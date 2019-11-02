本周末英超继续开打，本轮没有强强对话，曼城将再战南安普顿，这场比赛也被认为是最无悬念的比赛。瓜帅在联赛杯的赛后表扬了年轻球员，本轮比赛这些新锐极其可能获得首发的机会。利物浦将客战维拉，这支球队本赛季表现一般，想赐予红军联赛首败的机会不大。此外切尔西客战沃特福德、热刺和阿森纳要对阵埃弗顿和狼队，后面这两场比赛是可能爆冷的。

目前英超争霸就是在利物浦和曼城之间，近日克洛普炮轰英超和欧足联安排的赛程太密集，导致球员们很疲劳，瓜帅也附和了红军主帅的这个言论，其实曼城本赛季多人受伤才是密集赛场最大的受害者。切尔西的伤病也是比较多，英超豪门不同程度的受到伤病的影响自然会有怨言。下周中欧战开打，英超豪门都需要在联适度的轮换阵容，尽可能的不在外战中爆冷，因为进入小组赛第4轮的争夺更为关键一些。

对于曼城来说欧冠再胜一场可能提前晋级，热刺则要全力拿三分才行，利物浦同样需要避免冷门的出现，切尔西的对手最强，核心球员则要留力备战下周中的比赛，所以本轮英超是要看看各位主帅轮换的部署，能否都如愿的在弱旅身上轻松致胜。瓜帅抱怨赛程的同时也顺带了曼联，因为他认为只有红魔才会在杯赛中派遣全主力首发，言外之意即便淘汰了切尔西也不能说明什么，而其他豪门球队包括曼城都让核心球员得到了休息，这样做是明智的，很显然初入英超执教的兰帕德和两位名帅一样。

周中的联赛杯曼城轮换了9名球员，京多安、德布劳内、席尔瓦等球员都得到了休息，因为热苏斯和贝尔纳多是连场首发的，本轮联赛则可能替补备战，所幸的是曼城的阵容实力是有两套实力相近的配置的，这一点也让瓜帅有别于其他主帅。不过曼城的战术精密，瓜帅对球员的素质和执行力要求也很高，所以联赛杯中获得首发的小将想得到连场首发的机会不易。

联赛杯的比赛中加西亚、多伊尔得到主帅的认可，瓜帅赛后公开表示加西亚的表现更为出色一些，多伊尔则被安排到不熟悉的位置上，同样很好的完成了主帅部署的任务。这位小将打满全场有一次射门，传2次为威胁球，4次过人，1次被犯规，传球成功率89.5%，对于年轻球员来说的确是不俗的表现。加西亚有老将的风范，在杯赛中很稳健没有出错，之前福登和津琴科就是杯赛中得到重用，继而更多的赢得机会，且引发外界的关注，加西亚延续好的状态的话也会一样。

事实上瓜帅不是第一次表扬这位18岁的小将了，因为上赛季的联赛杯比赛中，曼城点球淘汰莱斯特的比赛中这员小将就得到首发机会，一线队首秀打满全场的他的确是令人刮目相看的，因为比赛中的表现很好，瓜帅甚至用难以置信来形容。其实加西亚也是巴塞罗那的青训系统的球员，这一点也是给他的加分项，这员小将是在2017年加盟曼城的，首秀是和奥塔门迪搭档中后卫组合，本赛季球队后防线因为伤病而变得紧迫，这的确是小将上位的好时机。

事实上这员小将在去年热身赛期间的表现就不错，球队先后对阵利物浦和拜仁这样的球队，小将的发挥很稳健，也属于大心脏级别的球员。更为关键的是他能胜任多个位置，且有头球建功的能力，这也是英超豪门球队后防线球员必备的利器。个人能力方面他有独特的大局观，视野也宽阔，传球和控球能力也是到位的。从热身赛到淘汰赛再到联赛杯的比赛，小将也会不断的成熟和精进，并成为本赛季多线争冠的备选。

联赛杯中南安普顿第75分钟利用角球机会打进一球也是在警示曼城的防线，短时间两次交战同一对手是需要更为专注的应对比赛。本轮比赛有几个关键点需要注意，因为球队要保证每轮联赛都全取三分，主帅是否给年轻球员机会是存在疑问的，第二就是本轮比赛轮换阵容的安排，个人预判只有德布劳内会专心备战随后欧冠的比赛，其余杯赛没有出场的主力球员还是都可能首发出场的。

目前曼城伤停的球员有萨内、拉波尔特、罗德里、津琴科、安杰利诺，后防线目前可用的是门迪、费尔南迪尼、沃克尔、坎塞洛、奥塔门迪、加西亚、斯通斯，这些人可供主帅选择。此外席尔瓦、马赫雷斯、斯特林也会首发出场，一旦球队在上半场多球领先的话，下半场主力可以被换下备战。因为目前英超10轮战败，德布劳内为曼城出战的9场比赛中送出9次助攻，助攻数是其他球员的二倍还要多，比利时人目前是英超助攻榜第一位，身后是送出4次助攻的席尔瓦和莱斯特城奇尔维尔。基于这个成色的数据，瓜帅也可能给德布奥内打多半场比赛的机会，因为此前的这项纪录是厄齐尔保持的，后者在12联赛中助攻数上双，德布劳内要刷新纪录的话是该在第11轮联赛中首发。

南安普敦联赛杯出局也是一种解脱，不过熟悉了对手后，本周末对阵曼城的比赛应该更有心得。圣徒联赛已经5轮不胜，本轮比赛球队也希望能拿到1分。本轮比赛伤停的有杰内波、塞德里克，此外伯特兰红牌停赛，球队阵容厚度也不足，所以本轮比赛更多的是少输当赢。



