



欧冠第四轮最惊心动魄的比赛在蓝桥，这个有魔力的主场曾经给无数球迷留下难忘的记忆。切尔西曾在穆帅的率领下连续两个赛季夺得英超冠军，也曾斩获一座欧冠奖杯，所以在蓝桥的经典的战役的确不少。不过最热血沸腾的当属那一年4比4利物浦的比赛，因为那场比赛后对手被淘汰了，而比赛的过程足够激烈。令人没有想到的是本轮欧冠切尔西再度上演了一出4比4的好戏，只是这一次的蓝军参与了6粒进球，的确是令人瞠目结舌的一战，而阿贾克斯近两场对阵切尔西一胜难求轮为陪衬。

曾经的蓝军是血性的，也是顽强的，更是充满神奇色彩的球队，因为球队总能将不可能变为可能，而巴萨就是感同身受的一支球队。利物浦也曾两次阻截切尔西欧冠之路，但是2009年的4月14日他们却在蓝桥品味一场平局，之后遗憾出局，那也是利物浦最深的痛。球队十年之后才登顶欧冠，这十年间的煎熬的确只有利物浦人能懂得。

当年的那场4比4红军的比赛两队的队长没出战，特里停赛兰帕德带领球队征战，打进两粒最为精彩的进球，杰拉德则是伤停。比赛中奥雷里奥利用定位球率先破门，随后还是他开出的定位球，阿隆索在禁区内被伊万放倒获得点球且主罚命中，首回合1比3输球的红军看到了希望。下半场率先破门的是魔兽德罗巴，阿内尔卡传中球送的精妙，随后阿莱士利用定位球破门，当场的比分被改写为2比2，但是总比分切尔西占优。

随后是兰帕德表演的时间，他先是接德罗巴传中球铲射破门。随后当卢卡斯和库伊特连续进球帮助红军再度反超比分后，神灯接阿内尔卡的横传球再下一城，帮助球队4比4淘汰对手。人们一定记得当时兰帕德的庆祝动作，他亲吻着队徽奔跑着，这一刻令人无比动容，看台上的特里也是激动不已。这就是切尔西副队的风采，也是蓝军血性气质的体现，而利物浦同样是令人尊敬的对手，因为他们祭出了精彩的一场比赛。若干年过去，当人们提到红蓝大战就会想起这场比赛，而不是切尔西对阵曼联的比赛，这说明人们对此役印象深刻。

本轮欧冠兰帕德已经不是赛场上征战的神灯，而成为了蓝军的主帅，而他开启的青春风暴也的确是赢得了很多人的称赞。因为这场比赛的难度的确很大，球队甚至是从1比4开始，随后连追球3球，如果不是绝杀球被吹无效，切尔西则会在蓝桥绝杀对手。这场比赛揭示了球队的问题，同时也展现了这套阵容的各种可能性，制造奇迹和完成不可能完成的事情同时存在于这支切尔西身上，这一点无比的珍贵。

穆一期的蓝军是以稳健的防守致胜的，也有人会认为球队打法比较保守，还有人认为这种阵型是扼杀美丽足球的。切尔西老板阿布一直喜欢漂亮足球，兰帕德如今执教的球队的理念就是加强进攻，哪怕防线因为伤情不断由更为年轻球员出战，球队依旧会在进攻端不遗余力，这一点也是在3球落后的情况最终逼平对手的一个关键点。

因为上轮欧冠切尔西客场1比0零封阿贾克斯，所以本场比赛开局是有一些轻敌的，对手的任意球机会并不致命，但是禁区内亚布拉罕却送了乌龙大礼，这明显是有运气的成分。之后近期状态出色的普利西奇制造点球，若日尼奥主罚命中，开场4分钟双方就有两粒进球，这场的格局就是开放型的，也注定是一场精彩的比赛。

亚布拉罕本场比赛很渴望进球，可惜的是他接科瓦契奇的妙传单刀破门却判越位。阿兹皮利奎塔也是蓝军防线上最稳健的一员猛将，但是普罗梅斯就是从他身后拿到队友的妙传头槌破门的。本赛季意甲尤文阵中的德里赫特就总是禁区送点球大礼，而本场比赛亚布拉罕在任意球防守中差点第二次送乌龙球，这也是球员随后应该注意的。值得一提的是齐耶赫的任意球折射入网，凯帕也是太不走运，但是蓝军防守在上半场比赛中的漏洞的确很多，所以对手才会有很多的射门机会。

年轻球员居多的球队是会犯错的，上半场对手打得简单，就是找祖玛和阿隆索身后的空档，且利用长传球撕开防线。蓝军主场作战半场比分，这个时候主帅很是关键。下半场兰帕德用詹姆斯换下了防守较弱的阿隆索，这一点在随后的比赛中是起了作用的，因为亚布拉罕随后两次射门都极具威胁，遗憾的是没能转换为进球。球队专注进攻却再度防守漏人，范德比克在无人防守的情况将比分改写为4比1，当时是下半场第55分钟的时候，应该说在这样的比分很多人会认为比赛已经被定格了，但是切尔西却从这个时刻开始发力了。

芒特因伤下场，奥多伊登场也是关键的因素，前者和第一粒失球也是有关，因为被断球后对手才先拔头筹。切尔西的第二球是普利西奇帮助亚布拉罕射门，阿兹皮利奎塔捅射进球，这也是队长捕捉战机能力的体，因为不跟进射门的话，皮球也可能擦着立柱出界。这粒进球也是本场比赛的转折点，因为阿贾克斯感受到压力后大脑发热，所以两名球员先后犯规都吃到第二张黄牌下场，这样的行为和送分一样，因为球队9打11必然要失球。

切尔西随后的进球是若日尼奥第二次主罚点球命中，费尔特曼送点，随后威廉利用角球机会帮助祖玛头球攻门击中横梁，替补出场的詹姆斯将球打进。兰帕德帐下这名板凳奇兵的确很有威力，这脚射门的确是力道十足。本场比赛威廉并没有直接助攻，但是他参与了球队的第二球和第四球，这也能体现他的能量和无私属性，这样的10号核心也是合格的，因为他可以带领这支年轻的球队斩获更多的胜局。

阿贾克斯同样是不遗余力进攻的球队，所以这场比赛才会好看，不过球员犯规的动作太大也的确是短板，因为这会在今后的比赛受到制约，想从小组出线的确需要总结和反思。切尔西承受了很大的压力，下半场发力且有足够的韧性，球员脚下的能力也令对手不得不用放铲来终结进攻，这也是对手吃牌较多的一个原因。丢4球的局面本赛季切尔西在首轮联赛就曾经历过，但是那场比赛最终一球未进，本场比赛却差点完成逆转，所以这场大战对于年轻的切尔西来说是无比珍贵的，也对随后的比赛有利。

一场平局之后，更多的人看好兰帕德执教的切尔西，因为这支球队和过去不同，也没有阿扎尔那样成熟的天王级人物，但是却拥有着无限的潜力和希望。



