德里出场。沃克上轮联赛传射建功状态不俗，连场首发是必然的，后防线的伤停导致瓜帅无法有更多的变化，本场比赛瓜帅没有继续启用安杰利诺和斯通斯，没使用小将应该是从欧冠经验上考虑的，斯通斯则是为联赛备战，毕竟这名球员本赛季也受到伤病的影响，无法在一周双赛中连场出战。

埃德森在上周末联赛中因为准备不足导致扑救时脱手，让南安普顿打进一球，本场比赛半场数据只有1次解围，并没有受到太多的考验，遗憾的是却因伤下场，这也是曼城本赛季最为困顿的地方，因为伤病一直在叠加。曼城本赛季16场比赛中8次零封对手，但是两次对阵亚特兰大都有一粒失球和一张红牌的代价。本场平局让曼城错失了提前晋级的机会，随后的两场欧冠仍需要全力争胜。

本场比赛表现出色的球员是贝尔纳多、德布劳内和斯特林，前者参与的第一粒进球，德布劳内传3次威胁球，斯特林4次射门2次射正打进1球。京多安和热苏斯则成为赛后被质疑的球员，京多安只有一次射门，整场的表现一般，热苏斯虽然有一次助攻，但是罚丢了点球，2次射门无射正，传2次威胁球，第73分钟被阿奎罗换下。阿根廷人打了17分钟的比赛只有1次过人和1次被犯规，11次传球的成功率为81.82%，没能帮助球队拒绝平局。回看曼城的绝杀球当属斯特林，小快灵下半场没办法进球，球队想扭转局面就很难了。