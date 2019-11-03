英超第11轮第一日的比赛的确有点冷，曼城、利物浦都是末尾绝杀球才逆转弱旅全取三分，切尔西则是2球领先，最终2比1险胜，比赛末尾沃特福德屡屡威胁球门，这个时间段的确是险象环生。三强赢球不易，曼联和阿森纳则更悲剧，红魔客场0比1平伯恩茅斯，阿森纳主场1比1狼队，索帅在联赛杯祭出全主力的确是品尝了苦果。





联赛杯赛后切尔西主帅兰帕德就曾表示因为夏季无缘引援，球队板凳深度也不厚，所以专注联赛和欧冠是第一位的，因此杯赛派遣一些替补和年轻球员出战是很合理的。事实上其他豪门球队也都是一样的，也只有曼联为搏一胜选择了全主力出战。本轮比赛后人们也都在调侃曼联赢切尔西之后就会输球，上一次4比0蓝军后球队3轮联赛不胜，这一次再胜切尔西后就再度爆冷输球了，如果随后欧联杯和联赛都无法赢球的话，的确可以被称为魔咒了。人们纳闷索氏红魔也就能在对阵切尔西的比赛中赢，转身面对弱旅就缴械投降了，因为包括本轮的沃特福德在内，红魔上一次三轮不胜的对手也都是中下游球队。





本轮输球后曼联排名滑落到底10位，和第三切尔西有10分差距，这的确是曼联的支持者最不愿意看到的事情，毕竟联赛是球队本赛季最为重要的赛事，欧冠资格也是本赛季最低的要求。接下来曼联11月中的4场很关键，因为都是对阵中下游球队，如果持续爆冷的话真可能陷入降级区。进入12月后曼联先要对阵维拉，之后就要连续战热刺和曼城，球队的确需要在这之前尽可能的从弱旅身上全取三分。





上轮联赛杯后切尔西三线作战的7连胜的纪录被终结，但是联赛5连胜仍在继续，而且联赛客场也已经5连胜了，初入英超的主帅兰帕德执教球队的能力的确该被认可，这些战绩就是最好的证明。本轮比赛亚伯拉罕率先破门，进球数达到9粒，赛后继续领跑英超射手榜，这些都是胜局外的收获，同时证明切尔西客战的能力很稳健。其实在上轮联赛结束后，切尔西就已经创造了一项队史纪录，球队客场4连胜，场均打进3球。本轮比赛亚伯拉罕一直急于再进一球，其一是希望球队更早的杀死比赛的悬念，其二是想比排名第二、三位的射手多进一球，稳定射手榜的优势。第三也是寄望球队可以刷新纪录，完成场均有3球入账。





本轮比赛虽然有一些险情，但是赛后的切尔西也追平一项纪录，那就是此前在2017年4月到9月跨赛季的客场五连胜的纪录。接下来切尔西的两场比赛都是主场作战，球队先打欧冠对阵阿贾克斯的比赛，随后联赛主战水晶宫。这之后才是联赛客战曼城的比赛，这场大战是检验兰氏切尔西的含金量的比赛，球队想延续客场连胜是有难度的。





对于切尔西利好的是伤停了很久的吕迪格有望伤愈复出，这员大将的确更能加固防线，如果吕迪格和克里斯滕森都能复出的话，防线的部署会更充足。目前主帅只能使用祖马和托莫里这对中卫组合，不过近几场比赛这两位年轻球员是得到了历练的。吕迪格再度受伤休战是在对阵狼队的比赛中，随后至今球队打了11场比赛，共打进25球，丢了15球，有3场比赛零封对手。





本轮比赛切尔西开场第4分钟就破门了，当时芒特传球给若日尼奥，后者长传球助攻亚伯拉罕破门。下半场第55分钟来自威廉和亚伯拉罕的配合，后者助攻普利希奇扩大分差，威廉下半场的发挥更到位，这一点也是蛮珍贵的。本赛季切尔西的年轻球员有惊艳的表现，但是上赛季的一些核心球员却有一些低迷，这其中就包括威廉，而当人们逐渐怀疑他能力，并预言新10号可能在下赛季离队之后，威廉用表现证明了自己依旧能扭转场上的局面。





如果能2比0拿下对手的话是最好的赛果，因为上赛季蓝军曾3比0零封这个对手，而且本赛季沃特福德更为低迷，本场末尾送点球导致失球的确不该。切尔西已经连续两场比赛送点球大礼了，联赛杯对阵曼联一战是上半场阿隆索对丹尼尔-詹姆斯犯规送点，本轮比赛则是若日尼奥在禁区底线附近放倒了德乌洛费乌，后者将球打进，更为遗憾的是门将凯帕两次都扑错了方向。





上场比赛阿隆索送点球大礼，整体表现也一般，本轮比赛埃莫森伤愈复出后第一次首发出战，这个人员的改变也加固了防线，所以切尔西本场比赛唯一失球是在第77分钟的时候丢的，不过有一粒失球同样在警醒球队的防线问题。本轮联赛切尔西射门16比12，射正10比3，角球6比1，关键传球12比11，扑救2比8，对手门将更为出色，而切尔西进攻端的球员的确浪费了不少机会。



