本周末的意甲尤文将客战都灵，斑马军团目前占据榜首，不过只比第二的国米多一个积分，所以球队每轮联赛都需要全取三分。都灵目前排名第13位，10轮联赛只积11分比降级区的布雷西亚多4分，连续输球的话也可能滑入降级区，所以本轮比赛也是希望保平争胜。球队联赛战绩是3胜2平5负，打进11球，失16球。尤文联赛战绩是8胜2平保持不败，两场平局分别是客场0比0佛罗伦萨、1比1莱切，加上欧冠客场2比2马竞，本赛季至今为止的3场平局都是客场，所以本轮客战也需要更为专注一些。

都灵此前曾在主场2比3亚特兰大、2比1AC米兰、0比0平那不勒斯，这说明球队在对阵排名靠前的强队的时候是有能力的，平局可以拿分，赢球则是惊喜，而憾负目前排名联赛第三的亚特兰大则能证明自己的进攻端是有能量的。都灵本赛季主场战绩是2胜2平1负，主场的发挥是优于客场的，所以本轮比赛尤文同样不能大意。

尤文图斯上轮主场2比1拿下热那亚急需稳居榜首，虽然比赛中并没能大比分拿下对手，但是能保持本赛季的不败战绩也是不错的，尤文也是五大联赛所有球队唯一一支各赛事保持不败的球队。这场比赛博努奇先拔头筹，对手扳平比分后令比赛变得更为紧迫，下半场也更为激烈，所幸的是末尾C罗造点完成绝杀。必须承认的是这场比赛是有险情的，不过C罗和迪巴拉的发挥都很到位，球迷们也寄望这样的优势也可能延续到本轮比赛。

上轮比赛的下半场卡萨塔和拉比奥特先后染红下场，后者下半场第61分钟替换赫迪拉登场，但是第87分钟就累积两张黄牌被罚下场，拉比奥背后铲倒居米斯的确有点莽撞，接下来也将缺席本周末的联赛。本赛季前的尤文更多的是以1比0的比分结束，萨里入主后2比1的比分更多次出现，这同样是有悬念的比分，球队整体的发挥还是不够到位。

本赛季的尤文的比赛总是有一种不够流畅的感觉，每场比赛无论对阵什么样的球队都踢得很费劲，自然对手也会感觉很累，僵持的情况较多，萨里的漂亮足球还没真正的呈现在比赛中。自然尤文的支持者也一直在为球队找借口，赛季初期还可以说是因为新帅入主需要时间，但现在联赛已经过去了10轮，欧冠也踢了3轮，但是新帅对于球队的打造收效甚微。看不到成效令球迷们不满，近几场比赛的进程的确是一场不如一场，每场比赛平均都要射20到30次射门，可以看出进攻端虽然有很多机会但是进球效率不高。

尤文近期的进攻端效率不高，原本球队所引以为豪的防守也是漏洞百出，后防的问题更为严重一些，本赛季零失球的比赛只有4场，其中还有1场0比0平局，球队近5场比赛场场丢1球的确很说明问题。现在球队前场精妙配合比较少，中场脚下粘球比较多，妙传很少，最关键的是很多场比赛控球率占据绝对的优势，但是多数是传球而不是传出更多的威胁球。上轮比赛结束后，也有人认为尤文靠裁判，也有人认为球队全靠几个人在前场碰运气和C罗灵光乍现才拿下了比赛。

上一任主帅阿莱格里时代尤文踢得保守，俱乐部也是因为想改变养生足球的踢法，所以换了个喜欢进攻的萨里来执教球队，本赛季的比分也不理想，唯一一场3球零封对手是欧冠主场零封勒沃库森。尤文以前的每场比赛都是看的昏昏欲睡，每次领先一球基本球赛就已经结束，现在的比赛则是场场都让人揪心，各种不稳，就算2比0的比分也都不保险，总是领先不久就丢球，零封的比赛太少了。其实保持不败是能证明球队的实力，但是不华丽的赢球不如输一场后里个大转变和爆发。

就上轮比赛的过程而言，平心而论这样的尤文配不上这场胜利，下半场裁判将卡萨塔红牌罚下时，尤文无疑是占据优势的，尤其还是在主场作战，但就是在这么好的条件下尤文都创造不出好的进攻。面对热那亚的顽强防守，C罗和迪巴拉的锋线几乎都是在依靠自己的个人能力，单兵能力地创造机会，这样的情况也可以看出尤文问题。

尤文目前最大的问题是中场缺乏层次，向前推进的能力差，进攻时基本靠两个边路的带球突破撕开防线，中路偶尔长传也是找两边，很少有一脚直传制造杀机的。球队短传渗透进去基本没有，导致进攻不够流畅，进球少也是必然的。防守时也有不足，尤其是由攻转守的时候，后腰位置很容易被打穿，两边路几乎是只会全场折返跑，而且还跑不到正确的位置上，也可以说目前的球员们还没适应新帅的战术体系。

这场比赛中看出皮亚尼奇的重要性，虽然本场比赛本坦库尔做的已经很好，但还是不足以凭一己之力带动球队，后者在处理球上还需要精进。强队中调度中场还是需要经验的积累和侵略性的传球，赫迪拉、马图伊迪也都没能在比赛中有更好的表现，尤文中场梳理不到位，所以球迷们想看到尤文图斯大比分酣胜还需要更长的时间。

上轮比赛尤文射门27比8，射正11比3，射正次数比较多，但是转换为进球的次数还是少了一些。尤文接下来的赛程是客战都灵，随后客战莫斯科火车头。再之后联赛要迎战AC米兰，之后两场比赛则是萨里的大考，因为球队联赛客战亚特兰大之后，还要打欧冠主场对阵马竞的比赛，所以球队本轮比赛的表现可以决定随后的战绩。



