新一轮的欧冠开打，英超四强想拿三分必须全力以赴。因为刚结束的英超群雄激战的过程也都不轻松，排名前列的利物浦、曼城、切尔西都是2：1小胜，前两队还都是末尾绝杀对手。接下来曼城将要客战亚特兰大，虽然这个对手上轮欧冠1比5不敌曼城，但是坐拥主场之利则会有不一样的表现。

值得一提的是联赛第11轮最后一场比赛热刺客场被埃弗顿逼成1比1平，孙兴慜造成戈麦斯断腿重伤下场，自己也被红牌罚下，伤停补时埃弗顿的托松进球绝平热刺，波切蒂诺的球队本轮欧冠需防冷。这场联赛的比赛球员伤退瞬间是所有人最不想看到的，如何规避伤病也是英超豪门最为重要的一环。

曼城对阵南安普顿的比赛小将的表现可圈可点，此前因伤下场安杰利诺继续首发表现不俗，后防线的安排还有沃克、斯通斯和红牌解禁复出的费尔南迪尼奥。不过这样的配置还是在比赛中出现了错漏，南安普顿在第13分钟进球，当时雷蒙德面对两人防守还能将球传给禁区外的阿姆斯特朗，后者直接远射造成了埃德森的勉强扑出，沃德-普劳斯则轻松的将球打进。华丽足球的代表却被对手打出如此精妙的配合，撕开了曼城防线，所以蓝月亮的防线始终是存在隐患了，接下来欧冠关键战同样需要防备客场先失球。

埃德森的实力和应变能力也是被认可的，本赛季球队联赛前11轮只丢了10球，比利物浦多1球，这说明门将的发挥很稳健。虽然曼城的比赛被对手射正的次数少，但是在一直不会受到威胁的比赛中，对手突然来袭则需要考验门将的应变能力和专注度。本赛季后防线人员不断在变化，不稳的情况下增加了门将的负担，所以埃德森的整体表现是不错的。本场比赛曼城门神因为准备不足导致扑救时脱手送礼也是很少见的，不过引以为戒的话，随后的比赛则可能避免相同的问题发生。

回看本赛季曼城的16场比赛，零封对手的有8场，利物浦同样多的比赛只有4场完成零封，排名第三的莱斯特城有6场零封对手。不过狐狸城没有欧战的比赛，应对国内的联赛和杯赛更游刃有余一些，而排名第四的切尔西只有3场比赛零封对手。曼城本赛季除了三场不胜的比赛，其余的比赛中只有一场是比对手多进一球，就是刚战罢的联赛，其余比赛中球队都比对手多2球以上，所以球队的优势也是很明显的。利物浦有6场比赛都是2比1险胜对手，不胜的场次有2场，所以曼城和利物浦各方面的比拼还是占据优势的。

在英超征战需要面对铁桶阵的考验，曼城对阵南安普敦一战就受限与此，因为对手在一球领先后是想用这样保守的阵型从曼城身上拿分，所以这个时候想进球就会更难。关键时刻曼城队名球员都起脚射门，可是都无功而返，这段时间德布劳内还是制造威胁机会最多的球员，他先是帮助席尔瓦在禁区内完成一次射门，随后还帮助阿奎罗再度威胁球门，紧接着贝尔纳多继续在左路传中给阿奎罗头球攻门的机会。应该说这段时间曼城将进攻集中在阿奎罗这个点上，最终曼城大腿接沃克下底传中球推射扳平比分，应该说这是曼城战术选择的结果，加上阿根廷人本场比赛的状态不错。

这场比赛中阿奎罗7次射门1次射正打进1球，其余6次射门都没能射正也说明阿奎罗近期的状态不是最佳，其他数据上还有4次过人，1次抢断成功，1次犯规，1次被犯规，9次传球的成功率77.78%。曼城末尾的绝杀球是后防线球员之间的配合，这也是圣徒防守上的疏漏导致的。当时安杰利诺在左路球队得球后选择下底传中，麦卡锡出击勉强破除给了沃克建功的机会，门前的嗅觉的确灵敏，而安吉莉诺的下底传球也有一些突然，落点也让门将不好处理因而制造了这粒进球。这员小将本来就一直被瓜帅所喜欢，这次助攻则会让获得更多登场机会。

本赛季每次欧冠开打前都会有一些冷门，欧冠开打同样有冷，这也说明本赛季的强队不强，都有爆冷失分的场次，利物浦欧冠被零封，曼城联赛被弱旅拿走6分，这些同样是本周中需要规避的问题。曼城接下来客战亚特兰大会对防线进行微调，毕竟客场比赛是不允许有险情和失分的情况下发生的。其他位置马赫雷斯、热苏斯或轮换首发出战，斯特林和德布劳内也会连场出战，其余位置就需要看瓜帅的取舍了。

亚特兰大目前排名意甲第5位，联赛第11轮主场0比2不敌卡利亚里，这场比赛球队踢得很没有章法，主帅留力战曼城的想法的确多一些。球队射门19比13，射正3比5，角球13比2，球队运气不佳，3次射正还击中一次立柱很是可惜。不过被零封后的确伤士气，接下来迎战曼城也未必能拿分，本赛季球队主场战绩是2胜1平3负，这样的战绩的确很难给曼城制造难题，唯一可以做的是稳固防线。本赛季亚特兰大只有一场比赛零封对手，球队在客场2比0力挫罗马，的确是联赛至今难得一见的比赛，那场比赛前球队刚刚在主场2比2平佛罗伦萨，赢球后客场4比1拿下萨索洛，这也是球队本赛季至今唯一的一次连胜。